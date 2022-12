DB Netz AG kündigt an: In Denklingen werden die Bahnübergänge gesichert

An unbeschrankten Bahnübergängen im Fuchstal war es in der Vergangenheit zu Unfällen gekommen. In Denklingen und Leeder sollen Übergänge gesichert werden. © Jais

In Denklingen werden zwei Bahnübergänge gesichert. Das betrifft die Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße und zum anderen die Epfacher Straße. Die Maßnahmen an der Fuchstalbahn sind für das Jahr 2024 angekündigt.

Denklingen – Im Jahr 2024 soll zudem östlich von Leeder der Übergang an der Bahnhofstraße gesichert werden. Damit werden im Fuchstal im Abstand von drei Kilometern Gleisstrecke gleich drei Sicherungsmaßnahmen vorgenommen.

Auf der Fuchstalbahn fahren Güterzüge, die von Augsburg nach Schongau und in umgekehrter Richtung unterwegs sind. Bevor sich die Lokomotive mit den Waggons nähert, muss schon ein Helfer vor Ort sein, der die Kreisstraßen auf jeder Seite des Überganges mit einem Band sichert.

Wenn der Zug durch ist, werden die Bänder zu Boden gelassen. Dann fährt der für die Sicherung Beauftragte mit dem Pkw weiter nach Denklingen beziehungsweise nach Leeder, um dort die Übergänge „abzusperren“. Die Lokomotive ist deswegen zwischen Leeder und Denklingen nur mit langsamer Geschwindigkeit unterwegs, damit das Band rechtzeitig aufgezogen werden kann.

Rund 3500 Fahrzeuge in 24 Stunden

Hintergrund der Sicherung mit Schranken ist, dass über die Jahre die Frequenz der Autos, Lastwagen, Traktoren und Zweiräder auf den betroffenen Straßen zugenommen hat. Auf der Straße von der B 17 nach Leeder sind am östlichen Ortseingang bei der letzten Messung zirka 3500 Fahrzeuge in 24 Stunden registriert worden.

Das ist mittlerweile mehr Frequenz als beim beschrankten Übergang außerhalb von Asch, der sich gut einen Kilometer weiter nördlich befindet.

In Denklingen sind die Fahrzeug-Zahlen auf der Dr.- Manfred-Hirschvogel-Straße und auf der Epfacher Straße zwar etwas geringer als bei Leeder. Doch liegen sie auch zwischen 2500 und 3000. Darum sieht sich die DB Netz AG dazu veranlasst, dort zusätzlich zu Andreaskreuz und Blinklicht auch Halbschranken zu installieren.

Gemeinderäte zeigen sich einverstanden

Zur Vorgeschichte: Vor sechs Jahren kam von Seiten der DB Netz AG der Vorschlag, dass in Denklingen einer der beiden Übergänge mit Schranken gesichert und der zweite „dicht gemacht wird“. Diese Forderung haben die Gemeinderäte jedoch zurückgewiesen, weil beide Kreisstraßen (LL 16 und LL 17) wichtige Verbindungen darstellen. Zum einen nach Schongau und Epfach, zum anderen nach Landsberg und zur Firma Hirschvogel. Außerdem hätte so eine Variante zu mehr Verkehr auf der Gewerbestraße oder am Malfinger Steig östlich des Bahngleises geführt.

Die Alternative wäre damals gewesen, dass anstelle einer Auflassung die Gemeinde Denklingen selbst in die Sicherung des zweiten Bahnüberganges investiert. Die Kosten dafür sind erheblich und können je nach Gelände und Umgebung zirka 750 000 Euro betragen.

Doch darum kommt die Gemeinde jetzt herum. Denn es ist zu einer gesetzlichen Änderung gekommen, dass Städte und Gemeinden an der technischen Sicherung der Übergänge nicht mehr beteiligt werden. Allenfalls haben sie für begleitende Maßnahmen, zum Beispiel bauliche Veränderungen an Gehwegen, die Kosten zu tragen.

Wieder Thema im Gemeinderat

In Denklingen zeigten sich auf der jüngsten Sitzung alle Gemeinderäte mit der Planung zur „erstmaligen technischen Sicherung am Bahnübergang Dr.-Manfred Hirschvogel-Straße einverstanden. Beauftragt hat das Instandhaltungsmanagement der DB Netz AG ein Ingenieurbüro aus Berlin.

Geschäftsleiter Johann Hartmann von der Gemeinde Denklingen wies darauf hin, dass die DB Netz Ende November auch die Projektierung für den Übergang 300 Meter weiter südlich an der Epfacher Straße eingereicht habe. Damit wird sich das Gremium in seiner nächsten Sitzung befassen.

JOHANNES JAIS

