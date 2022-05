Wahl in Burggen: Sandra Brendl-Wolf wird Bürgermeisterin

Von: Elena Siegl

Die neue Bürgermeisterin Sandra Brendl-Wolf wurde vom 2. Bürgermeister Johann Welz, der die Geschäfte vertretungsweise führte, beglückwünscht. © Hans-Helmut Herold

Burggen hat eine Bürgermeisterin: Sandra Brendl-Wolf hat die Wahl am Sonntagabend mit 28 Stimmen Vorsprung auf Christian Beer für sich entschieden.

Burggen – Die letzte Minute hat ein Burggener noch genutzt, seine Stimme abzugeben. Kaum lag der Zettel in der Urne, schlug es schon 18 Uhr – Ende der Wahl und Beginn der Stimmauszählung in Burggen. Als Wahlleiterin Claudia Geiger etwa eine halbe Stunde später das Ergebnis bekannt gibt, ringt Sandra Brendl-Wolf erst einmal um Fassung und geht in die Knie: Sie wird Burggens neue Bürgermeisterin. 483 Stimmen und damit 51,5 Prozent entfielen auf sie. Eine recht knappe Entscheidung.

Christian Beer, den die Bürgerliste sowie die Unparteiische Wählergemeinschaft (UWG) gemeinsam als ihren Kandidaten ins Rennen geschickt hatten, bekam 455 Stimmen (48,5 Prozent). Zusammen mit mehreren Gemeinderäten und seiner Familie verfolgte er die Auszählung in der Burggener Turnhalle. Insgesamt 69,1 Prozent der Wahlberechtigten hatten ihr Votum abgegeben, erklärte Geiger.

Bürgermeister-Wahl in Burggen: Sandra Brendl-Wolf reagiert emotional

„Ich kann es gar nicht in Worte fassen“, sagte Brendl-Wolf mit Tränen in den Augen, angesprochen auf ihren Sieg. Sie freue sich sehr auf das Amt und darüber, dass die Burggener ihr das Vertrauen geschenkt haben, dem sie nun auch gerecht werden wolle. „Ich bin einfach wahnsinnig dankbar“, sagt sie. Schon in den kommenden Tagen wird Brendl-Wolf ins Amt starten. Wichtige Termine, etwa eine Bauausschusssitzung stehen dann bereits auf dem Plan, erklärte ihr Johann Welz, der zweite Bürgermeister der Gemeinde, der das Amt seit der Erkrankung und dem Rücktritt Josef Schusters nun acht Monate geführt hatte (wir berichteten). Bei der Einarbeitung werde er Brendl-Wolf freilich unterstützen.

Ihre Versicherungsagentur werden nun vorerst ihre Bürokraft sowie ihre ältere Tochter weiterführen, dann werde sie jemanden einstellen, erläuterte Brendl-Wolf ihren „Notfallplan“, damit sie schnell ins Amt starten kann.

Die Burggenerin ist nun die einzige Bürgermeisterin im gesamten Landkreis Weilheim-Schongau. In allen anderen Gemeinden wird das Amt aktuell von Männern geführt.

Das offene Ohr, mit dem sie beim Wahlkampf auf die Burggener zugegangen sei, möchte Brendl-Wolf auf jeden Fall beibehalten, betont sie. Das Zwischenmenschliche sei ihr bereits in ihrer Agentur wichtig gewesen, denn „miteinander kann man ganz viel schaffen“. So hofft sie nun auch auf eine gute Zusammenarbeit im Gemeinderat.

Bürgermeister-Wahl in Burggen: Christian Beer ist fairer Verlierer

Christian Beer nahm seine Niederlage gefasst auf. Natürlich sei er enttäuscht. Schließlich sei er angetreten, um zu gewinnen. „Aber das ist Demokratie. Wenn es zwei Optionen gibt, gewinnt man eben oder auch nicht. Wer mit einer Niederlage nicht umgehen kann, sollte sich auch nicht für ein Amt zur Verfügung stellen“, so Beer. Leider habe man die Wähler nicht davon überzeugen können, die Zusammenarbeit aufzunehmen, mit deren Ziel UWG und Bürgerliste ihn nominiert hatten. Nach Brendl-Wolfs Familie war Beer einer der ersten, der der neuen Bürgermeisterin gratulierte.

