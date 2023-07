Endlich wieder: Am Samstag startet das Lechgaufest in Epfach

Teilen

Den jüngsten Epfacher Trachtlern sieht man ihren Spaß an der Trachtensache richtig an. Sie werden beim Heimatabend am Samstag, 15. Juli, ebenfalls mitwirken. © Geiger

Das letzte Lechgaufest hat im Jahr 2019 in Schongau stattgefunden. Wer hätte damals gedacht, dass die folgenden Feste 2020 in Hohenfurch sowie 2021 in Seestall komplett ausfallen und die Epfacher es 2022 um ein Jahr verschieben müssen? Dafür feiert der Trachtenverein Epfach jetzt das 97. Lechgaufest ganz groß und mit einem vielseitigen Programm von Samstag, 8. Juli, bis Sonntag, 16. Juli.

Epfach - Mit dem Gründungsdatum 1911 sind die „Lechroaner“ Epfach der älteste Trachtenverein im Landkreis Landsberg. Obwohl das zur Gemeinde Denklingen gehörende Dorf gerade mal 700 Einwohner zählt, ist der Trachtenverein vielseitig engagiert. Neben den klassischen Aufgaben Plattlergruppe, Jugend und mehrere Volksmusikbesetzungen gehören auch eine weitum bekannte Theatergruppe sowie der historische Ausschuss zum Verein. Zudem pflegen die Epfacher Trachtler seit über 60 Jahren eine Partnerschaft zum Musikverein Denklingen, und zusammen sind sie die kulturelle Institution in der Gemeinde.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Ihre funktionierende Dorfgemeinschaft haben die Epfacher beim Zeltaufbau bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Über 40 Helfer waren an den beiden Tagen zur Stelle, fixierten das Alu-Gerüst, zogen die Zeltplanen darüber, verlegten den Boden und bauten bereits die Bühne auf. Am Fuße des Lorenzberges steht das über 3500 Personen fassende Festzelt nun „in der Au“ und wartet auf zahlreiche Besucher.

Das große Festzelt steht schon in Epfach: Rund 40 Helfer haben es in den letzten Tagen am Fuße des Dorfes aufgebaut. © Geiger

Das Rahmenprogramm beginnt mit den „Brettlspitzen“, die am Samstag, 8. Juli, mit erstklassigem Kabarett aufwarten. Karten gibt es unter www.lechroaner-epfach.de oder an der Abendkasse. „Griabig“ soll es beim Oldtimertreffen am Sonntag zugehen, der mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr beginnt. Parallel dazu kann man im Festzelt einen Trachtenmarkt besuchen und die verschiedenen Musikgruppen auf der Bühne genießen.

BDM-Milchbauernabend mit Politprominenz

Am Montag heißt es „Chef zahlt“, der Musikverein Reichling sorgt für Stimmung. Der BDM-Milchbauernabend am Donnerstag wird eine große politische Kundgebung, denn es haben der Bayerische Finanzminister Albert Füracker sowie Ludwig Hartmann von den Grünen ihr Kommen zugesagt.

Mit einem Lechgaufestball wird am Freitag, 14. Juli, das eigentliche Lechgaufest eröffnet. Zum Tanz spielen die „Brauhausmusikanten“ und der „Krainerexpress“ auf. Der Samstag beginnt mit einem Standkonzert der Festkapelle Denklingen um 19 Uhr am Museum, den anschließenden großen Heimatabend im Zelt gestalten die Plattlergruppen aus dem Lechgau.

3000 Trachtler werden erwartet

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Am Festsonntag wird um 8.45 Uhr Aufstellung zum Kirchenzug genommen, die Festmesse findet um 9.15 Uhr auf dem geschichtsträchtigen Lorenzberg statt. Zum großen Festzug um 13.30 Uhr sind über 3000 Trachtler, 23 Musikkapellen sowie neun Festwagen angemeldet.

Wenn die Stadtkapelle Schongau abends den Festausklang gestaltet, können die Epfacher hoffentlich auf sieben erfolgreiche Brauchtumstage anstoßen.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.

ROSI GEIGER