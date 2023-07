Brettlspitzen-Auftritt, Oldtimer-Treffen & Co.: Gelungener Trachtenfest-Auftakt in Epfach

Buntes Programm

Das Lechgau-Trachtenfest in Epfach ist am Wochenende gestartet. Mit diversen Programmpunkten, die bei den Besuchern für Begeisterung sorgten.

Epfach – „Mega bärig“ bezeichnete Magnus Eglhofer das erste Festwochenende in Epfach. Zwar hatte der junge Trachtler schon nach den ersten drei Tagen dunkle Augenringe, doch im Schatten der großen Linde vor dem Festzelt ließ es sich am Ende eines knatternden und qualmenden Oldtimertreffens aushalten.

Nachdem das große Bierzelt am Freitag von der Firma Hirschvogel für ein Mitarbeiterfest genutzt wurde, griff der Schirmherr und Bürgermeister Andreas Braunegger am Samstag beherzt zur Tat und zapfte mit drei Schlägen das erste Fass Bier an. Die Schöffeldinger Musikanten hatten die freudig eintreffenden Bierzeltbesucher schon mit guter Blasmusik unterhalten. So war es für die Brettlspitzen um Jürgen Kirner ein Leichtes, die rund 900 Besucher im Festzelt für ihr unverwechselbares, bayerisches Musik-Kabarett zu begeistern.

+ Stoßen an: Vorstand Matthias Schelkle, Jürgen Kirner von den Brettlspitzen und Schirmherr Andreas Braunegger. © Rosi Geiger

Pfiffig, witzig und manchmal auch ein bisserl derb traten die Brettlspitzen auf die Bühne und katapultierten den hintersinnigen Humor der alten Volkssänger in die heutige Zeit. Da entpuppte sich eine „Schönheitskönigin“ als Striptease-Tänzerin, mit dem Lied „der Nachbarsbua hoaßt Uhu“ sangen sie die Klimakleber aus oder mit Gstanzl, wie „Ja wer a Geld hot, der fahrt Elektro-Radl und wer koans hot, der hot die bessern Wadln“ nahmen sie die E-Bike-Fahrer aufs Korn. Begeistert von dem lustigen und unverfälschten Abend ließen die Zuschauer die zehn Akteure erst nach drei Zugaben von der Bühne.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Trachtenmarkt und Oldtimer-Treffen

Am nächsten Morgen bot das Festzelt wieder ein ganz anderes Bild, gut die Hälfte nahmen zahlreiche Stände des Trachtenmarktes ein. Schmuck, Stoffe, Strohhüte oder Strickwaren lockten. Derweil konnte man auch bei den eintreffenden Oldtimern über Hubraum, Vergaser oder den Bremsenprüfstand fachsimpeln.

Geistlicher Rat Michael Vogg hatte als bekennender Oldtimer-Fan eine kurzweilige Predigt für den Gottesdienst. Er erinnerte an den Heiligen Ulrich, der mit dem Ochsen unterwegs war und stellte fest, „heute sind wir mit Lanz, Hanomag, Eicher oder Zündapp da“.

Über die Mittagszeit füllte sich das Areal mit immer mehr Traktoren, Autos oder Mopeds. Die Damen an der Anmeldung kamen bis zur Rundfahrt nicht zum Durchschnaufen. „Wir mussten immer wieder nachkopieren“ berichtete Petra Wandt von 550 angemeldeten Teilnehmern.

Bis aus Neugablonz reisten Männer eines Mofa-Clubs an, deren ganzer Stolz eine Zündapp aus 1954 war. Das älteste Fahrzeug war wohl ein wunderschöner blauer Bugati, dessen Baujahr nicht genau definiert vor dem Ersten Weltkrieg liegt.

+ Auf dem Heimweg machte dieser Oldtimer aus Birkland schlapp. © ROSI GEIGER

Trotz der stechenden Sonne machten sich die Oldtimerfans mit ihren Cabrios und alten Traktoren ohne Dach auf große Rundfahrt. Für die Fahrer gab es anschließend eine frische Maß Bier, aber auch die Gefährte stöhnten bei der Hitze. Auf der Heimfahrt konnte man mehrere liegen gebliebene Fahrzeuge sehen. Bleibt nur zu hoffen, dass den jungen Epfacher Trachtlern nach dieser großen Festwoche nicht auch die Luft ausgeht.

ROSI GEIGER

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.