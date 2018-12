Im ganzen Ort soll Tempo 30 gelten

Eine Verkehrsberuhigung in Form einer Tempo 30-Zone – das hatten Anlieger der Schwarzkreuzstraße in Burggen beantragt. Damit stießen sie im Gemeinderat auf offene Ohren. Die Ratsherren gingen sogar noch einen Schritt weiter: Jetzt soll für den ganzen Ort Tempo 30 gelten (ausgenommen die Durchgangsstraßen).

Burggen – „Es geht um die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer, vor allem um die der Kinder“, begründet Andrea Sprenzel ihren Vorstoß. Bereits im September hatte sie in einem Schreiben an die Gemeinde Burggen eine Verkehrsberuhigung für die Schwarzkreuzstraße beantragt. Dabei wies sie auch darauf hin, dass die bestehende Rechts-vor-Links-Regelung in der Schwarzkreuzstraße sowie in der Straße „Am Süßbach“ ein Problem darstelle. Das Schreiben an die Gemeinde wurde von 22 Personen unterzeichnet.

Nach Auskunft von Bürgermeister Joseph Schuster kommen Zonen-Geschwindigkeitsbeschränkungen gemäß der Straßenverkehrsordnung nur dort in Betracht, wo der Durchgangsverkehr von geringer Bedeutung sei. Solche Zonen dienten vorrangig dem Schutz der Wohnbevölkerung sowie der Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer. Für die Anordnung einer Tempo 30-Zone sei das Landratsamt zuständig – im Einvernehmen mit der Gemeinde Burggen.

Am Einvernehmen der Gemeinde fehlt es in diesem Fall nicht. Die Kommunalpolitiker zeigten volles Verständnis für eine Tempo-Reduzierung, wie sie von Anliegern der Schwarzkreuzstraße gefordert wird. Aber in welchem Bereich soll Tempo 30 dort gelten? „Wenn, dann schon gleich für die ganze Straße“, legten sich die Ratsherren fest. Und setzten noch eins drauf: „Wenn schon Tempo 30, dann am besten gleich für den ganzen Ort!“

Aber wie soll dies bewerkstelligt werden, ohne das ein Schilderwald entsteht? Die Antwort lieferte Gemeinderat Richard Lang: „Machen wir es doch wie die Österreicher: An den Ortseingängen ein Hinweisschild aufstellen, dass Tempo 30 im ganzen Ortsbereich gilt – ausgenommen die Durchgangsstraßen.“

Tempo 30 – das gefällt auch Gemeinderat Dr. Stefan Schnack, der noch nachlegte und im ganzen Ortsbereich „Rechts vor Links“ vorschlug.

„Tempo 30 – das bringt schon was“, glaubt Gemeinderat Stephan Jocher mit dem Hinweis auf die Schmerzmoosstraße, wo diese Regelung bereits eingeführt worden sei. Dennoch werde dort noch oft zu schnell gefahren, wie Gemeinderat Peter Hofmann anmerkte.

Dann sollte man doch auch Tannenberg in die Tempo 30-Regelung mit einbeziehen, schlug Gemeinderat Hans Welz vor. Auch damit herrschte im Gremium Einverständnis. Diese Regelung gilt dann aber auch für den Ortsteil Haslach.

Bei der Abstimmung sprachen sich die Burggener Gemeinderäte einstimmig für Tempo 30 im ganzen Ortsgebiet aus (ausgenommen die Durchgangsstraßen). Auf die Fahrbahnen sollen noch Tempo 30-Zeichen aufgesprüht werden, denn die wirken nicht so störend wie Verkehrsschilder.

Dieser Tempo 30-Beschluss muss allerdings von der Verkehrsbehörde noch genehmigt werden. Und wer überwacht die Einhaltung von Tempo 30 in Burggen? Die Polizei wohl nicht, „denn die ist überfordert und hat genügend anderes zu tun“, glaubt Bürgermeister Schuster.

Die Antragstellerin Andrea Sprenzel ist jedenfalls froh, dass die Gemeinde bezüglich Tempo-Reduzierung etwas unternimmt und nicht erst dann eingreift, wenn ein schlimmer Unfall passiert ist.

VON MICHAEL GRETSCHMANN