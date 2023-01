„Nicht beleidigt, sondern zutiefst verletzt“ - Stefan Schnack tritt nach 27 Jahren im Burggener Gemeinderat zurück

Von: Elena Siegl

Stefan Schnack legte sein Amt im Burggener Gemeinderat ab. © Hans-Helmut Herold (Archiv)

Stefan Schnack hat sein Gemeinderatsmandat nach 27 Jahren aufgegeben. Auch aus der Burggener Bürgerliste trat er aus. Vom Gremium ist er enttäuscht.

Burggen – „Ich bin nicht beleidigt, sondern zutiefst verletzt“, betont Stefan Schnack im Gespräch mit der Heimatzeitung. Ihm gehe es nämlich keinesfalls darum, dass er etwas nicht bekommen habe. Aber er sei enttäuscht, dass nicht offen mit ihm geredet wurde, dass ein Antrag seines Sohnes auf isolierte Befreiung – im Baugebiet Schwarzkreuzstraße/Lechhalde einen Metallzaun statt eines Holzzaunes zu errichten – vom Gemeinderat abgelehnt wurde, ohne ihm gegenüber vorher Bedenken geäußert zu haben.

Das Thema wurde in der Sitzung vom 1. Dezember, an der Schnack aus beruflichen Gründen nicht teilnehmen konnte, behandelt. Am 5. Dezember hatte Schnack seinen Rücktritt erklärt, dem der Gemeinderat jetzt noch zustimmen musste. Bürgermeisterin Sandra Brendl-Wolf stellte den Tagesordnungspunkt am Donnerstag nüchtern vor. Stefan Schnack war nicht anwesend, da er immer noch emotional angegriffen sei, wie er auf Nachfrage der Heimatzeitung erklärte.

Gabriele Höfler liest Brief von Stefan Schnack im Burggener Gemeinderat vor

Bevor es zur Abstimmung kam, ergriff Gabriele Höfler das Wort. „Ich habe mir viele Gedanken gemacht“, erklärte sie. Klar solle man sich nicht so wichtig nehmen, die Amtsniederlegung von Stefan Schnack sei für sie persönlich aber dramatisch. Nach dem ehemaligen Bürgermeister Joseph Schuster gehe nun auch er. „Nach 27 Jahren kann er nicht mehr.“ Sie habe deshalb beschlossen, einen Brief an die Gemeinderäte, in dem Schnack seine Beweggründe für den Rücktritt schildert, vorzulesen.

Auch darin erklärt Schnack, dass es nicht um ihn gehe, sondern um die Art und Weise wie die Entscheidung gefällt wurde. Er habe, nachdem sein Sohn den Antrag gestellt hatte, versucht seinen Gremiumskollegen seine Sicht der Dinge zu schildern – „nicht mehr und nicht weniger“. Und: „Das haben auch andere Gemeinderäte gemacht, wenn sie ein Bauvorhaben hatten“, sagt Schnack. Er könne daran nichts verwerfliches finden. Dass er für die Kommunikation den E-Mail-Verteiler des Gremiums genutzt hat, wurde ihm von einem Gemeinderat vorgeworfen. Von unschöner Einflussnahme war die Rede. Für Schnack unverständlich.

Gemeinderat „nie nur nebenbei“

Dass der Antrag abgelehnt wurde, sei in Ordnung. Aber Schnack hätte erwartet, dass man vorher das persönliche Gespräch mit ihm sucht. Das Verhalten von Gemeinderäten habe ihn aus der Bahn geworfen. Noch dazu, wo es einen „analogen Fall in der Vergangenheit gab, bei dem anders entschieden wurde.“ Eine Gleichbehandlung sollte für alle gelten – dass das für Familie Schnack offenbar nicht mehr so sei, tue weh, schreibt Schnack in dem Brief. 27 Jahre lang habe er versucht, sich mit Herz und Verstand einzubringen. Das Amt habe er trotz forderndem Praxisalltag „nie nur nebenbei gemacht“, sagt Schnack. Von 2008 bis 2011 war Schnack außerdem zweiter Bürgermeister.

Ein ehemaliger Gemeinderatskollege habe ihm zwar geschrieben, dass Emotionen im Gremium nichts zu suchen hätten, doch er glaube das sei falsch, sagt Schnack. Es sei nur menschlich, wenn man sich von Emotionen leiten lasse.

Ehemaliger Bürgermeister Josef Schuster äußert sich zum Rücktritt Josef Schuster war das erste Mal nach seinem gesundheitsbedingtem Rücktritt in eine Sitzung gekommen und bat darum, als ehemaliger Bürgermeister ebenfalls ein paar Worte zu Stefan Schnacks Abschied verlieren zu dürfen.

Er habe eigentlich gehofft, dass Schnack selbst anwesend sein würde, dem er als Dank für sein Engagement gerne eine Flasche Champagner überreicht hätte - „eigentlich ein Getränk für feierliche Anlässe“, aber es solle in diesem Fall als Wertschätzung verstanden werden. Schnack habe sich „sein halbes Leben im Gemeinderat eingebracht“, zum Wohle aller gehandelt, sich weit über eine Pflichterfüllung hinaus engagiert und „war geradlinig in seiner Art“, sagte Schuster. Er habe die „konstruktive und loyale Zusammenarbeit“ mit Schnack immer sehr geschätzt.

Abschließend wünschte Schnack dem Gemeinderat für die Zukunft ein glückliches Händchen und gab ihnen in seinem Brief den Spruch der heiligen Angela Merici mit auf den Weg: „Schätzt einander, helft einander, ertragt einander.“ Sollte der Gemeinderat eine Ehrung seines langen Engagements erwägen, wolle er außerdem gleich klarstellen, dass er das nicht wünsche. „Ich habe damit abgeschlossen“, sagt Schnack. Auch aus der Bürgerliste ist er zurückgetreten.

Nico Haak rückt in den Burggener Gemeinderat nach

Der Nachfolger Nico Haak wurde von Bürgermeisterin Sandra Brendl-Wolf vereidigt. © Elena Siegl

Als Nachrücker wäre eigentlich Josef Schuster an der Reihe gewesen. Der ehemalige Bürgermeister lehnte aus gesundheitlichen Gründen ab. Allerdings erklärten auch die folgenden Nachrücker, die bei der Kommunalwahl 2020 die meisten Stimmen bekommen hatten, ihren Verzicht: Max Höfler, Stephanie Schuster und Franz Wölfle. Gründe wurden in der Sitzung nicht genannt. Nico Haak schließlich nahm das Amt an. Er wurde gleich am Donnerstagabend von Bürgermeisterin Sandra Brendl-Wolf vereidigt und von allen Gemeinderäten mit Handschlag im Gremium begrüßt. Haak übernahm Schnacks Sitz im Finanzausschuss und die Stellvertreterrollen im Planungs- und Umweltausschuss sowie der VG-Versammlung.

