Burggens erste Bürgermeisterin ist vereidigt: „Ich wünsche dir ein glückliches Händchen“

Von: Elena Siegl

Nahm der Bürgermeisterin den Amtseid ab: Johann Welz mit Sandra Brendl-Wolf. © Hans-Helmut Herold

Es ist das erste Mal, dass eine Frau das Bürgermeisteramt in Burggen führt. Nach der Wahl am 8. Mai hat Sandra Brendl-Wolf im Gemeinderat nun ihren Amtseid abgelegt.

Burggen – Der Amtseid habe eine tiefe Bedeutung, sei nicht einfach eine Formel, die man abliest oder nachspricht, erklärte Johann Welz, der zweite Bürgermeister der Gemeinde, der die Geschäfte nach der Ungültigkeitserklärung einer Wahl, Neuwahlen und dem Krankheitsfall von Josef Schuster insgesamt elf Monate geführt hatte. Er sei anfangs am Hadern gewesen, gab Welz zu. Aber der Eid habe ihm geholfen. Er wünschte sich deshalb von Brendl-Wolf, dass sie den Eid „mit Respekt und Verantwortung“ ablegt, was diese gleich im Anschluss tat. „Ich werde an deine Worte denken, Hans“, versprach sie. Und erklärte, dass sie sich auf die Zusammenarbeit freue.

Als dienstältester Gemeinderat wollte Stefan Schnack die Tradition nicht versäumen, Worte an die Bürgermeisterin zu richten. Zuerst wandte er sich aber an Welz, um ihm im Namen des Gemeinderates für die investierte Zeit und Arbeit in den vergangenen beiden Jahren zu danken. „Es war nicht abzusehen, dass das Amt des zweiten Bürgermeisters eine solche Fülle an Aufgaben mit sich bringt.“

Lob für den Zweiten Bürgermeister

Welz sei Probleme mit Geduld, Beharrlichkeit und Akribie angegangen und habe nun relativ geordnete Verhältnisse hinterlassen. Nicht zuletzt habe er es außerdem geschafft, den Gemeinderat nach Anfangsproblemen wieder in Spur zu bringen. Er habe in allen wieder das Bewusstsein verankert, dass man an einem Strang ziehen müsse.

Der ersten Bürgermeisterin („das hat es auch noch nicht gegeben“) gratulierte Schnack zur ergriffenen Chance. „Jeder neue Weg bietet Herausforderungen und die Möglichkeit, mit den Aufgaben zu wachsen“ – das wünsche er Brendl-Wolf, dass sie gut ins Amt hineinwächst. Die oft komplizierten Aufgaben müssten gemeinsam gelöst werden. Schnack gab der neuen Bürgermeisterin außerdem auf den Weg, dass man nicht verzweifeln müsse, wenn am Anfang etwas nicht klappe. „Amateure haben die Arche Noah gebaut, Profis die Titanic – wir wissen wie beide Geschichten ausgegangen sind.“

Ein gutes Aktenstudium, Zeit und sicher auch Verhandlungsgeschick seien nötig, um das Gemeindeschiff sicher durch alle Höhen und Tiefen zu führen. „Ich wünsche dir ein glückliches Händchen.“

