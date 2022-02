Wer wird neuer Bürgermeister in Burggen?

Von: Elena Siegl

Wer zieht nach der Wahl am 8. Mai als neuer Burggener Bürgermeister ins Roatherhaus ein? © SN

Im Mai wird in Burggen der neue Rathauschef gewählt. Die Wählergemeinschaften sind bereits auf der Suche nach Kandidaten. Doch auch unabhängig von diesen Gruppen sind Bewerbungen möglich – welche Voraussetzungen Interessierte erfüllen und welche Fristen sie einhalten müssen:

Burggen – Den 8. Mai dürfen sich die Burggener schon einmal dick und fett im Kalender markieren: An diesem Tag, so steht es nun offiziell fest, werden sie nämlich zur Wahlurne gebeten, um ihre Stimme für den künftigen Burggener Bürgermeister abzugeben.

Wer dann allerdings zur Wahl steht, ist noch unklar. Bis zum 17. März, einem Donnerstag, haben Interessierte Zeit, um ihre Kandidatur bei der Gemeinde einzureichen, erklärt Claudia Geiger, Verwaltungsfachangestellte bei der VG Bernbeuren und Wahlleiterin der anstehenden Abstimmung in Burggen. Noch seien ihr keine Bürgermeister-Anwärter bekannt.

Gruppierungen wollen eventuell gemeinsamen Kandidaten

„Wir sind schon am arbeiten“, sagt Richard Lang von der Unparteiischen Wählergemeinschaft Burggen (UWG) auf Nachfrage der Heimatzeitung. Auch bei der Bürgerliste Burggen, die zuletzt den Bürgermeister gestellt hatte, ist man derzeit auf der Suche, wie Peter Hofmann erklärt. Idee sei, gemeinsam mit der UWG einen Kandidaten aufzustellen. „Wir wollen den Bürgern gegenüber Geschlossenheit zeigen und sind daran interessiert, wieder gut zusammenzuarbeiten“, so Hofmann.

Man habe bereits mit ein paar Personen gesprochen, sagt Richard Lang. Allerdings noch ohne Ergebnis. „Es muss ja jeder für sich abklären, ob man das Amt übernehmen kann und will – sowohl von beruflicher und privater als auch emotionaler Seite.“ Aber Lang ist zuversichtlich, dass man in den kommenden Wochen einen Kandidaten präsentieren kann. Bei der Tannenberger Liste haben sich bislang keine Interessierten gemeldet.

Zum ersten Mal hauptamtlicher Bürgermeister

Alle bis zum 17. März eingereichten Bewerbungen werden von der Wahlleiterin überprüft. Denn es gilt, einige Voraussetzungen zu erfüllen: Kandidaten müssen etwa deutsche Staatsbürger sein und ihr 18. Lebensjahr vollendet haben.

Weil heuer zum ersten Mal ein hauptamtlicher Rathauschef gewählt wird (wir berichteten), dürfen aber nicht nur Burggener bzw. Tannenberger ihren Hut in den Ring werfen: „Der Kandidat muss keinen Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben, könnte zum Beispiel also auch aus München kommen“, erklärt Geiger. Bei einem ehrenamtlichen Bürgermeister ist das anders: Dieser muss in der Gemeinde, in der er das Amt bekleiden will, auch wohnen. Und noch einen Unterschied gibt es: „Zu Beginn seiner Amtszeit darf er das 67. Lebensjahr noch nicht vollendet haben“, so Geiger.

Stichwahl wäre am 8. Mai

Möchte jemand für eine der Wählervereinigungen antreten, muss diese eine Aufstellungsversammlung machen. Wer unabhängig von einer Gruppierung kandidieren will, kann das auch tun, muss aber mindestens 50 Unterstützer via Unterschriftenliste nachweisen können. Es muss sich dabei um Wahlberechtigte aus dem Ort handeln, so Geiger.

Der berufsmäßige Bürgermeister wird für sechs Jahre gewählt. Während der Gemeinderat also 2026 neu bestimmt wird, bleibt der Bürgermeister bis 2028 im Amt. „Man kann das irgendwann wieder anpassen, dass Bürgermeister und Gemeinderat gleichzeitig gewählt werden – aber das ist dann eine Entscheidung des Gemeinderats“, sagt die Wahlleiterin.

Sollten mehrere Bürgermeister-Anwärter zur Wahl stehen, die die Burggener gleichermaßen von sich überzeugen können, und es zur Stichwahl kommen sollte, steht dafür übrigens auch schon ein Termin fest: Der 22. Mai.