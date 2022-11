Nach Baustellen-Tragödie mit vier Toten in Denklingen: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Teilen

Bei dem tragischen Baustellenunfall im Oktober des Jahres 2020 war auf dieser Baustelle in Denklingen eine Betondecke eingestürzt, die vier Arbeiter unter sich begrub. © herold/A

Zwei Jahre ist es her, dass bei einem tragischen Baustellenunfall in Denklingen vier Männer ums Leben kamen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Augsburg gegen die beiden Geschäftsführer eines örtlichen Bauunternehmens Anklage wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung erhoben.

Denklingen - Den beiden Beschuldigten wird durch die Staatsanwaltschaft vorgeworfen, dass sie beim Neubau zweier Gebäude durch ihre Mitarbeiter ein instabiles Traggerüst errichten ließen. Darüber informierte am heutigen Mittwochnachmittag Sabine Grub, Richterin am Amtsgericht in Landsberg. Die Justizbehörde der Kreisstadt ist nun mit dem Fall befasst.

Aufgrund des instabilen Traggerüsts sei die Betondecke, die sich zwischen den beiden Häusern befand, eingestürzt. Vier Mitarbeiter der Firma waren von den Betonmassen begraben worden. Eine Überprüfung des Traggerüsts durch die beiden Beschuldigten sei nicht erfolgt, heißt es in der Information des Amtsgerichts.

Die vier Opfer stammten aus Denklingen, Fuchstal und Thaining

Die Anklage wurde zugestellt. Die zwei Geschäftsführer der Firma – Vater und Sohn – haben die Möglichkeit, innerhalb von zwei Wochen Stellung zu nehmen. Nach Ablauf der Frist wird der zuständige Strafrichter über die Zulassung der Anklage und über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.

Der tragische Baustellenunfall ereignete sich an einem regnerischen Freitag im Oktober 2020. Die Baustelle befand sich im Gewerbegebiet an der Epfacher Straße. Die vier Todesopfer waren 16, 34 sowie zweimal 37 Jahre alt.

Drei von ihnen starben, weil sie vom flüssigen Beton und von den Trümmern der Schalung erdrückt wurden. Bei einem Bauarbeiter wurde nach der Obduktion der Tod durch Ersticken festgestellt. Die vier Opfer waren aus den Gemeinden Denklingen, Fuchstal und Thaining.

Von Johannes Jais