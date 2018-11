Burggen will am Supermarkt festhalten

Die Zuhörer bei der Bürgerversammlung in Burggen wurden am Donnerstagabend bestens über das gemeindliche Geschehen informiert.

Bürgerversammlung

Wie geht es mit dem geplanten Dorfgemeinschaftshaus in Burggen weiter und was wird aus dem Supermarkt Redl? Das waren die interessantesten Themen bei der Bürgerversammlung in Burggen. Die Antworten lieferte Bürgermeister Joseph Schuster in seinem ausführlichen Rechenschaftsbericht.