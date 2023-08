Fachmann betont am Lech: „Wasserkraft ist nicht umweltfreundlich“

Erik Bohl bei seinem Vortrag an der Lechstaustufe bei Epfach.

Vortrag in Epfach

Glücklich wie ein Fisch im Wasser: Dieser Ausdruck ist wohl nicht mehr ganz aktuell, zumindest, wenn es um das Wohlbefinden der Fische im Lech geht. Darüber und über viele weitere Probleme hat Erik Bohl, ehemaliger Leiter des Bayerischen Landesamtes für Umwelt in der Dienststelle Wielenbach, an der Lechstaustufe 10 in Epfach referiert.

Epfach – Der Lech ist einer der wichtigsten nördlichen Alpenflüsse. Er entspringt im Hochgebirge des österreichischen Vorarlberg und durchquert auf rund 256 Kilometern Länge Tirol und Bayern und mündet in der Donau. So stellt er eine wichtige biologische Verbindungsader für viele Tier- und Pflanzenarten in diesen Bereichen dar. „Der Lech entspricht dem nivalen Abflusstyp“, erläutert Bohl. Das bedeutet, dass das Abflussgeschehen überwiegend davon abhängt, wie viel Schnee im Gebirge schmilzt.

Abfluss schwankt zwischen 33 und 2300 Kubikmeter

Das führe zu einer „dynamischen Wasserführung“ mit hohen Schwankungen. Im Spätfrühling oder Frühsommer gebe es hohe Abflüsse, im Herbst und Winter dafür niedrige. Auch Starkregen kann den Abfluss beeinflussen, der zwischen 33 und 2300 Kubikmeter pro Sekunde schwankt. Daraus ergeben sich wiederum starke Erosionen oder Umlagerungen von Kies.

„Der Kies ist der dominierende Lebensraum des Flusses“, so Bohl. Die Tiere, die darin leben, etwa die Steinfliegenlarve oder der Bachflohkrebs, seien wiederum wichtige Nahrungsgrundlage für die Fische. Diese fühlen sich nur in bestimmten Temperaturen oder Strömungen wohl. Daher leben im Lech vor allem strömungsliebende und kieslaichende Fischarten, wie die Bachforelle oder die Barbe, so Bohl.

Vom Fluss zur Kette von Stauseen

Mittlerweile aber habe der Lech viel seines natürlichen Zustands verloren. Für Landgewinn und Hochwasserschutz wurde dessen Struktur verändert. Als im Laufe des letzten Jahrhunderts immer mehr Wasserkraftwerke gebaut wurden, wandelte sich das ursprünglich fließende Gewässer mehr zu einer Kette von Stauseen. Die Wasserkraftwerke seien eine Wanderbarriere für alle Organismen, außerdem „unterbrechen sie den typischen Geschiebebetrieb“, so Bohl. Das Resultat: Die Kiesbedeckung schwindet und die Tiefenerosion nimmt zu.

Gleichzeitig entwickele sich ein verschlammter Boden ohne „ventiliertes Spaltraumsystem“, das sowohl Fischeier als auch Kleintiere bräuchten. Auch die Fischfauna im Lech habe sich dadurch verändert, weiß Bohl, der Mitglied des Kreisfischereivereins Schongau ist. Jetzt leben auch Stillwasserarten im Lech, die von den veränderten Bedingungen profitieren.

„Veränderungen sind irreversibel“

Die strömungsliebenden Arten seien dadurch inzwischen bedroht. „Die Veränderungen des Flusses sind irreversibel“, so Bohl. Nur mit großem Aufwand könne man diese ein wenig mildern oder kompensieren. Hier seien vor allem die Herstellung der Durchgängigkeit, Strukturverbesserungen, ein Geschiebe-Management in Form von Kieszugabe und eine naturverträgliche Abflusssteuerung unverzichtbare Ziele.

Die Strukturverbesserungen, die Wiedereröffnung von Seitengewässern, die stellenweise Kieszugabe und die Anlage von Fischwanderhilfen seien bereits in teilweiser Realisierung oder Planung. Allerdings sei in punkto „Abbau des Schwellbetriebs“ (tägliches Auf- und Abstauen) bisher nur wenig passiert. Einen Plan für verträglichere Kraftwerkstypen gebe es bisher auch noch nicht.

Wasserkraft habe fatale Auswirkungen auf Gewässer

„Wir weigern uns, Wasserkraft als umweltfreundlich zu bezeichnen“, erklärt Bohl am Ende des Vortrags. Zwar ist sie emissionsfrei und erneuerbar, allerdings habe sie „fatale“ Auswirkungen auf das Gewässer. Man könne in Zukunft nicht auf Wasserkraft verzichten, trotzdem sieht Bohl Chancen in Bezug auf die Lech-Kraftwerke. „Die aktuellen wasserrechtlichen Genehmigungen laufen in den nächsten Jahrzehnten aus.“

Für Neuvergaben müssen hohe Anforderungen für eine weniger schädliche Gestaltung der Wasserkraftnutzung gefordert werden. Und das mit modernen Technologien in Verbindung mit umfangreichen Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen. Auch die neue EU-Wasserrahmenrichtlinie soll dazu wichtige rechtliche Vorgaben geben. Zwar sei weder die Renaturierung des Flusses, noch die zukünftige Energiegewinnung ohne Wasserkraft möglich, aber „man muss schauen, was geht. Und a bisserl was geht immer.“

Natalie Schelle