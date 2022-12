Burggener Eligiusritt mit 72 Pferden, Reitern und Fahrern

Der Heilige Eligius war unter den zahlreichen Reitern im Bischofsgewand beim Eligiusritt ein besonderer Blickfang. Verkörpert wird er seit 1982 von Stefan Erhart. © Ellenberger

Der Burggener Eligiusritt kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Nachdem er zwei Jahre lang nicht stattfinden konnte, säumten jetzt wieder viele Zuschauer die Straßen entlang des Streckenverlaufs.

Burggen – Bei dem Ritt konnten 72 Pferde mitsamt Reitern und Fahrern der beiden von vier Kaltblütern gezogenen Wagen bestaunt werden. Zudem ließ der Spätherbsttag auch in Sachen Wetter keine Wünsche offen. Alle Reiter und Fahrer hatten sich bei der Reithalle getroffen, sich zum Festzug formiert und hernach gemeinsam zur Pfarrkirche St. Stephan auf den Weg gemacht.

Kreuzträger Sebastian Erhart führte den ansehnlichen Zug an. Auch weit vorn befand sich der von Stefan Erhart dargestellte Heilige Eligius in seinem Bischofsgewand. Die Rolle nimmt Erhart bereits seit 1982 wahr.

Dank an alle Helfer

Bei der Kirche angekommen, segnete Pfarrer Thaddäus Biernacki, der zuvor den Gottesdienst gehalten hatte, die Reiter und deren Rösser. Die musikalische Begleitung nahm einmal mehr die Burggener Blaskapelle unter Leitung von Herbert Sprenzel wahr.

Bevor der Zug sich am Kirchplatz abermals in Bewegung setzte, bedankte sich der Abteilungsleiter Roßtag & Brauchtum des Reit- und Fahrvereins Burggen, Thomas Kirchhofer, bei allen, die bei Vorbereitung und Ausrichtung dieses für die Gemeinde bedeutungsvollen Tages mitgewirkt hatten. Anschließend besetzten die Musiker mit ihren Instrumenten die beiden hübsch geschmückten Wagen, um bei dem vorbei an der Eligius-Kapelle und dann zurück zur Reithalle führenden Ritt zu musizieren.

Erst fünf Mal ausgefallen

Am Ziel warteten bereits fleißige Hände darauf, Essen und Getränke auszugeben. Zuvor aber versorgten die Reiter ihre Pferde, für die es später in Burggen und in mehreren umliegenden Orten wieder zurück in die Ställe ging.

Astrid Horbach, die unter anderem die Homepage des Reitvereins pflegt und sich in vielfältiger anderer Weise einbringt, berichtete, dass der Eligiusritt nach 1967 ganze fünf Jahre nicht stattfand, weil damals mit zunehmender Motorisierung die Pferdehaltung im ländlichen Raum stark zurückgegangen war. Heute ist das Vergangenheit, und alle Teilnehmer waren froh darüber, diesen besonderen Höhepunkt nach zweijähriger Corona-Unterbrechung wieder begehen zu können – und dem Heiligen Eligius beim gemeinsamen Ritt zu huldigen.

In Erinnerung an Eligius von Noyen

Zurückführen lässt sich dieser alte Brauch auf das Wirken des um 589 in Frankreich geboren Eligius von Noyen, der später Goldschmied der fränkischen Könige und ein angesehener Mann war. Mit seinem erarbeiteten Reichtum kaufte er unter anderem Sklaven frei und gründete Kirchen und Klöster. 641 wurde er Bischof von Noyon.

Nachdem er mit etwa 70 Jahren an einem 1. Dezember starb, verehrte ihn das Volk als heilig. Eligius ist Patron der Bauern sowie vieler weiterer Berufe, zu denen auch Bergleute, Gold-, Hufschmiede und Metallarbeiter gehören.

Die 1631 in Burggen erbaute Eligius-Kapelle erinnert an diesen beeindruckenden Mann, der letztlich sein ganzes Vermögen verschenkt hatte. Mit dem Eligiusritt sind die zahlreichen Pferdeumritte im Schongauer Land zuende gegangen.

MANFRED ELLENBERGER

