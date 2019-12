Burggen: Rathauschef bleibt ehrenamtlich

Entscheidung nach langer Diskussion

Eine kostenlose Unterrichtsstunde in Kommunalrecht haben die zahlreichen Besucher bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Burggen bekommen. Soll der Bürgermeister in der nächsten Wahlperiode hauptberuflich arbeiten oder doch lieber ehrenamtlich, wie bisher? Über diese Frage diskutierten die zwölf Ratsmitglieder eineinhalb Stunden lang sowohl hinter verschlossenen Türen als auch im öffentlichen Teil ihrer Sitzung.