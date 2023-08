Fuchstalbahn: BN-Aktion für rasche Reaktivierung

Klare Ansage: Der Bund Naturschutz wählte während seiner Klimaradtour am Gleis bei Asch den plakativen Auftritt. Vorne von links BN-Landesvorsitzender Richard Mergner, BN-Kreisvorsitzender Peter Satzger, Irmgard Schreiber-Buhl vom Arbeitskreis Fuchstalbahn der UIP und Bürgermeister Erwin Karg. © Jais

Ein Zeichen gesetzt haben Teilnehmer der Klima-Radtour mit einer Aktion unter dem Motto „Bitte einsteigen“. Am Gleis bei Asch forderten sie plakativ, dass die Fuchstalbahn für den Personenverkehr reaktiviert wird. Dazu spannten sie ein zwölf Meter langes Transparent auf, das rot bemalt einen Nahverkehrszeug der Bahn andeutet.

Asch – Mit der Aktion sollte der Zug „symbolisch auf die Gleise gesetzt werden“, wie es Richard Mergner, Landesvorsitzender beim Bund Naturschutz, beschrieb. Damit einher gehe der Appell an Ministerpräsident Markus Söder und an Verkehrsminister Christian Bernreiter, Geld für den Verkehr auf der Schiene statt für den Ausbau von Straßen zu investieren.

Alle Gemeinden müssten mitmachen

Peter Satzger, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Landsberg, gab freilich zu bedenken, dass es nicht nur an der Bayerischen Staatsregierung liegt. Bei einer Reaktivierung der Fuchstalbahn müssten alle Gemeinden entlang der Strecke mitmachen. Überlegungen, einen Radweg auf dieser Schienenstrecke zu bauen, seien der falsche Weg. Man dürfe nicht eine klimafreundliche Variante gegen die andere ausspielen.

Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg betonte: „Wir als Gemeinde stehen hinter dem Bund Naturschutz und hinter dem Vorhaben Fuchstalbahn.“ Fuchstal und die Stadt Schongau seien die beiden Kommunen, die eine Reaktivierung des Personennahverkehrs voll unterstützten.

Zweit- oder Drittauto nicht leistbar

Laut Karg hätten einige Leute noch nicht begriffen, dass der Gürtel enger geschnallt werden müsse. Dies führe dazu, dass man sich auf dem Land kein Zweit- oder gar Drittauto mehr leisten könne. Darum sei eine Reaktivierung des Personennahverkehrs sinnvoll – auch auf dem Weg zur Arbeit und zur Schule.

Die Schongauerin Irmgard Schreiber-Buhl erinnerte an den seit 1999 währenden Einsatz für eine Reaktivierung, nachdem der Personennahverkehr auf der 29 Kilometer langen Strecke zwischen Landsberg und Schongau 1984 eingestellt worden war. Sie ist Sprecherin beim Arbeitskreis Fuchstalbahn in der Umweltinitiative Pfaffenwinkel und wollte in einem „optimistischen Zukunftsszenario“ Visionen aufzeigen.

Noch viele Steine aus dem Weg räumen

Schreiber-Buhl erwähnte, dass heuer auf der Strecke zwischen Kinsau und Hohenfurch 6287 Schwellen erneuert wurden und 8500 Tonnen Schottersteine eingebracht wurden. In den Gemeinden Unterdießen, Fuchstal und Denklingen habe die Einwohnerzahl seit 1984 um 50 Prozent zugenommen. Ein gutes Bike & Ride- bzw. Park & Ride-Angebot der Gemeinden mache das Zugfahren attraktiver. Ein Bus-Shuttle als Zubringer für den Bahnhalt bei Leeder und Asch sei die Krönung. Leider müssten bis zu einer Reaktivierung dahin „noch viele Steine aus dem Weg geräumt werden“.

Die Bildaktion für die Fuchstalbahn war eingebettet in die viertägige Klimaradtour, die der Bund Naturschutz durch das Allgäu und das westliche Oberbayern unternahm. Wenige Stunden zuvor informierten sich die Teilnehmer über Photovoltaik auf Freiflächen und machten dazu beim Abfallentsorgungszentrum Erbenschwang Station.

Viel mehr Einwohner

Nach einer Übernachtung in zwei Unterkünften im Fuchstal war am nächsten Vormittag das erste fertiggestellte Windrad im Gemeindewald Leeder ein weiteres Ziel, so Thomas Frey, Regionalreferent beim Bund Naturschutz für Schwaben.

