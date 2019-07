Motorradfreunde feiern Party mit Stunts

Die Motorradfreunde in Burggen verstehen es, Feste zu feiern, aber auch, Feste zu veranstalten: Das 40-jährige Jubiläum mit all’ seinen abwechslungsreichen und faszinierenden Vorführungen war jetzt ein echter Höhepunkt im Kalender des 275 Mitglieder zählenden Vereins und der Gemeinde.

Burggen – „Es ist bis jetzt super gelaufen“, sagte der Motorrad-Club-Vorsitzende Maximilian Grauer schon am späten Nachmittag des Veranstaltungstags. „Wir haben sehr viele Besucher, und allen hat es gefallen.“ Einzig das unsichere Wetter machte ihm etwas Sorgen. „Ich hoffe, das hält noch. Wenigstens bis zum Ende der Vorführungen. Was dann von oben kommt, kann uns egal sein“, sprach er die abendliche Musik- und Tanzveranstaltung mit der Band „Beat Bulls“ und den Go-Go-Girls „Dance Angels“ an, die noch ein würdiger Ausklang wurde.

Und das Wetter hielt. Ein Höhepunkt waren wie gewohnt die Vorführungen von Stuntfahrer Dominik Csauth: Ein Profi, der auf seiner fast 200 Kilogramm schweren 650-er Suzuki entlang der abgesperrten Straße Kunststücke präsentierte, die nicht zu überbieten waren. So etwa die Fahrt auf den Hinterrädern, den Vorderrädern, Dreher in der Luft und vieles mehr bot er den mehreren hundert Besuchern, denen angesichts der Darbietungen fast der Atem stockte.

Auch mit einer jungen Dame auf dem Sozius. Verständlich, dass er nach der halbstündigen Vorstellung erst einmal durchschnaufen musste, um anschließend auch noch die vielen Autogrammwünsche zu erfüllen.

Los gegangen ist das Motorradler-Fest in Burggen nach dem Eintreffen der Motorradler und dem gemeinsamen Mittagessen und der Fahrzeugweihe. An die 200 Zweiradler von über 200 PS-starken Yamahas, Ducatis, Suzukis und 1000-er Supersportlern bis zu den drei PS-starken Mopeds hatten auf einer Wiese neben dem Vereinsstadel Aufstellung genommen.

„Sommerzeit ist Reisezeit“, sagte Ortsverbands-Pfarrer Thaddäus Biernacki, und nahm die Zweiradler in die Pflicht und sprach auch die Verschmutzung an. „Der Segen gilt den Fahrern und Nutzern, die Verantwortung tragen, aber er kann keine Versicherung sein, nicht zu verunglücken“, mahnte er zu Rück- und Vorsicht.

Burggens Bürgermeister Joseph Schuster würdigte den Club als „eine Bereicherung für das Dorfleben“. Neben Landrätin Andrea Jochner-Weiß, die selbst einen Traktor steuerte, fuhren beide die marode gewordene Straße nach Tannenberg ab, um die Landrätin angesichts der Erschütterungen im Fahrersitz von einer notwendigen Erneuerung der Straße zu überzeugen.

Nach der Segnung noch eine einstündige Ausfahrt

Der Segnung durch Pfarrer Biernacki schloss sich für die Motorradler noch eine einstündige Ausfahrt an, eingeteilt in Gruppen. Das Nachmittagsprogramm begann artistisch, dafür sorgten zunächst die Aktiven des Steingadener Motorsportclubs mit ihren Trial-Vorführungen. Die jungen Bianca, Ramona und Stefan Oleschko sowie Luiza Leisching stimmten die erneut mehreren hundert Besucher ein, ehe der 24-jährige Martin und Christian Oleschko (15) ihr Können auf zwei Rädern demonstrierten. Beide sind schon bei Meisterschaften sehr erfolgreich. Fast senkrechte Wände sind für die Artisten auf zwei Rädern kein Hindernis, Sprünge und Dreher in der Luft Standard.

Der ständige Beifall begleitete die Trial-Spezialisten, angesagt von ihrem Trainer Peter Oleschko und gesichert von Fänger Herbert Oleschko, ehe Stuntfahrer Dominik Csauth mit seinen wagemutigen Stunts noch eins draufsetzte und die Vorführungen abschloss.

Besucherandrang hielt bis in die frühen Morgenstunden an

Das Jubiläumsfest der Burggener Motorsportler war in jeder Hinsicht eine würdige Veranstaltung, der Einsatz der vielen Helfer hat sich gelohnt. Zumal angesichts des Verkaufs von Speisen und Getränken auch etwas Kleingeld für den Verein hängen geblieben ist. „Wir haben schon ganz gut Essen verkauft“, meldete Ludwig Grauer, der mit mehreren Kollegen für die Bewirtung zuständig war. Der Andrang, ob im Festzelt oder im Freien, sollte bis in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages anhalten. Ganz so, wie es sich die Mitglieder erhofft und angesichts ihres Engagements verdient hatten.

DIETMAR FRIEBEL

