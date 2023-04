Weil sie in Corona-Quarantäne musste: Fünfjährige klagt gegen den Freistaat Bayern

Weil die Kindergärtnerin an Corona erkrankte, mussten auch die Kindergartenkinder in Quarantäne. (Symbolbild) © dpa

Ungewöhnlicher Prozess am Landgericht München II: Ein Kindergartenkind hat gegen den Freistaat geklagt, weil es vor zweieinhalb Jahren in Corona-Quarantäne musste.

Burggen/München – Leonie (Name geändert) ist zu Beginn des ersten Corona-Winters fünf Jahre alt. Sie geht in die Bärengruppe des Kindergartens Sankt Anna in Burggen – bis Anfang November 2020 ihre Gruppenleiterin positiv auf das Corona-Virus getestet wird. Als Kontaktperson ersten Grades muss auch Leonie zwei Wochen zu Hause bleiben. Spätere Tests ergeben, dass sich weder Leonie noch eines der anderen Kinder infiziert hat.

Die Zeit daheim habe Leonie „psychisch belastet“, sagt der von ihren Eltern beauftragte Anwalt nach der Verhandlung am am Münchner Landgericht. Weil die Kleine in Quarantäne gewesen sei, habe sie auch nicht mit ihren Freundinnen spielen dürfen. Eine „kindgerechte Entwicklung“ sei in der Zeit nicht möglich gewesen. Dafür verlangt das Mädchen 3250 Euro Schmerzensgeld vom Freistaat Bayern, dem Träger des Kindergartens.

Nach der damaligen Rechtslage sei die Quarantäne-Anordnung unausweichlich gewesen

An einem Sonntag habe sie erste Symptome bemerkt, erinnert sich die Leiterin der Bärengruppe vor der mit drei Richterinnen besetzten Zivilkammer. Die Symptome seien „eindeutig“ gewesen. Auch wenn ein Schnelltest negativ verlaufen sei, sei ihr sofort klar gewesen, dass sie sich bei einem Arzttermin mit Corona infiziert hat. Und tatsächlich: Ein PCR-Test bestätigt die Infektion.

Es sei der erste Corona-Fall gewesen, berichtet die Leiterin des Kindergartens: „Alles war ganz, ganz neu.“ Weil die „Indexperson“ am Donnerstag und Freitag noch im Kindergarten gewesen sei, habe man in Absprache mit dem Gesundheitsamt alle Kontaktpersonen nach Hause geschickt. Darunter auch Leonie, die an den beiden Tagen da war, wie Anwesenheitslisten belegen.

Nach der damaligen Rechtslage sei die Quarantäne-Anordnung unausweichlich gewesen, erklären zwei Juristen des Landratsamts Weilheim-Schongau. Das Aufkommen sei mit 20 bis 25 Fällen pro Tag damals sehr hoch gewesen. Bei Leonie habe es sich um einen „Standardfall“ gehandelt, sagt ein früherer Regierungsdirektor. Ein Freitesten als milderes Mittel im Vergleich zur Quarantäne sei Ende 2020 noch nicht möglich gewesen, ergänzt seine Kollegin. Auch in der Rückschau seien keine Fehler ersichtlich: weder bei der Entscheidung selbst noch im Verwaltungsverfahren.

Leonies Anwalt jedenfalls hält die Quarantäne-Anordnung für rechtswidrig

„Ordentlich gelaufen“, fasst die Rechtsanwältin, die den beklagten Freistaat vertritt, die Zeugenaussagen zusammen und beantragte, die Klage abzuweisen. Auch die Vorsitzende Richterin räumte Leonies Klage angesichts der Beweislage „wenig Chancen“ ein und regte eine Vergleichszahlung von 250 bis 300 Euro an – als „Lästigkeitsbetrag“. Sollten sich die Parteien bis Ende Mai nicht einigen, ergeht eine gerichtliche Entscheidung.

Weder Leonie noch ihre Eltern sind zur Verhandlung erschienen. Die umstrittene Frage, ob die damals gültige Fassung des Infektionsschutzgesetzes verfassungsgemäß war, ist in der Verhandlung nicht beleuchtet worden, möglicherweise aber in einem vorherigen Termin. Leonies Anwalt jedenfalls hält die Quarantäne-Anordnung für rechtswidrig, weil sie „ohne gesetzliche Grundlage“ ergangen sei, wie er nach der Verhandlung sagt.

von Andreas Müller

