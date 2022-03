Burggen fährt in Sachen Haushalt 2022 „auf Sicht“

Teilen

Der Haushalt der Gemeinde Burggen, im Bild das Roatherhaus, ist jetzt vorgestellt und beschlossen worden. © SN

6,7 Millionen Euro umfasst der Haushalt der 1699 Einwohner zählenden Gemeinde Burggen in diesem Jahr. Der Verwaltungshaushalt beträgt 3,3 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt 3,4 Millionen Euro. Der Kreditrahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen ist für dieses Jahr bei 1,2 Millionen Euro festgesetzt.

Burggen – Burggens zweiter Bürgermeister Johann Welz sagte in der jüngsten Gemeinderatssitzung bei der Behandlung des Haushalts, dass es noch etliche Unwägbarkeiten gäbe, „deswegen fahren wir in diesem Jahr auf Sicht“. Der Haushalt für dieses Jahr ist in Ein- und Ausgaben sehr konservativ aufgestellt worden.

Aufgestellt hat ihn Anton Demmel, Diplom-Finanzwirt aus Königsdorf, zusammen mit dem Finanzausschuss des Burggener Gemeinderates. Der Grund dafür, dass die Gemeinde die Hilfe eines Externen in Anspruch genommen hat, liegt darin, dass Marie Burg erst vor Kurzem ihren Dienst als neue Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Bernbeuren-Burgen angetreten hat.

Anton Demmel hat als „Externer“ den Burggener Haushalt aufgestellt. © Kindlmann

Das Steueraufkommen der Gemeinde Burggen hängt auch in diesem Jahr im Wesentlichen von den Einkommensteuer- und den Schlüsselzuweisungen ab. 1,03 Millionen Euro beträgt die Einkommensteuer, so viel wie bisher noch nie, die Schlüsselzuweisungen 707,000 Euro. Über die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) sind 42, 000 Euro, über die Gewerbesteuer B (bebaute Grundstücke) 145 000 Euro für die Gemeindekasse erwartet. Der Verkauf des Grundstücks „Bärenhalde“ bringt 490 000 Euro in die Kasse.

Die Gewerbesteuer ist in den vergangenen Jahren trotz der Pandemie nicht eingebrochen. Im Gegenteil, die Jahresergebnisse sind stabil bis steigend. Daher wird ein Betrag, orientiert am vergangenen Jahr, in Höhe von 270 000 Euro angesetzt. 20 000 Euro mehr als im Vorjahr.

Johann Welz ist zweiter Bürgermeister in Burggen. © Kindlmann

An Ausgaben mangelt es in Burggen in diesem Jahr wahrlich auch nicht. Allein die Landkreisumlage beträgt bei 54 Prozentpunkten 923 000 Euro. 54 Prozentpunkte bedeuten, dass die Gemeinde von jedem eingenommenen Steuer-Euro 54 Cent an den Landkreis abführen muss. 330 000 Euro sind für das neue Löschfahrzeug vorgesehen. Mit 100 000 Euro rechnet die Gemeinde dafür an staatlichem Zuschuss.

Bescheiden dagegen die 13 300 Euro für die Tragkraftspritze. Für die Erweiterung des Waldkindergartens sind 50 000 Euro, für die Erweiterung des Bauhofes 120 000 Euro und für die Neubeschaffung eines Traktors weitere 85 000 Euro eingeplant. Für den Grunderwerb „Bärenhalde“ rechnet die Gemeinde mit 227 000 Euro und für dessen Erschließung mit weiteren 180 000 Euro.

Dicker Brocken fürs Dorfgemeinschaftshaus

Ein dicker Brocken sind auch die Baukosten für das Dorfgemeinschaftshaus mit 2,2 Millionen Euro. Dafür rechnet die Gemeinde in diesem Jahr noch mit einem Zuschuss von 660 000 Euro. Die Finanzierung für all’ diese Ausgaben erfolgt auch über Rücklagenentnahmen, Grundstücksverkäufe und Schuldenaufnahmen.

Was indes die Schulden der Gemeinde anbelangt, so liegen diese in diesem Jahr bei 3,3 Millionen Euro. Umgerechnet ergibt sich eine Pro Kopf-Verschuldung von 1845 Euro pro Einwohner. Die Gemeinde Burggen verfügte zum 1. Januar 2022 über eine Rücklage von 623 143 Euro. „Dieser Haushaltsplan spiegelt wider, was in Zukunft zu erwarten ist“, sagte Anton Demmel. Geschlossen hat der Gemeinderat dem Haushalt zugestimmt.

Walter Kindlmann