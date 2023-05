Neubaugebiete in Burggen: Preise für Grundstücke festgelegt

Von: Elena Siegl

Teilen

In zwei Neubaugebieten in Burggen bzw. Tannenberg soll bald gebaut werden. (Symbolbild) © Kirchner-Media / IMAGO

Es geht vorwärts in Sachen Bauen in Burggen: Für die Grundstücke auf der „Bärenhalde“ und „Am Süßbach“ wurden nun die Preise festgelegt.

Burggen/Tannenberg – Man habe mehrfach nichtöffentlich darüber beraten, nun wolle man öffentlich erklären, welche Preise für Grundstücke in den Neubaugebieten „Am Süßbach“ und „Bärenhalde“ erhoben werden, und wie man zur Festsetzung gelangt war, kündigte Burggens Bürgermeisterin Sandra Brendl-Wolf in der jüngsten Gemeinderatssitzung an. Für die Bärenhalde in Tannenberg werden 140 Euro pro Quadratmeter fällig. Hinzu kommen jeweils 50 Euro für die Erschließung. Damit zahle man pro Quadratmeter insgesamt 190 Euro, was dem Bodenrichtwert entspreche, hieß es.

Was der Bodenrichtwert ist, erklärte Geschäftsleiter Thomas Natter in Richtung der zahlreichen Zuhörer, da die Frage zuvor auch im Gremium aufgekommen sei. Dieser werde für jede Gemeinde von einem Gutachterausschuss, der im Landratsamt angesiedelt ist, alle zwei Jahre ermittelt und veröffentlicht. Dazu schaue das Gremium alle reellen Grundstücksverkäufe in der Gemeinde an und ermittle einen Mittelwert.

Vier Baugrundstücke an der „Bärenhalde“, drei „Am Süßbach“

Vier Baugrundstücke sind an der „Bärenhalde“ vorgesehen, erklärte Andrea Höbel vom Bauamt. Zwei sind notariell bereits an die Verkäufer des Grundes, auf dem das Baugebiet entsteht, vergeben. Die zwei anderen – laut Höbel um die 600 Quadratmeter groß – werden noch vergeben.

Um drei Baugrundstücke geht es im Gebiet „Am Süßbach“. Die Erschließungskosten sind dort etwas günstiger, weil es in der „Bärenhalde mehr Straße gibt“, so Brendl-Wolf. 43 Euro pro Quadratmeter sind es. Dazu kommen 105 Euro, was zu einem Gesamtpreis von 148 Euro pro Quadratmeter führe. Auch dort sind zwei Grundstücke bereits notariell vergeben – eins mit 967 Quadratmeter werde noch vergeben.

Man habe sich viele Gedanken gemacht, erklärte Gabriele Höfler. Es sei empfohlen worden, mehr zu verlangen, was der Gemeinderat aber nicht wollte. „Wie geht es jetzt weiter?“, wollte sie von Höbel wissen. Die Grundstücke werden mit dem festgelegten Preis öffentlich ausgeschrieben, erklärte diese. Mit der Ausschreibung werde auch eine, von der Verwaltung festgelegte, zeitnahe Frist genannt, bis wann man sich bewerben kann.

Wer sich bereits um ein Baugrundstück in Burggen beworben hat, werde berücksichtigt und müsse sich nicht noch mal melden. Ist die Frist abgelaufen, beginne die Auswertung. Die Grundstücke werden nach einem Punktesystem vergeben. Die Richtlinien für die Vergabe wurden im Sommer 2022 überarbeitet.

„Westlich der Schongauer Straße“ in Burggen könnten zwei neue Häuser entstehen

Auch „Westlich der Schongauer Straße“ könnten zwei neue Häuser entstehen. Der Gemeinderat befasste sich nun mit der Aufstellung des dazu nötigen Bebauungsplanes, nachdem zwei Anwohner den Wunsch geäußert hatten, auf der freien Fläche zwischen ihren jetzigen Häusern zu bauen. Entstehen sollen zwei Häuser als Lückenschluss, erklärte Brendl-Wolf. Eine Innenentwicklungsmaßnahme im beschleunigten Verfahren, für die keine Ausweisung von Ausgleichsflächen nötig sei.

Zwar könne man den Aufstellungsbeschluss fassen – was der Gemeinderat auch einstimmig tat – tätig werde man mit weiteren Planungen aber erst, wenn der eine Bauwillige seinem Nachbarn einen für den Bau noch nötigen Grundstücksstreifen abgekauft hat.

Außerdem werde man eine Bau- und Wohnverpflichtung ausgeben. Was dann mit den Häusern passiert, in denen sie jetzt wohnen, erkundigte sich Höfler. Man werde wohl verkaufen, erklärte einer der möglichen Bauherren, der die Sitzung verfolgte. Auf jeden Fall würde Wohnraum geschaffen werden. Ein Leerstand sei nicht zu befürchten.

Da die Aufstellung des Bebauungsplanes an einen Verkauf gekoppelt ist, wollte Peter Hoffmann wissen, was passiert, wenn sich die beiden nicht einig werden. „Nur für ein Grundstück stellen wir keinen Bebauungsplan auf“, sagte Brendl-Wolf.

Nach dem Grundstückspreis erkundigte sich Höfler, da man zwar einen Lückenschluss wolle, aber alle gleich behandelt werden sollen. Das sei eine Sache zwischen den beiden Nachbarn, die Gemeinde sei außen vor, so Bürgermeisterin Brendl-Wolf.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.