Aus organisatorischen Gründen: Rosstag in Burggen fällt wieder aus

Traditionsveranstaltung

Zuletzt fand der Rosstag in Burggen im Jahr 2017 statt. Unter anderem wegen Corona musste die Traditionsveranstaltung lange ausfallen - und auch heuer erteilen die Organisatoren eine Absage.

Burggen – Der Rosstag in Burggen, bei dem historische Gerätschaften und Arbeitsweisen vorgeführt werden und der zuletzt 2017 stattfand, fällt dieses Jahr erneut aus. Die Veranstalter teilen mit, dass das Fest aus organisatorischen Gründen verschoben werden muss. Erst nächstes Jahr im September soll es zurückkehren.

Die Organisatoren erklären in einer Pressemitteilung, dass sich der Rosstag nur mit Hilfe vieler Ehrenamtlicher auf die Beine stellen lasse. Viele Unterstützer seien derzeit allerdings mit den Arbeiten am Haus der Vereine in Burggen beschäftigt, das im Frühherbst fertig werden soll. So fehlt es für die diesjährige Veranstaltung an genug helfenden Händen.

Im September 2024 soll Rosstag wieder stattfinden - Helfende Hände gesucht

Trotz der Absage werde an den Vorbereitungen für den nächsten Rosstag bereits gearbeitet, so die Verantwortlichen. Beispielsweise konnte bereits ein neuer eisenbereifter historischer Leiterwagen, an dem der Zahn der Zeit über mehrere Jahrzehnte arg genagt hatte, fachkundig und originalgetreu restauriert werden. Nächstes Jahr wird er zu sehen sein.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Hinter dem Rosstag stehen laut Pressemitteilung nicht nur die Mitglieder des Reitvereins mit der Abteilung Rosstag und Brauchtum, sondern auch die Gemeinde und die Burggener Bevölkerung. Wer sich bei der Vorbereitung und Durchführung der Traditionsveranstaltung beteiligen will, ist herzlich willkommen. Interessierte können sich unter info@rosstag-burggen.de melden.