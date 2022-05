Anrufsammeltaxi kommt in den Lechrain

Teilen

Die Wabenkarte zeigt, wo das Anrufsammeltaxi (AST) bisher angeboten wird. Zum September wird es nach Süden erweitert. © Gemeinde Fuchstal

Das Landsberger Anrufsammeltaxi soll zum September in den Lechrain ausgedehnt werden. Denn nun beteiligen sich auch die Gemeinden Denklingen, Rott, Reichling, Apfeldorf und Kinsau an dem Angebot.

Lechrain – Das Landratsamt Landsberg hat jüngst Entwürfe dafür vorgelegt, dass vier Linien für das Anrufsammeltaxi in den südlichen Landkreis Landsberg verlängert werden. Bislang waren Asch und Leeder (Linie 11) sowie Seestall, Römerkessel, Lechmühlen und Hohenwart (Linie 22) die letzten Haltepunkte Richtung Süden.

Künftig sollen auch Denklinger und Dienhauser von diesem Angebot profitieren. Epfach kann bedient werden, weil die Route weiter nach Süden bis nach Kinsau und Apfeldorf führt.

Von Landsberg nach Denklingen muss ein Fahrgast sieben Euro bezahlen. Genauso viel kostet es nach Epfach. Bis Dienhausen sind es ebenso wie nach Kinsau sieben Euro. Bei Gruppen zahlt die zweite Person, zum Beispiel nach Fuchstal, 2,50 Euro. Ein dritter und vierter Gast können kostenfrei einsteigen – ebenso wie Kinder bis sechs Jahre und Schwerbehinderte.

Kosten teilen sich Fahrgast, Gemeinden und der Landkreis

In neun von zehn Fällen wird ein Denklinger oder Dienhauser über die B 17 im Anrufsammeltaxi nach Landsberg gebracht oder umgekehrt herum heimgebracht. Sollte ein Unterdießener oder ein Leederer zur gleichen Zeit zusteigen wollen, dann führt die Route über die Dörfer nach Süden, erklärt dazu Florian Köhler vom Landratsamt Landsberg.

Effektiv stellt der Dienstleister, Taxi Thoma aus Kaufering, zwischen Denklingen und Landsberg mindestens 40 Euro in Rechnung. Den Rest zum Eigenanteil des Nutzers (sieben Euro) teilen sich die Gemeinde und der Landkreis. Die Kosten für das Anrufsammeltaxi (AST) sind stark von der Nutzung des Angebots abhängig.

In Fuchstal gibt es das AST seit einigen Jahren. Es wird durchaus regelmäßig frequentiert, schildert Bürgermeister Erwin Karg. 30 bis 40 Fahrten je Monat haben Asch und Leeder als Ausgangspunkt oder als Ziel, weiß Florian Köhler, der am Landratsamt Landsberg für den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) zuständig ist.

Orientierung eher in den Süden Richtung Schongau

Ob das AST weiter im Süden auch Akzeptanz findet, lässt sich schwer prognostizieren. Denn die größere Entfernung nach Landsberg, aber auch die im Gegensatz zu Fuchstal stärkere Orientierung Richtung Süden in den Raum Schongau, seien Kriterien, die dabei eine Rolle spielen.

Das AST mit festem Fahrplan und Haltepunkten wird mindestens eine halbe Stunde vor Antritt der Fahrt geordert. Die Erfahrung ist, dass es im Landkreis Landsberg werktags am Vormittag oder späten Abend regelmäßig in Anspruch genommen wird. Vereinzelt nutzen es Arbeitnehmer sogar für die Fahrt zur Arbeit, wenn in abgelegene Ortschaften in der Frühe kein Busverkehr besteht. Typisch ist, dass jemand das AST ruft, wenn er zum Beispiel am Samstagabend aus Landsberg nach Hause möchte.

Zum April 2023 wird das AST im Landkreis Landsberg neu ausgeschrieben. Das geschieht wohl europaweit, weil bis dahin die Jahresleistung – 2021 waren es 140 000 Euro an das Taxiunternehmen – den Schwellenwert für die Vergabe erreicht oder gar überschritten hat. Das AST ist eine Ergänzung zu den Buslinien. Ermöglicht soll damit bei individuellem Bedarf ein Stundentakt, ohne dass ein großer Bus leer oder mit wenigen Fahrgästen auf einer Linie eingesetzt wird.

Johannes Jais