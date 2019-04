Schon wieder: An der B472 bei Burggen Auto übersehen

Es ist vielen ein Rätsel: Die Kreuzungen an der B472 zwischen Schongau und der Landkreisgrenze sind übersichtlich, gut einsehbar - und trotzdem passieren immer wieder Unfälle. Zuletzt am späten Sonntagnachmittag.

Burggen – Viel Glück hatten die beiden Autofahrer, die am späten Sonntagnachmittag in einen schweren Unfall auf der B 472 nahe Burggen verwickelt waren: Beide wurden nur leicht verletzt ins Schongauer Krankenhaus eingeliefert.

Nach Auskunft der Schongauer Polizei passierte an der gut einsehbaren Kreuzung das, was leider immer wieder dort geschieht: Trotz völlig freier Sicht übersieht ein Autofahrer beim Einbiegen oder Überqueren der Bundesstraße ein Auto. So auch am Sonntag gegen 17.15 Uhr: Ein 20-Jähriger aus dem Altlandkreis wollte mit seinem Auto aus Schwabbruck kommend die Bundesstraße Richtung Burggen überqueren, bemerkte dabei aber offenbar nicht, dass sich eine 56-jährige Münchnerin mit ihrem Wagen in Fahrtrichtung Schongau näherte. Der 20-Jährige fuhr los und rammte den Kleinwagen seitlich.

Vorsorglich wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert, der aber wieder abfliegen konnte, weil beide Insassen nur leicht verletzt wurden. Der Schaden beträgt laut Polizei geschätzt rund 10 000 Euro, bis 18.15 Uhr wurde der Verkehr von der Feuerwehr. einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.