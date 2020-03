Unbekannter schändet Pferd, das eingeschläfert werden muss: Zuchtstute und Fohlen tot

Es ist ein Rätsel, was in so einem Menschen vorgeht: Mit unfassbarer Grausamkeit hat ein Unbekannter am Dienstag in der Rossau (Gemeinde Burggen) eine trächtige Pferdestute gequält, die ein Tierarzt am Abend einschläfern musste. Auch das ungeborene Fohlen ist tot.

Burggen– Er habe geheult wie ein Schlosshund, gibt Manfred Ullmann unumwunden zu. Die 20-jährige Eskada war wahrlich eines seiner besten Pferde im Stall. Elf Fohlen hatte sie schon auf die Welt gebracht, „sie war eine hocherfolgreiche Zuchtstute“, sagt er. Und nicht nur das: Sehr brav sei das Pferd gewesen. Eskada war mit der Flasche aufgezogen worden, weil ihre Mutter nach der Geburt gestorben war. Das große Vertrauen, das das Reitpferd bei seiner Aufzucht in den Menschen gewann, „das wurde ihm nun zum Verhängnis“, sagt der Burggener traurig.

Die unfassbare Tat ereignete sich am vergangenen Dienstag auf dem Pferdehof am Lechstausee in der Rossau bei Burggen. Architekt Manfred Ullmann betreibt dort schon seit Jahren gemeinsam mit seiner Frau eine Sportpferdezucht. Während sich ein Unbekannter zwischen 17 und 19 Uhr auf die Koppel zu den Pferden schlich, war der 61-Jährige gerade dabei, Stallarbeiten zu verrichten. Als Ullmann damit fertig war, sah er Eskada am Boden liegen. „Sie hatte Schmerzen und Koliken.“ Der Architekt rief seinen Tierarzt an. Der Veterinär war sofort zur Stelle, versorgte das Pferd und legte eine Infusion.

Fohlen wäre nicht überlebensfähig gewesen

Doch am Abend ging es Eskada immer schlechter. „Sie hatte nur noch eine Körpertemperatur von 32 Grad“, so Ullmann, der erneut den Tierarzt zu Hilfe rief. Doch Eskada war nicht mehr zu retten. Dem Veterinär blieb nichts anderes übrig, als die Stute von ihrem Leid zu erlösen. Als Letztes habe noch das Fohlen im Bauch gezuckt, erinnert sich Ullmann mit Grausen. Sieben Wochen vor dem Geburtstermin hätte es keinen Sinn gemacht, das Fohlen zu holen. Es wäre nicht überlebensfähig gewesen.

Täter zerstörte mit stumpfem Gegenstand den Harnleiter der Stute

Noch viel unfassbarer als der plötzliche Tod von der Zuchtstute und dem Nachwuchs war für die Beteiligten die Ursache. Wie sich herausstellte, hatte der Tierquäler einen stumpfen Gegenstand in die Scheide des Pferdes eingeführt und damit den Harnleiter zerstört. Wahrscheinlich habe er auch noch versucht, an den Muttermund zu gelangen, „aber der war unversehrt“, sagt der Architekt, der auch zwei Tage nach der schrecklichen Tat noch mit seiner Fassung ring: „Wie kann ein Mensch nur so etwas machen, sie war eine so brave Zuchtstute.“

Materieller Schaden liegt bei 15.000 bis 20.000 Euro

Der Tierarzt hatte noch am späten Abend Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei in Marktoberdorf erstattet. „Die Ermittlungen sind noch am Anfang“, erklärt Inspektionschef Helmut Maucher, der den Fall am Donnerstag den zuständigen Kollegen in Schongau übergeben wollte. Der Fall sei „sehr tragisch“, findet der Marktoberdorfer Polizeichef auch mit Blick auf den materiellen Verlust, den Pferde-Besitzer Ullmann mit 15 000 bis 20 000 Euro beziffert.

Suche nach genetischen Abstrichen, die Täter überführen könnten

Der Beamte befürchtet, dass sich kein schneller Ermittlungserfolg einstellen wird. Stark an dem Fall interessiert ist laut Ullmann aber auch das Veterinäramt. Mit seiner Zustimmung habe das Amt die betreffenden Körperteile der Stute in die Pathologie der Ludwig-Maximilian-Universität (LMU) nach München bringen lassen. Dort werden die sterblichen Überreste jetzt akribisch untersucht. Denn der Täter könnte genetische Abstriche in der Stute hinterlassen haben, weiß der 61-Jährige.

Hofbesitzer verstärkt die Kameraüberwachung

Ullmann quälen jetzt die Sorgen, dass noch einmal etwas ähnliche Schlimmes passieren könnte. Eindringlich mahnt er alle Pferdebesitzer in der Umgebung, auf ihre Tiere acht zu geben „und auch nach den anderen zu schauen“. Als Sofortmaßnahme hat der Architekt auf seinem Hof jetzt die Kameraüberwachung ausgeweitet. In den Bereichen, die nicht mit dem Internet verbunden sind, hat er Wildkameras aufgestellt. Von dort bekomme man die Bilder aber leider erst, „wenn es zu spät ist.“

Auch interessant:

Keime im Wasser: Gemeinderat in Bernbeuren wehrt sich gegen Kritik.

Coronavirus im Landkreis Weilheim-Schongau: In unserem News-Ticker halten wir Sie mit den aktuellen Informationen auf dem Laufenden.

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau -hier geht es zur Anmeldung.