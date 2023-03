Eigenes Eisstadion vor der Haustür: Burggener erfüllt Traum seiner Kinder

Eishockey-begeisterte Familie: Vater Rico Maciolek mit Töchterchen Mathilda hat die Anlage in Eigenarbeit für seine Söhne Felix (li.) und Paul gebaut. © Hans-Helmut Herold

Schlittschuhlaufen daheim, und das das ganze Jahr hindurch: Dieser Traum ist für Paul (7) und Felix (5) wahr geworden. Dank ihres Vaters können sie täglich dem Puck nachjagen.

Burggen – Die Eislaufsaison liegt eigentlich in den letzten Zügen, in vielen Stadien ist die Eisfläche schon abgetaut. Nur bei den Vereinen, die derzeit in den Play-offs spielen, kann auch der Nachwuchs noch auf den Kufen dahingleiten. Aber irgendwann ist Schluss, dann müssen über die Sommermonate die Schlittschuhe an den Nagel gehängt werden.

Nicht so bei Paul und Felix, die auch über diese Durststrecke hindurch auf Schlittschuhen ihrem Sport nachgehen können. Das Ganze auf Kunsteisplatten mit einer Fläche von 22 Quadratmetern.

Mama Andrea war Eiskunstläuferin und gab Begeisterung fürs Schlittschuhlaufen weiter

Den beiden Buben sieht man an, dass sie vom Spiel auf dem Eis begeistert sind. Paul mit schwarzem Trikot, Felix in gelb. Beides Spieler der Schongauer „Mammuts“. Die Brüder stehen und bewegen sich wie alte Hasen in ihren Schlittschuhen. Und das kommt nicht von ungefähr: Sie müssen mit der Muttermilch kleine Eiswürfelchen mitbekommen haben.

Das eigene Eisstadion vor der Haustür: So sieht es bei Familie Maciolek in Burggen aus. © Hans-Helmut Herold

Wie Vater Rico Maciolek erzählt, hat Mutter Andrea schon mit drei Jahren auf Schlittschuhen gestanden. Sie hatte sich viele Jahre lang dem Eiskunstlauf verschrieben. Sie war beim täglichen Training in Kaufbeuren und bei vielen Lehrgängen am Leistungszentrum in Oberstdorf. Das muss sich irgendwie auf ihre beiden Buben übertragen haben. Zwar sind die Schlittschuhe unterschiedlich, aber Eis bleibt eben Eis.

Vor zwei Jahren haben beide Buben an der Eislaufschule der Eislaufabteilung Schongau teilgenommen. „Uns war schnell klar, dass das genau die passende Sportart für Paul und Felix ist“, erinnert sich Vater Maciolek. Bei einem Einkauf in einem Schongauer Sportgeschäft sah er einmal eine kleine Eisarena, die im Geschäft aufgebaut war. Irgendwie liebäugelte er mit dieser kleinen Sportstätte.

Einkauf in Sportgeschäft bringt Maciolek auf die Idee, eigene Eisarena zu bauen

Als diese dann im vergangenen Jahr zum Verkauf stand, gab auch Vater Maciolek ein Gebot ab. „Aber es hat nicht ganz gelangt, die Stadt Schongau hat etwas tiefer in die Taschen gegriffen“, so Maciolek. Wie berichtet, hat die Stadt mit Fördermitteln die Fläche erwerben können. Diese war bis zum Faschingswochenende ein Publikumsmagnet auf dem Schongauer Marienplatz.

Der Gedanke einer kleinen Eisarena für seine Söhne im eigenen Garten ließ Rico Maciolek nicht los: Er stieß im Internet auf einen österreichischen U17-Nationalspieler, der sich von seinen Kunststoff-Eisplatten trennen will. Maciolek schlug zu und hatte Glück. Er bekam den Zuschlag, die Platten aus Zell am See wanderten nach Burggen. Der Grundstock war gelegt.

Zur gleichen Zeit wurde in Schongau ein Gartencenter aufgelöst. Wuchtige Balken konnte Maciolek dort erwerben. Diese wurden für die Umrahmung verbaut. Weitere Teile wie Bande sowie Sicht- und Schallschutz wurden Stück für Stück angebaut. „Sogar eine Türe wie im richtigen Stadion gibt es hier“, verrät Maciolek.

Ganze Familie nutzt die Kunststoffeisfläche

Zwei verschiedene Tore gibt es in Macioleks Eisstadion: „Zwei kleine sind zum Zielschießen, die beiden großen für ein Spiel“, ergänzt der Burggener Familienvater. Als letztes brachte die Eishockey-begeisterte Familie noch die kanadische Flagge an. „Die gehört einfach dazu, schließlich ist das ja das Ursprungsland dieses Sports“, ist zu hören.

Bei einem Besuch in Burggen toben sich bei strahlendem Sonnenschein die beiden Buben auf den Kunststoffplatten aus. Für den nächsten Tag steht fest: Mutter Andrea muss das Tor hüten, Vater Rico wird gegen Paul und Felix spielen. Und Schwesterchen Mathilda? Die steht an der Bande und hält die Getränkeflaschen bereit.

von Hans-Helmut Herold

