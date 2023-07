Gestiegene Stromkosten und hohe Ausgaben fürs Dorfgemeinschaftshaus fordern Burggen heraus

Haushalt 2023

Von Elena Siegl schließen

Gestiegene Strompreise und der Bau des Dorfgemeinschaftshauses belasten unter anderem die Kasse. Künftig müsse man sich in Burggen auf Pflichtaufgaben konzentrieren, hieß es bei der Haushaltsbesprechung.

Burggen – Mahnende Worte der Kämmerin Marie Burg waren in der Burggener Gemeinderatssitzung zu hören, als es jüngst um den Haushalt für das laufende Jahr 2023 ging. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde wäre bei einer weiteren Darlehensaufnahme gefährdet, erklärte sie. Der Verwaltungshaushalt müsse schon heuer erstmals über fünf Prozent seiner Gesamteinnahmen zur Finanzierung von Tilgungsleistungen aufbringen. Immer weniger Finanzmittel würden zur Deckung laufender Ausgaben bzw. Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Diese Entwicklung, davon geht Burg aus, dürfte sich fortsetzen. Die Gemeinde sei deshalb „dringend angehalten, sich vorwiegend auf die Erledigung der Pflichtaufgaben zu konzentrieren“.

Die größte Ausgabeposition im Verwaltungshaushalt ist mit 998 000 Euro die Kreisumlage (entspricht 27,53 Prozent des Gesamtvolumens). Bei den Personalkosten rechnet Burg durch Tarifverhandlungen, Einmalzahlungen zum Inflationsausgleich und allgemein steigende Löhne mit 27,5 Prozent mehr Ausgaben als beim Rechnungsergebnis 2022.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Neuer Energieliefervertrag zum ungüstigsten Zeitpunkt

Zum ungünstigsten Zeitpunkt habe die Gemeinde einen neuen Energieliefervertrag abschließen müssen. Die gestiegenen Kosten machen sich in sämtlichen Bereichen bemerkbar. Weil zusätzlich eben Löhne steigen, können beispielsweise die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung und das Bestattungswesen nicht mehr kostendeckend betrieben werden, was eigentlich vorgeschrieben sei, so Burg. Eine neue Friedhofsgebührenkalkulation sei bereits erstellt worden, müsse aber noch umgesetzt werden. In Sachen Wasser und Abwasser werde ausnahmsweise beabsichtigt, den aktuellen Kalkulationszeitraum zu unterbrechen und einen neuen ab 2024 zu beginnen.

Für 2023 setzt Burggen den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1,3 Millionen Euro fest – und verdoppelt damit den eigentlichen Höchstbetrag. Die Erhöhung begründet Burg damit, dass sämtliche Investitionen vollständig vorfinanziert werden müssen. Da ist zum einen „der Brocken Dorfgemeinschaftshaus“, für den Zuwendungen wohl erst Ende Herbst abgerufen werden können, wenn alle Gewerke abgerechnet sind. Der Zuschuss betrage 660 000 Euro und sei die wichtigste Einnahmequelle im Vermögenshaushalt.

Auch für die Erschließung der Baugebiete „Am Süßbach II“ und „Bärenhalde“ muss die Gemeinde in Vorleistung gehen – die Auszahlung der Verkaufserlöse der Grundstücke erwartet man erst im Herbst. Insgesamt sind dann 643 000 Euro an Einnahmen eingeplant, so Burg.

Eine große Ausgabe – 470 000 Euro – sind für das neue Feuerwehrauto eingeplant. Die Auszahlung des Zuschusses, mit 77 000 allerdings ein vergleichsweise niedriger Wert – ist erst im kommenden Jahr vorgesehen.

Keine Darlehensaufnahme geplant

Zurück zum Dorfgemeinschaftshaus. Bekanntlich haben sich die Bauarbeiten unter anderem wegen Insolvenzen verzögert. Heuer fallen wohl noch 1,3 Millionen an Baukosten an. Die Gesamtauftragssumme belaufe sich laut der Kämmerin mit Stand Mai 2023 auf rund 5 Millionen Euro. Problematisch sei, dass im Herbst, in der Hochzinsphase, ein Darlehen aufgenommen werden musste, so Burg. So sei die erhebliche Steigerung bei den Zinsausgaben – im Vergleich zum Vorjahr um knapp 21 000 Euro – zu erklären. Die Zinsausgaben für das Dorfgemeinschaftshaus betragen heuer knapp 31 000 Euro.

Das Gesamthaushaltsvolumen für 2023 umfasst 6,3 Millionen Euro – 3,6 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und 2,7 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Nach keiner Zuführung aber einer Entnahme von 199 030 Euro werde sich der Bestand der allgemeinen Rücklage auf 912 408 Euro reduzieren.

Für 2023 ist keine Darlehensaufnahme geplant. Durch Tilgungen werden 186 856 Euro an Schulden abgebaut. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt mit 1748 Euro dennoch um 261,34 Prozent über dem Landesdurchschnitt 2021 bei Kommunen mit einer Einwohnerzahl zwischen 1000 und 3000.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.