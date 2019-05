Erinnerung an den Wiederaufbau der Osteraufkirche, die im Krieg zerstört wurde

Am 20. April 1969, also vor 50 Jahren, erhielt die durch Kriegseinwirkung zerstörte und wiederaufgebaute Filialkirche in Denklingen, die dem Märtyrer Stephanus gewidmet ist, durch den damaligen Diözesanbischof Joseph Stimpfle ihre Weihe.

Denklingen– In der jüngeren Geschichte dieses Gotteshauses, im Volksmund Osteraufkirche (abstammend von „Aufkirch“, bedeutet: die obere Kirche), und Oster- (zur Verdeutlichung: östlich von der benachbarten Ortschaft Aufkirch“), genannt, jähren sich innerhalb weniger Monate zwei einschneidende Ereignisse: Die Zerstörung in der Nacht vom 6. auf 7. September 1943, verursacht durch einen Volltreffer, der bei einem Bombennotabwurf eines britischen Bombers erfolgte, und die Altarweihe nach ihrem Wiederaufbau am 20. April 1969 durch den damaligen Augsburger Bischof Josef Stimpfle,

Beim Brand der Kirche wurde die gesamte Ausstattung vernichtet. Nur die Außenmauern des Turmes und der Kirche sowie das Kreuzrippengewölbe im Chor blieben stark beschädigt erhalten. Durch Witterungseinflüsse brach später auch dieses zusammen.

Nach dem Krieg wurden auf Initiative des Denklinger Bauingenieurs Philipp Huber und der gegründeten Wiederaufbauvereinigung ,,St. Stephan zu Osteraufkirch, Denklingen“ die Außenmauern von Kirche samt Turm wieder behelfsmäßig instandgesetzt und mit einem Dach versehen.

Fehlende finanzielle Mittel, vorrangige kommunale und kirchliche Vorhaben sowie erst mit Verzögerungen erteilte Genehmigungen der Aufsichtsbehörden standen einer Fertigstellung in den folgenden Jahren im Wege. Bis Mitte der 1960er Jahre erinnerte die einsam auf weiter Flur stehende Kirche an die Auswirkungen des vergangenen Weltkriegs.

Der überraschend im Jahre 1966 verstorbene Philipp Huber und Schmiedemeister Anton Hirschvogel als sein Nachfolger waren die zielstrebigen Initiatoren für den Wiederaufbau der Osteraufkirche. Im Frühjahr 1966 waren schließlich von allen Beteiligten die Voraussetzungen für die Wiederherstellung der Filialkirche geschaffen.

Die beiden Glocken aus dem Jahre 1712, die im Zweiten Weltkrieg abgegeben werden mussten, aber glücklicherweise als Kriegsmaterial keine Verwendung mehr fanden und nach Kriegsende wieder in die Heimat zurückkehrten, läuteten am 14. Mai 1966 die Bitttage und den Beginn des Wiederaufbaus ein.

Unter dem damaligen Pfarrer Friedrich Heinzelmann und unter der Leitung von Anton Hirschvogel konnte schließlich mit weiteren Denklinger Unternehmern, dem großem Engagement der einheimischen Bevölkerung in Form von Spenden, Hilfsdiensten und der tatkräftigen Hilfe ortsansässiger Arbeiter und Handwerker, die Kirche wieder in ihrem äußeren, urtümlichen Erscheinungsbild wieder hergestellt werden.

Für die Neugestaltung des Altar- und Innenraumes im Sinne des II. Vatikanischen Konzils konnten für die Planung des Gesamtkonzeptes der Architekt Matthias Abele aus Kaufbeuren sowie der Kunsterzieher und spätere Professor Franz Bernhard Weißhaar gewonnen werden. Oberstufenschüler des Humanistischen Gymnasiums St. Stephan in Augsburg schufen unter seiner Anleitung zusammen mit Pater Bernhard OSB die Marienstatue mit der Stifterfigur des Anton Hirschvogel sowie die Figur des Kirchenpatrons.

Gotische Kreuzrippengewölbe im Chorraum wiederhergestellt

Das gotische Kreuzrippengewölbe im Chorraum wurde unter Leitung des fachkundigen, örtlichen Maurermeisters Franz Xaver Schießl von seinen Mitarbeitern wiederhergestellt. In der Mitte des Chorraumgewölbes ist ein Kreuz mit Christuscorpus, das von einer Denklinger Bürgerin gestiftet wurde, an zwei Ketten über dem Altar schwebend, angebracht.

