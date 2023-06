Gibt es bald private Feiern im alten Denklinger Sportheim?

Es steht seit Oktober 2021 leer: das frühere Denklinger Sportheim. Eigentümer ist der VfL Denklingen. Klausel müsste gestrichen werden Verhandlungen laufen noch © Jais

Der VfL Denklingen hat entsprechenden Antrag für Mitglieder-Feiern bei der Gemeinde eingereicht. Zunächst müssen aber noch Absprachen zwischen Gastronom, Gemeine und Vereinen getroffen werden.

Denklingen – Seit November des Jahres 2021 gibt es das große Bürger- und Vereinszentrum (BVZ) am Buchweg in Denklingen. Seitdem steht das alte Sportheim im Forchet südlich der Ortschaft leer. Es gehört dem VfL Denklingen. Im Sportverein gibt es nun Bestrebungen, Mitgliedern dort private Feiern zu ermöglichen.

Voraussetzung dafür ist, dass die Gemeinde Denklingen damit einverstanden ist. Dazu muss im Benutzungsvertrag für das BVZ eine Klausel geändert werden. Sie besagt, dass private Feiern im alten Sportheim untersagt sind.

Begründet wird dies damit, dass keine Konkurrenz zur neuen Gaststätte im BVZ entsteht, die von Magnus Ostenrieder geführt wird. Der Gastronom entrichtet eine umsatzbezogene Pacht an die Gemeinde.

Gemeinderat wird sich demnächst mit dem Thema befassen

Der VfL Denklingen hat nun einen Antrag im Rathaus eingereicht, um „private Feiern in unserem alten Sportheim im Forchet zu erlauben“. Den hatte man auch schon auf die Tagesordnung für die jüngste Gemeinderatssitzung genommen. Doch Wolfgang Martin, selbst langjährig im Gemeinderat und Vorsitzender des VfL Denklingen, wünschte eine Vertagung. Es seien noch Punkte abzuklären. Die Mehrheit der Räte war mit dem Vertagen des Themas einverstanden.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: In einer seiner nächsten Sitzungen wird sich der Gemeinderat erneut damit befassen und eine Entscheidung treffen, wie der BVZ-Nutzungsvertrag zwischen Verein und Gemeinde ausgestaltet wird.

In der Vereinbarung, die Ende 2021 von Bürgermeister Andreas Braunegger und den Vorständen des VfL Denklingen, des Musikvereins, des Schützenvereins und der Landjugend unterschrieben wurde, sind nicht nur die Mietzahlungen der Vereine an die Gemeinde festgelegt. Zusätzlich gibt es auch eine Reihe an Bestimmungen zum BVZ-Nutzungsvertrag.

Keine Konkurrenz zur Gastronomie im Bürger- und Vereinezentrum

Eine Klausel hat eben zum Inhalt, dass private Feiern im alten Sportheim untersagt sind. Doch aus Sicht der Sportler sei nach mittlerweile über einem Jahr Betrieb im BVZ festzustellen, „dass die eine oder andere Geburtstagsfeier im alten Sportheim absolut keine Konkurrenz zum erfolgreichen Betrieb im BVZ wäre“.

Der Wirt der Gaststätte im BVZ habe nichts dagegen, wenn im alten Sportheim Geburtstagsfeiern von VfL-Mitgliedern abgehalten werden, heißt es in dem Antrag des VfL. Der Verein würde es zur Auflage machen, dass Essen oder Getränke über Gastronom Ostenrieder bezogen würden.

Weiter heißt es, dass auf diesem Weg eine „Win-Win-Situation“ geschaffen werden könne. Einerseits verkaufe der Wirt Essen und oder Getränke, andererseits habe der Verein für die Mitglieder eine zusätzliche Möglichkeit, wo Feiern stattfinden können, schildert Wolfgang Martin vom VfL Denklingen, der 950 Mitglieder zählt. Der Passus, dass private Feiern nicht gestattet sind, soll für nichtig erklärt werden.

Absprachen müssen noch getroffen werden

Doch nach Darstellung der Gemeinde hätten inzwischen Vertragsverhandlungen zwischen dem VfL Denklingen und dem Gastwirt stattgefunden. Diese seien aber bisher nicht erfolgreich gewesen. Letztlich habe der Gastronom seine Zustimmung zu einer Vereinbarung mit der Begründung zurückgezogen, dass sich zunächst die Gemeinde und der VfL Denklingen einigen müssten.

Aus Sicht der Gemeinde seien einige Anforderungen abzuklären. Diese betreffen den Brandschutz und die Statik im Gebäude. Des Weiteren wolle man die Zustimmung der anderen im BVZ ansässigen Vereine (Musikkapelle, Landjugend, Schützen) einholen. Zudem sollte der VfL Denklingen damit einverstanden sein, dass nur Geburtstagsfeiern erlaubt werden, die Betroffenen unter 40 Jahre alt sind, maximal zehn Feiern pro Jahr stattfinden, der Termin mindestens vier Wochen vorher beim Gastwirt und bei der Gemeinde angemeldet werden und dass alle Speisen und Getränke beim BVZ-Pächter bezogen werden.

JOHANNES JAIS