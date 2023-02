Faschingsumzug in Epfach: Schuhbeck im Knast – „Hausverbot“ für den Bürgermeister

In der Promi-JVA, wo jetzt der Schuhbeck hinter Gittern gourmetmäßig kocht– Beitrag der Epfacher Faschingsgesellschaft. © Johannes Jais

Dass Starkoch Alfons Schuhbeck nach seiner Verurteilung hinter Gittern kocht oder dass Denklingens Bürgermeister Andreas Braunegger seit mehreren Monaten Lokalverbot beim Wirt in Epfach hat: Beim Gaudiwurm in Epfach fehlte es an Themen nicht.

Epfach - Pünktlich um 14.11 Uhr startete der Umzug, der bei frühlingshaftem Wetter mehr als tausend Besucher anlockte. Die Epfacher Faschingsgesellschaft hatte diesmal auf einen Wagenbau verzichtet. Stattdessen formierte sich die Truppe um Vorsitzenden Dominik Hahn zu einer stattlichen Fußgruppe. „Mit einem Schuhbeck in deiner Zelle gibt’s Gourmetware auf die Suppenkelle“, stand auf einem der drei Schilder, die von drei jungen Burschen in Häftlingskleidung vorneweg getragen wurden. Dahinter schoben andere Männer ein Rechteck mit Gittern (Promi-JVA), worin ein Promikoch in weißer Mütze und weißer Schürze mit Rührbesen, Topf und Pfanne hantierte.

Lokalkolorit pur beim Faschingswagen einer Epfacher Gruppe: Angeblich soll der Denklinger Rathauschef Andreas Braunegger im Wirtshaus „Zur Sonne“ Mitarbeiter abgeworben haben, was der Wirt gar nicht lustig fand. „Daraufhin sieht er in Sachen Gemeinde nur noch rot und erteilt dem Rathauschef gleich Hausverbot“, war auf dem Transparent am Wagen zu lesen. Hinten am Wagen war eine Tür mit einer Treppe. Dort spielten Martin Haberstock und Markus Jocher gestenreich die beiden Protagonisten, sprich den Gastronomen Markus Forschner und den Bürgermeister. Eine Zuschauerin am Straßenrand witzelte, dies sei nicht das einzige Hausverbot für den Gemeindechef; in der Denklinger „Hex“ sei das genauso.

Wenn der Wirt (dargestellt von Martin Haberstock) dem Denklinger Bürgermeister (gespielt von Markus Jocher) Hausverbot erteilt. © Johannes Jais

Auffällig war, dass beim Gaudiwurm in Epfach – mehr als in Schwabsoien oder in Schongau – auch kleine Bulldogs eingespannt wurden. Ein Beispiel dafür war der kleine alte Deutz mit seinen 15 PS, der den niedrigen Wagen mit der Schongauer Minigarde zog. Ein zweites Exemplar war ein alter Fendt, der einen Anhänger zog, auf dem sich Narren über das Gendern lustig machten.

Zum „Skifahren ohne Schnee“ hatte sich die Landjugend aus Rott ihre Gedanken gemacht und einen Wagen gestaltet, der eine Hütte darstellte. Sogar auf dem Dach waren zwei Schlitten befestigt. Die Landjugend von Reichling befasste sich mit dem Fachkräftemangel. Aus Kinsau kam der Beitrag zu den teuren Spritpreisen. Die jungen Leute auf dem Wagen verbreiteten dennoch singend und hüpfend gute Laune, ebenso wie die Minigarden aus Apfeldorf, Schongau oder Hohenfurch sowie die Jugendlichen und Erwachsenen auf den Prinzenwagen. Die Landjugend von Hohenfurch griff auf der Via Claudia Aktivisten der „Letzten Generation“ auf, die sich auf der Straße festkleben wollten.

Für Musik sorgte die Denklinger Kapelle; fetzig spielte sie das Lied „Da sprach der alte Häuptling der Indianer“. Acht Mannsbilder des Trommlerzugs Apfeldorf hauten mächtig auf die Pauke und wirbelten auf den kleinen Trommeln – beim Faschingsfinale im Schongauer Land war auch für den straffen Rhythmus gesorgt.

