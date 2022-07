Hangrutsch-Gefahr in Epfach, Stützmauer-Bedarf in Denklingen

An der Schiebelgasse in Denklingen soll eine Stützmauer eingezogen werden. Die Natursteine sind gebröckelt, die Straßenbegrenzung verbogen. © Jais

Da heißt es handeln, bevor was wegbricht: Südlich von Epfach besteht die Gefahr des Hangrutsches an der Straße, die zur Forchau und zum Umspannwerk an der Lechstaustufe 9 führt. Die Denklinger Gemeinderäte haben ein Fachbüro mit den notwendigen geologischen Untersuchungen beauftragt.

Denklingen/Epfach – Das ist aber nicht das einzige bautechnische Problem, mit dem sich der Denklinger Gemeinderat in seinee jüngsten Sitzung befassen musste. Denn es besteht in Denklingen ein weiterer Anlass für eine Sanierung. Gemeint ist die Stützmauer an der Schiebelgasse im oberen Dorf. Dort sind die Natursteine am Hang gebröckelt. Zudem ist die Abgrenzung neben der Straße verbogen.

Die Schiebelgasse ist schmal. Dort fahren aber auch schwere Müllfahrzeuge zu den Häusern – meist, indem sie in der Sackgasse rückwärts stoßen, wie ein Anwohner schildert. Eigentlich sollte die Schiebelgasse schon früher hergerichtet werden. Doch die Maßnahme wurde für drei Jahre ausgesetzt – im Zuge mancher Sparmaßnahmen, die getroffen wurden, weil 2019 die Gewerbesteuer in der Gemeinde Denklingen massiv eingebrochen war.

Winkelstützmauer mit Fertigteilen

Die jetzige Planung des Ingenieurbüros „Steinbacher Consult“ aus Neusäß sieht vor, dass eine Winkelstützmauer mit Fertigteilen ausgebildet wird. Dies sei im Vergleich zu anderen Varianten die günstigere Möglichkeit.

Gut zu erkennen: Tiefe Risse an der Straße, die am Hang zur Forchau hinunterführt. © Jais

Beim Thema des möglichen Hangrutsches im Forchauberg südlich von Epfach ist ein anderes Ingenieurbüro aus Krumbach eingeschaltet worden. Es wird die Bohrungen und Sondierungen im Material am Hang vornehmen. Außerdem wird ein Vermessungsprofil erstellt.

Die Straße hinunter zum Weiler Forchau und zur Lechstaustufe 9 nahe Apfeldorf hat im Asphalt starke Risse. Zudem ist auf der Südostseite auf einer Länge von zirka 100 Metern Material weggebrochen und stellenweise die Leitplanke verbogen. Auf der anderen Seite steht eine Stützmauer. Dort sind keine Schäden im Asphalt zu erkennen. Erst wenn nähere Erkenntnisse zur Bodenbeschaffenheit vorliegen, kann genau beschrieben werden, welche technischen Arbeiten vor Ort auszuführen sind.

Landzunge von Stauseen umgeben

Der Weiler Forchau liegt in der südöstlichen Gemeindeflur von Denklingen. Er befindet sich auf der Landzunge, die sowohl im Süden, Osten und Norden vom Lech mit seinen Stauseen eingebettet ist.

Mit der Hangstabilisierung haben die Denklinger und Epfacher schon Erfahrungen gemacht: Es ist nur fünf Jahre her, dass am Claudius-Paternus-Weg in Epfach die Hangkante gesichert werden musste. Die Arbeiten waren damals aufwändig, es musste auf 100 Metern Länge sogar ein Bodenanker eingezogen werden. Die Kosten samt Stützwand betrugen damals mehr als 500 000 Euro.

Johannes Jais

