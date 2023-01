Siglinde Kirchbichler: Das Denklinger Theater-Urgestein

Auf der Bühne ist sie voll in ihrem Element: Siglinde Kirchbichler ist in Denklingen ein Theater-Urgestein. Seit 33 Jahren spielt die 62-Jährige schon bei den verschiedenen Theaterproduktionen des Sportvereins mit. © Jais

Wenn sie diesen Satz ausspricht, muss sie selber lachen: „Meistens hab’ i a böses Weib g’spielt“. Seit 33 Jahren ist Siglinde Kirchbichler als Laiendarstellerin in Denklingen aktiv. „Theater ist mein Leben“, bekennt die 62-Jährige.

Denklingen – Im Lustspiel „Bauer mit Grill sucht Frau mit Kohle“ gibt Kirchbichler die neugierige, mitunter aufbrausende Nachbarin zum Lindenhof. Ihr Mann im Theater, Walter Frieß, bekommt das ebenso wie der Bauer, der Knecht und manch andere Figur deutlich zu hören beziehungsweise auch zu spüren, wenn sie mit dem Besen fuchtelt.

„Das letzte Mal hab’ i den Mann im Theater angehimmelt“, erinnert sich Siglinde Kirchbichler an die Aufführungen des Stücks „Wallfahrt und Weihwasser“ vor der Corona-Pandemie zum Jahreswechsel 2019/2020. Damals spielte sie die Frau von Andreas Frieß. Er ist der Sohn ihres Ehemannes im aktuellen Dreiakter und verkörpert den Knecht, der von der Nachbarin einiges abkriegt.

In zahlreiche Rollen geschlüpft

Siglinde Kirchbichler mag es, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Sie war in den vergangenen Jahrzehnten schon eine Pfarrköchin, eine ledige Almwirtin, ein richtiger „Hausdrachen“, aber auch mal eine edle Frau, als sie in „Krach um d’ Lederhosen“ eine Gräfin verkörperte. Meistens habe sie jedoch „a böses Weib g’spielt“, setzt die Frau aus Denklingen drauf.

Kirchbichler ist in Denklingen aufgewachsen. Sie ist eine geborene Schelkle. Ihr Vater stammt aus Epfach, hatte früher dort die Metzgerei. Schon mit 15 Jahren hatte sie den Beruf der Industriearbeiterin gelernt. 46 Jahre lang war sie bei der Firma Hirschvogel am Ort tätig. Seit Kurzem ist sie in der passiven Phase der Altersteilzeit.

Schichten so gelegt, um zu den Proben gehen zu können

Als sie noch berufstätig war, hatte sie zur Vorbereitung auf das Theater die Schichten immer so gelegt, dass sie im Dezember meistens ganz frei hatte. Für die Aufführungen, die bei den Theaterern des Sportvereins Denklingen immer um die Jahreswende stattfinden, beginnen die Proben im Oktober. Wenn sie ihre Rolle bekommen hat, hat sie diese früher abgeschrieben und dann auf ein Diktiergerät gesprochen.

Seit mehreren Jahren nimmt sie dafür das Handy. Dann hört sie die Sätze ab, die sie auf der Bühne zu sagen hat. Das geschieht beim Kochen, bei anderen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten oder auch mal, wenn sie mit Kopfhörer beim Doktor im Wartezimmer sitzt. Immerhin hatte sie diesmal zirka 100 Einsätze. Nach dem Bauern (Ludwig Braunegger) und dessen Knecht (Andreas Frieß) sind es die meisten Einsätze in der zehnköpfigen Spielerschar.

Auch beim Schafkopfen und Kegeln aktiv

Besonders weiß die erfahrene Laiendarstellerin die Harmonie in der Theatergruppe beim VfL Denklingen zu schätzen. „Keiner ist dem anderen seine Rolle neidisch“, hat sie festgestellt. Und: Wenngleich es eine kleine Gruppe sei, so sei man doch in der Lage, wegen der verschiedenen Charaktere und wegen des Altersunterschieds der Mitwirkenden zwischen 20 und Mitte 70 eine stimmige Besetzung hinzukriegen.

Siglinde Kirchbichler wohnt mit ihrem Mann (66), der früher bei der örtlichen Molkerei und danach noch 32 Jahre ebenso bei Hirschvogel gearbeitet hat, in Denklingen. Die beiden Töchter, 34 und 24 Jahre alt, sind in Neugablonz und Hirschzell zuhause.

„Du musst die Rolle lieben“

Wie beim Theater mag’s Kirchbichler, die gern Krautkrapfen isst, auch in der Familie und im Dorf gern gesellig. So hat sie eine Schafkopfrunde gegründet, die sich einmal in der Woche im Bürger- und Vereinszentrum trifft. Einmal im Monat schiebt sie in der Kegelgruppe eine ruhige Kugel.

Doch ganz vorne steht bei ihr das Theater, bei dem sie verschiedene Charaktere verkörpern kann. Was ihr dabei wichtig ist: „Du musst die Rolle lieben.“ Das beherzigt sie auch selbst dann, wenn sie ein böses Weib darstellt.

JOHANNES JAIS

