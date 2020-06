Schwerer Unfall: Vier Tote nach Frontalzusammenstoß mit LKW auf B17

Auf der B17 kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall. Vier Personen starben nach einem Frontalzusammenstoß nahe des bayerischen Epfach (Gemeinde Denklingen).

Denklingen - Auf der Bundesstraße B17 bei Neuhof (Gemeinde Denklingen) hat sich am Nachmittag um 15.15 Uhr ein verheerender Verkehrsunfall ereignet. Vier Menschen sind ums Leben gekommen, als ein Lkw und ein Auto frontal zusammenstießen.

Schwerer Unfall auf B17: Frontal-Crash mit LKW kostet vier Menschenleben

Wie die Polizei berichtet, war der Pkw in Fahrtrichtung Landsberg unterwegs, der Lkw kam ihm in Richtung Schongau entgegen. Warum das Auto plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Lastwagen zusammenstieß, konnten die Beamten am frühen Abend noch nicht sagen. Ein Gutachter war noch zur Klärung des Unfallhergangs vor Ort. Die vier Pkw-Insassen wurden in ihrem Wagen eingeklemmt, für sie kam jede Hilfe zu spät. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Zu den Personalien der Opfer machte die Polizei mit Hinweis auf die Angehörigenverständigung zunächst keine Angaben.

Die Feuerwehren aus Epfach, Kinsau, Denklingen und Schongau waren zur Unfallstelle geeilt. Die B17 ist derzeit auf Höhe Neuhof gesperrt, der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Die Polizeiinspektion Landsberg übernahm die Unfallaufnahme und wird von Feuerwehr und Rettungsdienst unterstützt.

