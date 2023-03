30 Jahre Verschwisterung: Burggen freut sich auf Besuch aus Frankreich

Von: Elena Siegl

Planen das Verschwisterungstreffen (v.l.): Bürgermeisterin Sandra Brendl-Wolf, Michael Eiband und Johanna Eiler. © Hans-Helmut Herold

Rund 70 Franzosen werden Mitte Mai in Burggen erwartet. Mit mehreren Ausflügen und gemeinsamen Abenden sollen 30 Jahre Verschwisterung gefeiert werden.

Burggen – Rund 1250 Kilometer liegen zwischen Burggen und Nesmy, einer kleinen Gemeinde im Westen Frankreichs. Trotz der Entfernung verbindet die beiden Orte eine jahrelange Freundschaft. 1991 hatten beide Gemeinden jeweils einstimmig beschlossen, eine Partnerschaft zu schließen, um sich kennenzulernen, gegenseitig zu stärken und Vorurteile abzubauen. Seitdem findet alle zwei Jahre ein gegenseitiger Besuch statt.

Im Mai reist nun wieder eine Gruppe aus Nesmy an. Eigentlich sollte sie schon 2020 kommen, pandemiebedingt musste das aber abgesagt werden, erzählt Johanna Eiler, die den Austausch organisiert. Das 30-jährige Bestehen der Verschwisterung wird heuer gefeiert.

Und noch ein Jubiläum, das dazu passt: Der Élysée-Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich, in dem Hauptziele der Zusammenarbeit niedergeschrieben sind, wurde vor 60 Jahren unterzeichnet.

Besucher aus Nesmy haben sich „Klassikerprogramm“ in Burggen gewünscht

Anlässlich dieser Jubiläen hat sich die Gruppe aus Nesmy ein „Klassikerprogramm“ gewünscht, so Eiler: Schloss Neuschwanstein steht unter anderem auf dem Programm. „Obwohl es schon mehrfach besucht wurde, wollen die Franzosen unbedingt wieder hin“, sagt Eiler und lacht. Außerdem soll es in die Partnachklamm und zur Skisprungschanze in Garmisch gehen.

Den Beginn macht an Christi Himmelfahrt, 18. Mai, aber ein Burggen-Abend. Mit der Kutsche – die Busfahrer sollen sich nach der 20-Stunden-Fahrt erst einmal erholen – geht es durch den Ort. Im Fokus stehen, etwa wenn die Litzauer Schleife besucht wird, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Denn Burggen bemüht sich um eine Förderung durch den deutsch-französischen Bürgerfonds, der Wert auf diese Themen legt.

Eine Broschüre sowie eine Ausstellung zu „Umweltschutz und Nachhaltigkeit in Burggen“ sind geplant – zu sehen am 18. und 20. Mai in der Turnhalle. Alle Beiträge werden auf Französisch übersetzt. Es soll beispielsweise einen Rückblick geben, wie früher umweltbewusst gewirtschaftet wurde. Auch die energiesparende Beleuchtung des Fußballplatzes und die Erstellung eines Nahwärmenetzes mit erneuerbaren Energien in Burggen könnten aufgegriffen werden.

Abends ist der offizielle Verschwisterungsabend mit Reden geplant, erzählt Eiler, die den Austausch zusammen mit Michael Eiband heuer zum ersten Mal federführend organisiert. Ausgerichtet wird das Ganze von der Gemeinde. Bürgermeisterin Sandra Brendl-Wolf unterstützt die Planungen.

Alle Besucher aus Nesmy sind bei Burggenern und Menschen aus der Region untergebracht

Die Besonderheit beim Burggen-Nesmy-Austausch: Alle Teilnehmer werden direkt bei Familien in Burggen untergebracht. Manche auch bei Bekannten in der Umgebung – aber keiner im Hotel. Eiler freut sich, dass auch viele ältere Menschen und Personen, die nicht französisch sprechen, jemanden bei sich aufnehmen. Den Freitagabend sollen die Besucher mit ihren Gastfamilien verbringen, während am Samstag, 20. Mai, zunächst eine Bierprobe auf dem Programm steht – die Burggener hatten bei ihrem letzten Besuch in Frankreich an einer Weinprobe teilnehmen dürfen. Abends spielt bei einem „Boarischen Abend“ in der Turnhalle die Musikkapelle, der Trachtenverein zeigt sein Können, Kinder singen Lieder.

Insgesamt seien am Austausch alle Generationen beteiligt, erzählt Eiler. Oft sind zwischen einzelnen Familien über die Jahre enge Verbindungen gewachsen. „Die Großeltern brachten ihre Kinder mit, und die bringen mittlerweile ihre Kinder mit“, beschreibt es Eiler. Nur Jugendliche könnten es noch mehr sein. Da hatten sich für 2020 zwar einige angemeldet, für heuer würden sie aber leider nicht mehr auf der Liste stehen. Bisher zumindest. In Frankreich sei man gerade noch dabei, weitere Interessierte zu finden, die mit nach Burggen kommen wollen.

Auch dort sind alle willkommen, die sich am Projekt beteiligen wollen. Ein erstes Infotreffen fand bereits statt, ein weiteres ist für Ende April/Anfang Mai vorgesehen. Johanna Eiler ist es wichtig, dass sich das ganze Dorf mit einbringen kann, es soll eine Aktion für alle sein.

