Nach tödlichem Baustellenunfall in Denklingen: Urteil gegen Geschäftsführer gefallen

Bei dem tragischen Baustellenunfall im Oktober des Jahres 2020 war auf dieser Baustelle in Denklingen eine Betondecke eingestürzt, die vier Arbeiter unter sich begrub. © herold/A

Vier Arbeiter starben 2020 bei einem Unfall in Denklingen. Nach langer Verhandlung ist nun das Urteil gegen die beiden Geschäftsführer des Bauunternehmens gefallen.

Denklingen – Noch vor Abschluss der Beweisaufnahme betraten nochmal drei Zeugen den Gerichtssaal. Der Erste, ein Ingenieur und Statiker sagte auf die Frage, ob er eine solche Gerüst-Konstruktion, in der zwei Stützen aufeinandergestellt sind, in seiner Laufbahn schon einmal gesehen hätte: In den 29 Jahren, in denen er als Ingenieur tätig ist, habe er so etwas noch nie gesehen. „Für mich ist das unvorstellbar“, erklärte er dem Gericht. Es sehe alles aus wie „locker aufeinandergestapelt“. Auf ein solches Gerüst wäre er nie gestiegen, beteuerte der Ingenieur vor Richter Michael Eberle.

Ein Notarzt, der, auch mit den Geschäftsführern, nach dem Unglück viele Gespräche führte, war als Zeuge geladen und klärte auch über den seelischen Zustand der beiden Bauleiter auf, die der Unfall ebenfalls sehr mitgenommen habe. „Wir haben viele Gespräche geführt, weil alle sehr erschüttert waren“, erklärte er. „Uns ging es allen gar nicht gut.“

Vater des verstorbenen Vorarbeiters sagt als Zeuge vor Gericht aus

Ruhig wurde es, als der an diesem Tag dritte und letzte Zeuge den Gerichtssaal betrat. Es war der Vater eines der Opfer, genauer gesagt, des Kapos (Vorarbeiter). Er war auch für das Gerüst verantwortlich und außerdem einer derjenigen, die beim Einsturz obendrauf standen.

Der Vater erklärte, dass sich im Dorf damals viele Gedanken um die Sicherheit des Gerüstes gemacht hätten. Als der Zeuge seinen Sohn damit konfrontierte, weswegen man zwei Stützen aufeinandergestellt und nicht einfach zwei längere verwendet habe, entgegnete sein Sohn, dass gerade keine längeren Stützen verfügbar wären. „Man muss das wirtschaftlich sehen“, habe er zu seinem Vater gesagt, „das passt schon so.“

„Sie waren es nicht alleine, es gab verschiedene Faktoren“

Nach den Zeugen war die Beweisaufnahme geschlossen und das Urteil folgte. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Nebenklägervertreter warfen den Geschäftsführern vor, dass sie das Unglück allein zu verantworten hätten, da sie sich nicht an die vom Sachverständigen am ersten Tag ausgeführten Vorschriften gehalten hätten. Diese waren, dass man keine Stützen aufeinanderstellen dürfe und das ein Bau mit einer Höhe über 3,50 Meter einen Standsicherheitsnachweis von einem Statiker benötige.

Das Vater-Sohn-Gespann habe laut Eberle sehr wohl fahrlässig gehandelt, indem sie die Sicherheit des Gerüstes nicht geprüft haben. Allerdings wussten sie von diesen Vorschriften nichts. „Sie hätten es wissen müssen“, erklärt der Richter, aber die im Laufe des Verfahrens befragten Ingenieure und Statiker hätten diese Vorschrift auch nicht gekannt.

Da der junge Geschäftsführer sehr oft auf der Baustelle war, hätte er die Instabilität des Gerüstes bemerken müssen. Der Vater hätte öfter auf dem Bau sein müssen, da der Sohn noch sehr unerfahren war, so der Richter. Trotzdem hätten die beiden nicht die alleinige Schuld an dem Unglück – einigen hätte es auffallen müssen, nicht zuletzt dem Kapo. „Sie waren es nicht alleine, es gab verschiedene Faktoren“, resümierte Eberle sein Urteil.

Das lautete: Ein Jahr und zwei Monate für den jungen Geschäftsführer auf Bewährung für drei Jahre. Der Vater erhielt acht Monate auf Bewährung, ebenfalls für drei Jahre. Insgesamt 40 000 Euro sollen sie an die Hinterbliebenen, die Freiwillige Feuerwehr Denklingen und das BRK Landsberg zahlen.

