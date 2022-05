Bürgerentscheid Denklingen: „Einsatz nicht umsonst“ - Quorum erfüllt

Sonntagabend um halb acht vor dem Denklinger Rathaus: Manfred und Gabi Gayer (von links) sowie Anita Gropp und Werner Dacher schauen sich das Ergebnis zum Bürgerentscheid gründlich an. Signal an die Gemeinde © JoHANNES JAIS

„Der Einsatz der vergangenen Monate war nicht umsonst“. Das sagten die Initiatoren des Bürgerbegehrens gegen eine massive Wohnbebauung in Denklingen, nachdem am Sonntagabend nach 19 Uhr alle Stimmen des Bürgerentscheids ausgezählt waren.

Denklingen – Rund ein Drittel der 2256 Wahlberechtigten in den Ortschaften Denklingen, Epfach und Dienhausen hatte sich an der Abstimmung beteiligt. In Zahlen ausgedrückt: Es waren 753 Personen; das entspricht 33,3 Prozent. Zum Vergleich: Bei den zwei zeitgleichen Bürgerentscheiden im Mai 2014 zum Windpark im Denklinger Rotwald und zum geplanten modernen Rathausneubau auf dem Neuwirt-Grundstück waren es 53,5 Prozent der Stimmberechtigten, die zur Urne gingen. Damals seien die Themen „emotionaler“ gewesen, stellte Johann Hartmann, der Geschäftsleiter bei der Gemeinde ist und am Sonntag Wahlleiter war, gestern Abend einen Vergleich an.

Das Quorum ist erfüllt

Beim Bürgerentscheid vom 22. Mai ist also das Quorum erfüllt. Mehr als 20 Prozent haben ihre Stimme abgegeben. Und: mehr als ein Fünftel – genau waren es 621 gültige Stimmen – hat Ja angekreuzt und damit das Anliegen unterstützt, für das sich die Initiatoren des Bürgerbegehrens in den vergangenen sieben Monaten eingesetzt haben. Der Bürgerentscheid ist damit angenommen.

Vor zwei Wochen hätten wir eine noch höhere Wahlbeteiligung erreicht, glauben Werner Dacher, Anita Gropp, Manfred Gayer und dessen Frau Gabi. Aber dennoch wollen sie „ihren Dank aussprechen“ an jeden, der trotz schönen Wetters zur Abstimmung gegangen ist.

Wahlbeteiligung erfreulich

Erfreulich seien auch Wahlbeteiligung und Ergebnis aus Epfach, fand Anita Gropp im Hinblick darauf, dass diese Ortschaft bei weitem nicht so von der Thematik betroffen sei. Dort hatten sich am Sonntag bei 564 Wahlberechtigten 110 Erwachsene beteiligt. 85 gültige Stimmen gab es in Epfach für den Bürgerentscheid. Denen standen 25 Nein-Stimmen gegenüber. Es ist aber davon auszugehen, dass einige Epfacher von der Briefwahl Gebrauch machten.

Im Stimmbezirk zur Briefwahl, der abends von sechs Helfern um Wahllokal-Vorstand Lisa-Maria Steer von der Gemeindeverwaltung im Bürgersaal des Rathauses ausgezählt wurde, wurden 266 Stimmzettel geprüft und ausgewertet. Auch in den drei Wahllokalen vor Ort waren Angestellte der Gemeindeverwaltung als Vorstand des jeweiligen Wahllokales eingeteilt: in Epfach Waltraud Gröger, in Denklingen Birgit Jost und in Dienhausen Katharina Kettner.

Klares Signal an die Gemeinde, damit sich das nicht wiederholt

Der Bürgerentscheid betraf konkret das Bauleitplanverfahren für das Quartier zwischen Bahnhofstraße, Bischof-Müller-Straße, Buchweg und Industriestraße. Die zwei Mehrfamilienhäuser mit 24 Wohnungen, die Investor Stefan Friebe auf einem freien Grundstück westlich der bereits 60 neu errichteten Wohnungen bauen will, werden wohl nicht zu verhindern sein. Aber die Initiatoren sehen den Ausgang des Bürgerentscheids als klares Signal an die Gemeinde, die notwendigen Schritte in der Bauleitplanung einzuleiten, „damit sich sowas nicht wiederholt“.

Von politischer Seite war am Sonntagabend kein Vertreter im Rathaus anwesend. Bürgermeister Andreas Braunegger befinde sich im Kurzurlaub, hieß es.