Bis zu sechs neue Windräder? Denklinger Bürger können jetzt darüber abstimmen

Um Windenergie – hier eines der Windräder bei Menhofen – geht es beim Bürgerentscheid am Sonntag. Im Mitteilungsblatt wenig Information Reihe von bis zu 20 Windrädern © Johannes Jais

Ein halbes Jahr nach dem Bürgerentscheid, der Vorgaben zur Bebauung im Ortskern zum Ziel hatte, werden die 2300 wahlberechtigten Denklinger jetzt erneut an die Urnen gerufen: Am Sonntag, 13. November, findet das Ratsbegehren „Windenergie in der Gemeinde Denklingen“ statt.

Denklingen – Anders als der erste ist der zweite Bürgerentscheid dieses Jahres nicht von Bewohnern Denklingens angestrengt worden, die zuvor Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt haben. Vielmehr ist es die Gemeinde selbst, die zu diesem demokratischen Instrument greift. Deswegen spricht man von einem Ratsbegehren.

Sollen maximal sechs Windräder gebaut werden?

Die Fragestellung umfasst einen langen Satz; sie ist jedoch allgemein verständlich. Im Wortlaut heißt es auf dem Stimmzettel: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Denklingen der Errichtung von maximal sechs Windenergieanlagen in der von ihr im sachlichen Teilflächennutzungsplan ausgewiesenen Konzentrationsfläche unter der Voraussetzung zustimmt, dass sich die Gemeinde und die Bürger im Rahmen eines Betreibermodells an ihnen beteiligen können?“

Auffällig ist, dass im aktuellen Mitteilungsblatt für Denklingen der bevorstehende Bürgerentscheid erst auf Seite 10 und 11 thematisiert wird. Da ist eine Bekanntmachung des Abstimmungsleiters (die Aufgabe übernimmt wiederum der geschäftsleitende Beamte Johann Hartmann) abgedruckt – mit dem Hinweis auf die drei Wahllokale, mit einer Info an die Briefwähler und mit einem Muster des Stimmzettels.

Meinung der Bürger über die Windräder ist gefragt

Aus politischer Sicht ist da nichts nachzulesen – und dies, obwohl der Bürgerentscheid ja vom Gemeinderat ausgeht und im September mehrheitlich beschlossen wurde. Die Entscheidung dazu, ob im Staatswald auf Denklinger Flur bis zu sechs Windkraftanlagen gebaut werden können, soll auf eine breite Basis gestellt werden. Darum sollen alle Wähler darüber abstimmen, lautete die Begründung zum Vorstoß für das Ratsbegehren.

Bürgermeister Andreas Braunegger befasst sich im Editorial des aktuellen Mitteilungsblatts mit der Regionenmarke „Landsberg Ammersee Lech“, mit einer Begehung auf der Kindergarten-Baustelle, mit der Gaspreisbremse und mit der Bürgerstiftung Denklingen. Zum bevorstehenden Bürgerentscheid ist vom Gemeindechef keine Zeile zu lesen. Die Konzentrationsfläche, die der vorige Gemeinderat mehrheitlich beschlossen hatte, befindet sich im Westen der Ortschaft Dienhausen an der Landkreisgrenze zum Ostallgäu. Dieses Gebiet im Sachsenrieder Forst umfasst 425 Hektar. Es schließt südlich an die Fuchstaler Flur an, wo im Kingholz seit 2016 vier Windkraftanlagen im Staatsforst in Betrieb sind und nächstes Jahr drei weitere im Gemeindewald Leeder errichtet werden.

Auch bei Sachsenried sollen noch drei bis vier Windräder errichtet werden

Auf der anderen Seite gibt es im Süden Bestrebungen der Gemeinde Schwabsoien, Windkraftanlagen zu errichten. Bei Sachsenried plant man drei bis vier Windräder. Dafür wolle man ein Modell der Bürgerbeteiligung anstreben, informierte Rathauschef Manfred Schmid Ende Oktober auf der Bürgerversammlung.

Noch weiter im Süden, am Höhenrücken zwischen Bidingen und Krottenhill, stehen seit mehreren Jahren zwei Windkraftanlagen. Diese sind bereits auf Ostallgäuer Flur. Die Gemeinde Bidingen ist daran wesentlich beteiligt, die Gemeinde Ingenried an einer der beiden Anlagen zu 25 Prozent. Sollte also beim Bürgerentscheid am Sonntag eine Mehrheit das „Ja“ ankreuzen, dann wird dies wohl dazu führen, dass auf dem Höhenrücken von Ingenried/Bidingen bis hinunter ins Fuchstal in wenigen Jahren auf mehr als zehn Kilometern Länge eine ganze Reihe mit bis zu 20 Windrädern zu sehen ist.

Das erste Windrad im Landkreis Landsberg entstand auf Denklinger Flur

Was viele vielleicht nicht (mehr) wissen: Die ersten Windkraftanlagen, die im Landkreis Landsberg gebaut wurden, stehen auf Denklinger Flur. Es sind die zwei Windräder bei Menhofen. Sie wurden 2003/2004 errichtet. Dies war ein Projekt heimischer Investoren, die aus Landsberg, Kaufering, Denklingen und anderen Orten kamen. Die Gemeinde war damals nur mit dem Bauantrag befasst, der befürwortet wurde. Diese zwei Windräder bei Menhofen sind mit einer Höhe zwischen 90 und 95 Metern deutlich niedriger als Anlagen, die heutzutage errichtet werden und so wie im Gemeindewald von Leeder eine Nabenhöhe von 165 Meter Höhe erreichen werden, um hohen Windertrag für die Stromerzeugung zu generieren.

Info: Wahllokale sind die Mehrzweckhalle in Denklingen, die Turnhalle in Epfach und das Feuerwehrgerätehaus in Dienhausen. Geöffnet ist von 8 bis 18 Uhr. Zudem gibt es die Möglichkeit zur Briefwahl. Die Briefe müssen am Sonntag spätestens um 18 Uhr am Rathaus sein.