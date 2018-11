Doppelspitze im Kindergarten Maria Schutz hat gekündigt

Dem Denklinger Kindergarten Maria Schutz steht ein großer personeller Umbruch bevor: Die Stelle der Leiterin und der Stellvertreterin müssen neu besetzt werden. Beiden Frauen, die bisher im Team Verantwortung trugen, haben gekündigt. Außerdem hören die Verwalterin und die Buchhalterin auf.

Denklingen –85 Buben und Mädchen aus Denklingen, Dienhausen und Epfach gehen in den Kindergarten Maria Schutz. Zehn Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen betreuen die Kleinen. In einer solch überschaubaren Einrichtung bedeutet der nahezu zeitgleiche Wechsel schon einen deutlichen Einschnitt.

„Es ist Zeit für eine Veränderung“, bekundet Claudia Scheid, die 18 Jahre in Teilzeit Verwalterin für den Kindergarten war. Sie ist selbst Mutter von drei Kindern im Alter von 25, 22 und elf Jahren. Zusammen mit einer Frau, die auf Stundenbasis als Buchhalterin tätig war, arbeitete sie für die örtliche Kirchenstiftung.

Bisher hätten zwei Erzieherinnen ein so genanntes „Leitungs-Tandem“ gebildet. Beide Frauen waren nicht ganz in Vollzeit beschäftigt. Dass sie nahezu zeitgleich gekündigt haben, sei gewiss „keine konzertierte Aktion“, betont Claudia Scheid. Die Nachfrage an Erzieherinnen sei groß; solche beruflichen Veränderungen kämen in Tagesstätten ebenso vor wie in der freien Wirtschaft.

Ein gleichberechtigtes Tandem in der Leitung wird es künftig beim Kindergarten Maria Schutz nicht mehr geben. Das Kita-Zentrum St. Simpert, eine Einrichtung der Diözese Augsburg, hat eine Erzieherinnen-Stelle als verantwortliche Kraft ausgeschrieben und die andere als Stellvertreterin – beide schon für Dezember 2018.

Ob die personellen Veränderungen auch mit den Denklinger Plänen für einen Neubau und einen damit verbunden Trägerwechsel zu tun haben, ist Spekulation. Wie berichtet, soll statt der bisherigen Einrichtung an der Bischof-Müller-Straße, nahe an der Mehrzweckhalle und Grundschule gelegen, weiter südlich an der Birkenstraße auf einem gemeindlichen Grundstück eine neue Tagesstätte errichtet werden, die bis zu acht Gruppen umfassen wird.

Bürgermeister Andreas Braunegger wollte sich zu den Veränderungen in der Kindertagesstätte nicht äußern. Was die Ursache sei, könne er nicht sagen; da sei die Kirchenstiftung der Ansprechpartner, erklärte er. Der Betrieb im Neubau soll spätestens 2024 aufgenommen werden.

Eine neue Struktur gibt es auch in der Verwaltung der Einrichtung. Claudia Scheid hört mit Ablauf der Amtsperiode in der Kirchenverwaltung Ende 2018 auf. Künftig wird aber für die Tagesstätte nicht mehr ein Verwalter vor Ort zuständig sein, sondern die Stiftung Kita-Zentrum St. Simpert der Diözese Augsburg. Diese wurde im Sommer 2017 von Bischof Konrad Zdarsa aus der Taufe gehoben.

Bei den anderen Tagesstätten im Fuchstal, nämlich in Leeder und in Unterdießen, ist künftig der neue Verwaltungsleiter für die Pfarreiengemeinschaften Vilgertshofen, Lechrain und Fuchstal der Ansprechpartner.

Johannes Jais