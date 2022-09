Feldmesse, Stadlfest und prima Stimmung in Burggen

Vor mehreren hundert Gläubigen hielt Pfarrer Thaddäus Biernacki zu Beginn des Stadlfestes in Burggen eine Feldmesse. © Kindlmann

Feldmesse mit Stadlfest oberhalb der Litzauer Schleife bei Burggen: Ein Fest für das ganze Dorf und die Besucher aus der Umgebung. „Einfach schön, wenn das Dorf bei einem solchen Fest mitfeiert. Genau das macht ein intaktes Dorfleben aus“, sagte Burggens Bürgermeisterin Sandra Brendl-Wolf.

Burggen – „Heute“, sagte Pfarrer Thaddäus Biernacki am Ende der Feldmesse, „sage ich nicht, ,gehet hin’, sondern ,bleibet da’“. Und er meinte, „wir wollen miteinander fröhlich sein, aber dabei Gott nicht vergessen“.

In seiner Predigt erwähnte Burggens Seelsorger ein Dorffest, bei dem – wie jetzt auch beim Stadlfest –, viele zusammenarbeiten. „Da kommt etwas Gutes heraus.“ Nichts käme eben heraus, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Für Jesus übrigens sei Gemeinschaft immer wichtig gewesen. „Vergessen Sie das nicht.“ Für die Musik bei der Feldmesse sorgte das „Volksmusikensemble Burggen“ mit Stücken aus der „Deutschen Bauernmesse“.

Mit 18 Kutschen und Stellwagen zum Festplatz

Feldmesse und Stadlfest, beides hat die Abteilung „Rosstag & Brauchtum“ im ländlichen Reit- und Fahrverein Burggen mit ihrem Vorstand Thomas Kirchhofer und einem Großteil der Vereinsmitglieder ausgerichtet.

„Wir haben alle zugepackt: Bäcker, Metzger, die Rosserer und die Fuhrleut, das gibt einen schönen Rahmen“, meinte Kirchhofer. Und dafür, dass Besucher ohne eigenen fahrbaren Untersatz von Burggen oder von Schongau zur Litzauer Schleife kommen konnten, sorgten 18 Kutschen und Stellwagen.

Die Burggener Trachtenjugend zeigte beim Stadlfest mit mehreren Tänzen ihr Können. © Kindlmann

Viel Spaß hatten die mehreren Hundert Besucher beim „Schnapper-Wettbewerb“: Dabei müssen die Mannschaften mit Muskelkraft fünf Meter lange Baumstämme ziehen. Im Team „Kommunale“ zeigten Bürgermeisterin Sandra Brendl-Wolf und Gemeinderat Thomas Kirchhofer, dass sie gemeinsam an einem Strang, hier eben am Stamm, ziehen können. „Wir waren nicht schlecht“, meinte der Gemeinderat, aber am Schluss hatte es für den Sieg dann doch nicht gereicht.

„Erdäpfeldampfer“ fehlt aus technischen Gründen

Begeistert haben auch Burggens Trachtler mit ihren Tänzen. Die Trachtenjugend unter Ferdinand Kopp begeisterte mit dem „Auftanz“, dem „Bänkler“ und dem „Rupoldinger“. Nicht weniger Applaus bekamen die aktiven Plattler mit Chef Sebastian Erhart für die „Kreuzpolka“, den „Auftanz“, das „Mühlrad“ und den „Schneiderinnen Geburtstagsmarsch“.

Bedauert indes haben es die Besucher, dass der angekündigte „Erdäpfeldampfer“ wegen technischer Probleme nicht eingesetzt werden konnte. Für die musikalische Unterhaltung den Nachmittag und Abend über sorgte die Musikkapelle Burggen mit ihrem Dirigenten Herbert Sprenzel. Ja, und dass auch wirklich niemand hungern oder dürsten musste, dafür waren die Helfer der Abteilung „Rosstag und Brauchtum“ zuständig.

WALTER KINDLMANN

