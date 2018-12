Gastronomie soll Herzstück des Denklinger Bürgerzentrums werden

Epfach mit seinen 690 Bewohnern hat eine Dorfwirtschaft: die „Sonne“. Dort war oben im Saal am Mittwochabend die Bürgerversammlung für die Gemeinde Denklingen. Schwerpunktthema im Bericht von Bürgermeister Andreas Braunegger: das geplante Bürger- und Vereinezentrum in Denklingen.

Epfach/Denklingen –Die Ortschaft Denklingen mit ihren knapp 2000 Einwohnern hat keine Wirtschaft mehr. Auch deswegen soll die Gastronomie das Herzstück bilden im Bürgerzentrum, um Gebäude und Gemeinde zu beleben. Im ersten Halbjahr 2019 wolle man so weit sein, dass die Arbeiten für das ungefähr zehn Millionen Euro teure Projekt ausgeschrieben werden, informierte Braunegger die knapp 100 Besucher der Bürgerversammlung. Diese wurde erstmals seit vier Jahren wieder in Epfach abgehalten – in heimeliger Atmosphäre in der Dorfwirtschaft. Die letzten drei Mal war sie in der Denklinger Mehrzweckhalle. Dieser Raum wirkt kühl und ungemütlich.

Für heimelige Atmosphäre soll im Bürger- und Vereinezentrum, das künftig im Logo die drei Buchstaben BVZ führt, auch der Pächter der Gastronomie sorgen. „Sehr früh“ wolle man sich auf die Suche nach einem Pächter machen, sagte Bürgermeister Braunegger, der seit elf Monaten im Amt ist und für den es die erste Bürgerversammlung war.

606 der gut 2000 Städte und Gemeinden in Bayern hätten keine Wirtschaft mehr, erwähnte der Rathauschef. Denklingen soll wieder eine bekommen: nämlich im Bürger- und Vereinezentrum. Die Gastronomie sei die Herzkammer des gesamten Gebäudes. Braunegger weiß um die Herausforderung, was es heißt, einen „geeigneten Wirt“ mit bürgerlicher Küche zu finden. Der Gastronom werde eine Pacht für das Restaurant mit seinen 120 Sitzplätzen und für die Terrasse mit den 90 Plätzen entrichten, die auf der Südseite zum Sportplatz hin errichtet wird. Das Restaurant soll „Zum Vogelherd“ heißen. Das ist der Name einer Burg, die zur Denklinger Geschichte gehört.

Wenn Vereine oder andere Nutzer Veranstaltungen im Bürgersaal ausrichten, der in lockerer Reihenbestuhlung bis zu 350 Besucher aufnimmt, wird der Gastronom im Haus immer für den Ausschank sorgen. Dies soll durch Öffnen einer Schiebetüre zwischen Gastronomie und Saal räumlich zweckmäßig gestaltet werden.

Braunegger schilderte des Weiteren, dass der künftige Wirt den Saal selber anmieten kann und dort zum Beispiel Veranstaltungen ausrichtet. Wenn Vereine, Firmen oder Privatleute den Saal für große Events nutzen, können sie einen Caterer ihrer Wahl nehmen. Die Getränkeausgabe erfolgt aber ausschließlich durch den Gastronomen im Bürger- und Vereinezentrum.

Im BVZ befinden sich auch ein Catering-Raum, eine Bar (die von Vereinen betrieben werden kann) und eine Kegelbahn. Hinter dem Saal mit der Bühne sind die Toiletten zentral im Gebäude angeordnet. Es folgen der Proberaum für die Musikkapelle und der Schießstand der Schützen. Der östliche Bereich des langgezogenen Gebäudes ist für die Sportler gedacht. Gedacht wird auch an Garagen für Vereinsbusse.

Wie berichtet, hat Bürgermeister Braunegger die früheren Entwürfe des Büros Köhler-Architekten aus Gauting durch Einbindung eines anderen Planers heuer gründlich überarbeiten lassen. So wird das neue Gebäude nicht unterkellert, dafür aber breiter werden. Selbstbewusst verkündete Braunegger auf der Bürgerversammlung, dass die Kosten – 2016 standen 20 Millionen Euro im Raum – auf zirka die Hälfte gesenkt werden können.

Meinrad Klein aus Epfach fragte nach, wie das energetische Konzept bei solch großen Gebäuden aussehe. Der Strom käme nicht einfach so aus der Steckdose. Sein Vorschlag war, die Parkplätze am BVZ unter Freiflächen-Fotovoltaik auszuweisen und dort eine Ladestation für E-Autos zu installieren.

Die Antwort des Bürgermeisters war, dass man fürs BVZ eine Heizung mit Hackschnitzel favorisiere – mit der Möglichkeit, andere Häuser anzuschließen. Insofern werde man beim BVZ auf Fotovoltaik auf dem Dach verzichten. Die Wärmepumpen würden außerdem auch viel Energie verbrauchen, meinte der Rathauschef.

Mehr zur Bürgerversammlung lesen Sie in der aktuellen Printausgabe der Schongauer Nachrichten.

Johannes Jais