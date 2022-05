„Mathe soll Spaß machen!“

Teilen

Sie helfen bei Mathe-Lernproblemen: Barbara Eiband (li.) und Eva Nagai wollen helfen, Mathe zu verstehen. © URSULA GALLMETZER

Einmaleins, Bruchrechnen, Prozentaufgaben: Der Mathematikunterricht ist vielen Schülern ein Graus. Bis ins Erwachsenenalter zieht sich diese Abneigung für Zahlen bei vielen durch. Damit eine derartige Angst und Abscheu erst gar nicht entsteht, setzen zwei Förderlehrerinnen in Burggen bei den Grundlagen an.

Burggen – „Viele Kinder hassen Mathe schon in der ersten Klasse“, sagt Barbara Eiband. Das will die 38-Jährige gemeinsam mit Eva Nagai ändern. Die beiden Förderlehrerinnen haben sich während ihrer Ausbildung kennengelernt und beschreiten künftig nicht nur als Freundinnen, sondern auch beruflich einen gemeinsamen Weg.

Im Keller von Eibands Haus bieten sie Unterstützung für Schüler an. Zunächst wollen sie sich in ihrem neu gegründeten Förderinstitut auf den mathematischen Bereich spezialisieren. „Jedes Kind kann etwas“, ist sich Eiband sicher. Sie arbeitet seit mehreren Jahren als Förderlehrerin mit Kleingruppen an der Altusrieder Grund- und Mittelschule und hat bereits viele Kinder unterstützt. „Manche steigen im Unterrichtsgeschehen einfach aus“, erklärt die Burggenerin.

„Viele können beispielsweise rechnen, aber denken anders, als es erwartet wird“, spricht Nagai, die bis zu ihrer Elternzeit in der Murnauer Klinikschule tätig war, aus Erfahrung. An diesem Denkprozess wollen die Lehrerinnen einhaken. Oft ließen sich Kinder entmutigen, wenn sie etwas nicht gleich kapieren. „Im Unterricht bleibt einfach zu wenig Lernzeit zum Verstehen“, sagt Nagai. So hätten auch Jugendliche in höheren Klassen oft noch Probleme beim Rechnen und würden mit den Fingern zählen.

„Wir wollen die Basis stärken und die Grundlagen festigen“, sagt und glaubt die 32-Jährige, dass sich erst so der Erfolg einstellen kann. „Der Zahlenraum bis hundert ist der wichtigste“, ergänzt Eiband. „Darauf baut alles auf.“

„Bei Mathe geht es ums Verstehen“, sagt Eiband und denkt an ihre eigene Schulzeit zurück. „Ich mochte Mathe selber nicht und dachte mir nach meinem Schulabschluss: ,Nie wieder Mathe!’“ Doch während der Ausbildung änderte sich ihre Einstellung. Heute brennt sie für die Mathematik.

Diese Begeisterung möchte sie an Kinder und Jugendliche weitergeben. Hierfür bietet sie mit Nagai keine Standard-Nachhilfe an. Die beiden laden zunächst zur Eins-zu-eins-Diagnose. Dabei wird festgestellt, was ein Kind bereits kann und wo es Nachholbedarf gibt. Dementsprechend wird dann ein Förderplan erstellt.

„Es geht nicht nur um rechnen, rechnen, rechnen“, sagen die beiden Frauen und halten nichts davon, unzählige Aufgaben anzubieten. „Wir schulen immer den Zahlenblick“, sagt Nagai. „Wir wollen, dass die Kinder die Zusammenhänge erkennen.“

Besonders wichtig ist ihnen dabei, dass das Gelernte mit Alltagssituationen verbunden wird. „Hinter jeder Aufgabe steckt eine Grundvorstellung“, zeigen die Lehrerinnen Möglichkeiten zur Visualisierung auf. Auch die Eltern sollen mit ins Boot geholt werden. So werden ihnen Tricks gezeigt, um ihren Nachwuchs bei den Hausaufgaben oder beim Lernen sinnvoll zu unterstützen.

Dazu gehöre auch der Mut, bei zu viel Hausaufgaben einzuschreiten. „Wenn ein Kind zwei Stunden braucht, ist das zu viel“, findet Eiband. „Wenn man den Lösungsweg versteht, reichen auch wenige Wiederholungen“, ist Nagai überzeugt.

Das Ziel der Autorinnen zahlreicher kindgerechter Übungshefte für Mathe und Deutsch ist dabei nicht unbedingt die Note „Zwei“ in der nächsten Probe. „Die Kinder sollen Mathe im Alltag anwenden können.“ Eins freut die beiden Frauen dann aber ganz besonders: „Es ist toll zu sehen, wenn das Kind in der Schule wieder mitkommt.“

Wer einen ersten Eindruck von den Fördermöglichkeiten gewinnen möchte: Zu erreichen ist das Förderinstitut unter der Telefonnummer 08860/2819920 oder per Mail an info@ifoe-foerderung.de.

URSULA GALLMETZER

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.