Ursprünglich war geplant, die Kirche zur 25-jährigen Wiederkehr ihrer Zerstörung fertiggestellt zu haben. Witterungseinflüsse und unvorhergesehene Mehrarbeiten verzögerten den Planungsablauf.

Am 20. April 1969 war es dann aber soweit. Durch Diözesanbischof Joset Stimpfle erhielt das Gotteshaus wieder seine kirchliche Weihe.

Nach schauerartigen Schneefällen an den vorangegangenen Tagen zog die feierliche Prozession am Festtag bei strahlendem Sonnenschein mit den Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine, den Erstkommunionkindern, den geistlichen Würdenträgern, den Honoratioren des öffentlichen Lebens und unter großer Anteilnahme der Bevölkerung, zu den Klängen der Musikkapelle singend und betend vom Pfarrhof durch das festlich geschmückte Dorf hinauf zur Osteraufkirche.

In Konzelebration mit Kammerer Heinzelmann und sechs weiteren Priestern feierte Bischof Stimpfle mit den Gläubigen die Gemeinschaftsmesse. „In österlicher Freude sind wir hinausgezogen zur Osteraufkirche, die als ein uraltes Denkmal christlicher Religion aus den Trümmern wieder erstanden ist. Für mich ist es eine der schönsten Kirchen in der Diözese, die nach den Vorgaben des II. Vatikanischen Konzils erneuert wurden“, stellte er erfreut in seiner Ansprache fest.

Bei der Altarweihe wurde von dem Handwerker Xaver Gast eine Reliquie der Märtyrerin Christina von Bolsena in das Reliquiengrab eingemauert, das anschließend mit einer grünen Marmorplatte verschlossen wurde. Bereits vorher war eine Dokumentation über den Wiederaufbau in einer Hülse im Priestersitz des Altarraumes hinterlegt worden.

Kirche dürfte im 12. Jahrhundert erbaut worden sein

Die Kirche dürfte im 12. Jahrhundert erbaut worden sein, da der Unterbau des Turmes noch aus dieser Zeit stammt. Nach den Einfällen der Ungarn in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts und einer Fehde des Bayernherzogs Welf I. mit Kaiser Heinrich IV. im Jahre 1078 wurden durch die angerichteten Verwüstungen am Lechrain auch viele Kirchen in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb kam es gerade nach dieser Zeit in der Region auch zu vielen Kirchenneubauten.

Aus historischen Quellen ergibt sich, dass sie aufgrund ihrer Lage – in ihrer Nähe kreuzen sich die Römerstraße Salzburg-Bregenz sowie die Handelsstraße Augsburg- Füssen – wohl eine exorbitante Stellung hatte und unter dem Einfluss der Welfenherrschaft sowie des Templerordens, der einen Großteil des Welfenbesitzes am Lechrain übernommen hatte, stand.

Dies lässt sich auch an ihrem einstigen Vermögen erkennen, das jenes von Dorfkirchen deutlich überwog. In nächster Nähe befindet sich ein wasserreiches Quellgebiet und im Umfeld der Kirche gibt es eine Vielzahl von Kräutern.

Ein südwestlich von der Kirche stehendes Mesnerhaus, das später einstürzte, soll während des Dreißigjährigen Krieges verlassen worden sein. Hinter dem ursprünglichen Altar befand sich der Einstieg zu einem unterirdischen Gang, der im gegenüberliegenden Wald, dem ,,Forchet“, seinen Ausgang hatte.

Um die Kirche herum sind noch die Spuren einer Umfassungsmauer wahrzunehmen, die auf eine ehemalige Wegestation an dieser Örtlichkeit schließen lassen. Die Kirche ist seit dem Wiederaufbau wieder fest in das Leben der Denklinger Pfarrgemeinde integriert. Bittgänge, Gottesdienste und Andachten geben ein lebendiges Zeugnis dafür. Ausflügler schätzen den beschaulichen und sonnigen Vorplatz als willkommene Rastmöglichkeit.

Da der besondere Jahrtag heuer auf den Karsamstag und auf die Feierlichkeiten des Hochfestes Ostern gefallen ist, wird bei dem traditionellen Bittgang zur Osteraufkirche am morgigen 1. Mai um 10 Uhr ein großer Jubiläumsgottesdienst gefeiert.

