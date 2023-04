Klage gegen Neubaugebiet in Denklingen ist gescheitert

Im neuen Baugebiet Hinterberg sind Straße und gepflasterter Platz mittlerweile bereits fertiggestellt. © Johannes Jais

Endgültig gescheitert ist die Normenkontrollklage eines Anliegers, der das Baugebiet Hinterberg auf der Anhöhe im Westen Denklingens verhindern wollte. In der mündlichen Verhandlung am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof München, die fast zwei Stunden ging, hat der Anlieger die Klage zurückgenommen.

VON JOHANNES JAIS

Denklingen – Seit Herbst 2020, als Johann Lehner aus Denklingen das Normenkontrollverfahren angestrengt hat, sind nunmehr bis zur entscheidenden Verhandlung im April 2023 zweieinhalb Jahre vergangen. Die Erschließungsarbeiten für das zirka ein Hektar große Baugebiet mit 14 Parzellen sind bereits seit mehreren Monaten abgeschlossen.

Nach Darstellung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs wandten sich die Grundstücksnachbarn gegen den Bebauungsplan Hinterberg, den die Gemeinde Denklingen im Jahr 2020 aufgestellt hatte. Das Areal liegt am nordwestlichen Ortsrand der Ortschaft.

Sie sieht der Bebauungsplan für das Wohngebiet Hinterberg aus, den die Gemeinde Denklingen 2020 aufgestellt hatte und gegen den ein Anlieger rechtlich vorgegangen war. © Gemeinde Denklingen

Der Antragsteller hat laut Verwaltungsgerichtshof insbesondere Beeinträchtigungen wegen einer „durch den Bebauungsplan ausgelösten Zunahme des Verkehrs geltend“. Zudem erinnerte das Gericht daran, dass ein von den Antragstellern zusätzlich eingereichter Eilantrag vom Juli 2022, mit dem der Bebauungsplan außer Vollzug gesetzt werden sollte, kurzfristig abgelehnt wurde.

In einer Presseinformation berichtete Bürgermeister Andreas Braunegger, dass die Berufsrichter vom Senat Punkt für Punkt die Einwände des Klägers und dessen Rechtsanwaltes durchgegangen seien und schließlich vollständig negativ beurteilten. Die Gemeinde Denklingen habe rechtmäßig gehandelt.

Dies beziehe sich auf mehrere Bereiche. Wesentliche Stichwörter seien die Beseitigung des Niederschlagswassers, die zusätzliche Lärmbelästigung, das Maß der Bebauung, die Notwendigkeit der Planung, das Einhalten der Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms und des Regionalplanes sowie die Anwendung des Einheimischenmodells.

Drei Richter verhandelten zwei Stunden

Nach der fast zweistündigen Verhandlung mit den drei Richtern am Senat sei die „Aussichtslosigkeit des Unterfangens der Klagepartei“ offensichtlich geworden, heißt es in der Pressemitteilung des Bürgermeisters. Die Klage sei, um Kosten zu sparen, noch in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen worden. Daraufhin hat der Senat das Verfahren eingestellt. Das Baugebiet Hinterberg ist somit unanfechtbar rechtskräftig geworden.

„Die Verhandlung war hauptsächlich ein Vortrag der Richterin von Paragraphen aus dem Baugesetz und Vergleichsurteilen aus der Vergangenheit bis 1998“, resümiert Johann Lehner, der Antragsteller. Es sei nur die Erfüllung formaler Kriterien und des Vorgehens durch das Gericht erklärt worden. Die zusätzlichen Autofahrten pro Jahr rund um das Haus der Antragssteller, teilweise mit 14 Prozent Steigung in vier Meter Entfernung vom Haus, seien als Bagatelle einer Verkehrsbelastung für Anlieger bezeichnet worden. Eine Mitberücksichtigung der bereits vorhandenen Verkehrsfrequenz auf der Menhofer Straße sei nicht zulässig. Die habe mit der neuen Planung keinen Zusammenhang.

Gericht sieht kein Problem im Verkauf von Grundstücken an Ortsfremde

Zudem bedauert Lehner, dass der VGH auch keinen Verstoß gegen den Vorrang der Innenentwicklung vor Verwendung neuer Flächen im Außenbereich erkenne. Das Gericht sehe sogar im Verkauf der vom Gemeinderat für Einheimische geplanten Grundstücke an Ortsfremde kein Problem. Lehners deftige Schlussfolgerung: Das bedeute für alle Gemeinden in Bayern, sie können das Denklinger Modell durchaus zum Profit mit Grundstücken aus dem Außenbereich anwenden – nach dem Motto „Aus frischer Wiese werden Bauplätze“, solange diese nicht zu groß sind. Eine Unwirksamkeit der Bebauungspläne oder gar einen Zwang zur Nachverdichtung bräuchten sie nach dieser Verhandlung nicht zu befürchten.

Das Areal beim Wohnbaugebiet Hinterberg umfasst knapp einen Hektar. Genau sind es 9550 Quadratmeter. Davon entfallen 7330 Quadratmeter aufs reine Bauland. Eine Parzelle ist damit im Durchschnitt 524 Quadratmeter groß. Das erste Grundstück ist vor mehreren Wochen vergeben worden.