Fünfjährige Burggenerin scheitert mit Quarantäne-Klage gegen den Freistaat Bayern

Eine Fünfjährige aus Burggen hat über ihre Eltern den Freistaat Bayern verklagt, weil sie vor zweieinhalb Jahren in Corona-Quarantäne musste. © Felix Schlikis/IMAGO

Eine Fünfjährige aus Burggen hat über ihre Eltern den Freistaat Bayern verklagt, weil sie vor zweieinhalb Jahren in Corona-Quarantäne musste – dieser ungewöhnliche Prozess hat kürzlich am Landgericht München stattgefunden. Jetzt ist ein Urteil gefallen: Die Klage wurde abgewiesen.

Burggen/München – In der mündlichen Verhandlung vor fünf Wochen hatte die Vorsitzende Richterin eine Vergleichszahlung von 250 bis 300 Euro angeregt – als „Lästigkeitsbetrag“ (wir berichteten). Weil es zu der Zahlung nicht kam, musste das Münchner Landgericht entscheiden – und hat die Klage eines Kindergartenkindes auf Schmerzensgeld wegen einer Quarantäne-Anordung abgewiesen.

Weil sich die Leiterin der Bärengruppe des Kindergartens Sankt Anna in Burggen Ende Oktober 2020 mit dem Corona-Virus infiziert hat, hat die Kindergartenleiterin in Absprache mit dem Gesundheitsamt alle Kontaktpersonen ersten Grades nach Hause geschickt. Darunter auch das damals fünfjährige Mädchen: Die Kleine war nämlich während der Inkubationszeit gemeinsam mit der Betreuerin im Kindergarten. Spätere Tests ergaben, dass sich weder das Mädchen, noch eines der anderen Kinder infiziert hat.

„Psychisch belastet“ durch zweiwöchige Quarantäne

Während der zweiwöchigen Quarantäne musste das Kind nicht nur daheim bleiben, sondern durfte auch nicht mit Freunden spielen. Das habe die Kleine „psychisch belastet“, hat der von ihren Eltern beauftragte Anwalt am Rande der mündlichen Verhandlung gesagt. Eine „kindgerechte Entwicklung“ sei in der Zeit nicht möglich gewesen. Dafür verlange das Mädchen vom Freistaat Bayern als Träger des Kindergartens 3250 Euro Schmerzensgeld.

Schon in der Verhandlung hat die Vorsitzende Richterin der Klage „wenig Chancen“ eingeräumt. Im Urteil heißt es nun, dem Kind stehe „unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Anspruch auf Schmerzensgeld“ zu. Anders als der Anwalt des Mädchens hatte das Gericht keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Infektionsschutzgesetzes in der damals gültigen Fassung.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Weiter heißt es in einer Pressemitteilung des Landgerichts: „Dem Interesse der Klägerin, sich frei bewegen zu können, stehen die Interessen der Allgemeinheit an einem möglichst wirksamen Schutz von Leib und Leben und einer bestmöglichen Krankenversorgung gegenüber.“ Art und Dauer der Quarantäne hielt das Gericht für verhältnismäßig. Insbesondere sei ein Freitesten als milderes Mittel damals nicht zulässig gewesen. Das Kind habe sich „im häuslichen Umfeld und im Garten frei bewegen können und keinerlei Demütigungen oder körperlichen Zwang ertragen müssen“, heißt es in der Begründung weiter. Deshalb sei auch „kein spürbarer immaterieller Schaden“ entstanden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Andreas Müller

