Neuer Anlauf für Dorfgemeinschaftshaus in Burggen

Die Burggener Gemeinderatsitzung mit dem Thema Dorfgemeinschaftshaus lockte am Donnerstagabend viele Zuhörer ins Roatherhaus.

1,5 Millionen Euro Zuschuss

Zu teuer! Vor gut einem Jahr war das geplante Dorfgemeinschaftshaus in Burggen gestorben. Doch jetzt soll es in einem zweiten Anlauf realisiert werden. In nicht öffentlicher Sitzung haben sich die Gemeinderäte mehrheitlich für das Projekt ausgesprochen. Der Grund für die Kehrtwende: Der Eigenanteil der Gemeinde liegt jetzt deutlich unter zwei Millionen Euro.