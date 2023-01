Beim Lechgau stehen Termine für Gaufest und Preisplatteln fest

Teilen

Sie strahlen um die Wette: „Lechroaner“-Vorstand Matthias Schelkle (li.) und Gauvorstand Franz Multerer freuen sich auf das 97. Lechgau-Trachtenfest in Epfach. © Wölfle

Der Terminkalender des Lechgaus ist wieder voll, die vorsichtigen Planungen der vergangenen beiden Jahre gehören der Vergangenheit an. Und das Beste: Der Höhepunkt einer jeden Trachtler-Saison, das Gaufest, findet definitiv am 15. und 16. Juli in Epfach statt.

Epfach - Diese guten Nachrichten konnte Gau-Vorstand Franz Multerer bei der Vorständebesprechung verkünden. Aus allen 19 Vereinen des Lechgaus waren die Vorstände oder deren Vertreter in das Haus der Vereine nach Epfach gekommen. Und traditionell gehörte zu Beginn der Versammlung das Wort dem Vorstand des Festvereins. Das war Matthias Schelkle, Chef der „Lechroaner“ Epfach.

„Unser Programm steht, und da ist auf jeden Fall für jeden was dabei“, versprach er. Denn die Epfacher feiern fast eine Woche lang, beginnend mit den „Brettlspitzen“ am Samstag, 8. Juli. Am darauffolgenden Tag finden ein Oldtimertreffen und ein Trachtenmarkt statt, bevor am 10. Juli alle Bierzeltbesucher sagen dürfen: „Der Chef zahlt.“

Zum Auftakt des Gaufest-Wochenendes sind am 14. Juli alle zum „Boarischen Tanz“ eingeladen. Der Samstag, mit dem das 97. Lechgau-Trachtenfest offiziell beginnt, wird mit einem Standkonzert eröffnet, bevor es ins Zelt zum Gauheimatabend geht, der von den Plattlergruppen der Lechgauvereine gestaltet wird.

Der Festsonntag startet mit einem Kirchenzug zum feierlichen Gottesdienst auf dem Lorenzberg, und um 13.30 Uhr findet dann der große Festzug durch den Ort statt.

Für 2024 fehlen Bewerber fürs Gaufest

Zumindest in diesem Jahr scheint im Lechgau alles „endlich wieder normal“ zu laufen. Das könnte sich 2024 schon wieder ändern, denn für dieses Jahr gibt es noch keinen Bewerber für das Gaufest. Und die Zeit drängt. „Bitte überlegt Euch in Euren Vorstandschaften, ob wir das nicht vielleicht doch noch hinbekommen“, bat Gauvorstand Multerer. Notfalls könnte er sich auch vorstellen, mit einem „kleineren“ Verein gemeinsam mit dem Lechgau ein Fest aufzuziehen.

Für die vakanten Preisplatteln in diesem Jahr – normalerweise richtet diese der Festverein des vergangenen Jahres aus –, hat sich glücklicherweise der Trachtenverein Hohenpeißenberg angeboten. Die Aktiven sind im April, die Jugend im Oktober dran.

Diese Aufteilung ist jedoch seit der Vorstände-Besprechung nicht mehr in Stein gemeißelt, denn die Versammlung hat mehrheitlich dafür gestimmt, es in Zukunft den ausrichtenden Vereinen zu überlassen, ob diese die Preisplatteln an einem oder an zwei Wochenenden ausrichten wollen.

Und ob es bei den Aktiven dann Preise geben wird, wird erst in der Frühjahrs-Gauversammlung beschlossen. Die Tendenz geht dahin, alles so zu belassen wie bisher, eventuell mit etwas „abgespeckten“ Preisen, um die Vereine finanziell zu entlasten. Doch definitiv wird das erst Ende März entschieden.

CHRISTINE WÖLFLE

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.