Hausverbot für den Bürgermeister: Andreas Braunegger darf nicht ins „Wirtshaus zur Sonne“

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Hausverbot in der eigenen Orts-Wirtschaft? Aufgegriffen hat dieses Thema die Faschingsgesellschaft Epfach beim Umzug am Faschingsdienstag: Der Wirt reagiere auf den Bürgermeister „sehr allgergisch, deshalb beschimpft und vertreibt er ihn von seiner Tür energisch“. © Johannes Jais

Dem Bürgermeister wird freilich in jeder Dorf-Wirtschaft der rote Teppich ausgerollt. Nur in Epfach ist das anders. Andreas Braunegger hat in dem Traditions-Wirtshaus Hausverbot.

Denklingen/Epfach – Zünftiges Essen gibt es im „Wirtshaus zur Sonne“ in Epfach: Haxn am Mittwoch, Burger am Freitag. Alleine die Aussichten für den Bürgermeister von Denklingen und dem Ortsteil Epfach sind – passend zur Fastenzeit – mager. Seit Monaten hat Andreas Braunegger offiziell Hausverbot in der Wirtschaft im Denklinger Ortsteil Epfach.

Das ist so skurril, dass das Ganze jetzt die Epfacher Faschingsgesellschaft aufs Korn genommen hat. Der Hausverbots-Gaudi hat sie einen ganzen Wagen gewidmet (wir berichteten). Ganz vorne am Zugfahrzeug der Epfacher Faschingsgesellschaft: zwei Schilder. Eines zeigt einen Hund, rot umkreist und rot durchgestrichen. Das andere das Konterfei von Bürgermeister Braunegger – ebenfalls rot umkreist und durchgestrichen. „Wir müssen draußen bleiben“, prangt in roten Lettern darunter. Die Faschingsgesellschaft schlägt eine „Paar-Therapie“ für Wirt und Bürgermeister vor.

Wirt spricht von „neu aufgewärmten“ Schoten

Bürgermeister Braunegger soll Personal von der Dorfkneipe fürs Bürger- und Vereinszentrum Epfach abgeworben haben, das sei der Grund für das Hausverbot, so die Faschingsfreunde.

Doch was ist jetzt wirklich dran am Wirtshaus-Hausverbot für den Gemeindechef? Wir fragen nach bei Markus Forschner, Chef der Epfacher Traditions-Gaststätte „Zur Sonne“. Er zeigt sich wortkarg, spricht von Angelegenheiten, die „schon ewig“ her seien, von „neu aufgewärmten“ Schoten. „Das ist alles vorbei.“ Und überhaupt: Fasching mag er eh nicht, zum Thema will er sich – so ganz offiziell in der Zeitung – nicht äußern.

Die „Sonne“ in Epfach ist eine beliebte Wirtschaft. Doch viele Vereine können ihre Versammlungen nicht mehr durchführen – der Bürgermeister hat Hausverbot. © Hans-Helmut Herold

Alles vorbei? Rathauschef Andreas Braunegger weiß auf Anfrage der Schongauer Nachrichten anderes zu berichten. „Ja, ich habe Hausverbot in der Sonne“, erklärt er. Und das seit Monaten. Vom Abwerben von Mitarbeitern für das Vereinszentrum will der Rathauschef nichts wissen. „Ich bin weder der Wirt noch sonst was vom Vereinsheim.“

Also hat er keine Leute von der „Sonne“ in Epfach abgeworben, um in Denklingen das Vereinsheim zu schmeißen? Natürlich nicht, sagt er. Nicht sein Job, „fürs Personal dort bin ich nicht zuständig“. Die Situation ist belastend. „Es wäre andersrum sicher schöner, ich kann es nicht nachvollziehen.“

Situation ist verfahren - und hat konkrete Folgen

Informationen der Schongauer Nachrichten zufolge soll Service-Personal von der „Sonne“ zum Wirt der neuen Vereins-Gaststätte, Magnus Ostenrieder, gewechselt haben. Abgeworben habe er niemand, betont er. An sich wolle er sich zu dem Thema allerdings nicht äußern.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Das Gespräch gesucht hat Braunegger laut eigener Angabe nicht nur einmal mit „Sonnen“-Wirt Forschner. Ohne Erfolg: „Da war nix zu machen.“ Die Situation ist verfahren. Und hat ganz konkrete Folgen für den Ort: Bereits im Herbst musste die Hauptversammlung der Epfacher Feuerwehr verlegt werden. Die hätte eigentlich in der „Sonne“ über die Bühne gehen sollen.

Wenn Bürgermeister nicht ins Wirtshaus darf, stehen Vereine bei Versammlungen vor Problemen

Weil Braunegger als Bürgermeister hier anwesend sein muss – was mit Hausverbot freilich schwierig werden dürfte – musste die Versammlung kurzerhand ins Feuerwehrhaus verlegt werden. Auch bei einer Jagdverpächterversammlung fehlte Andreas Braunegger jüngst – er musste draußen bleiben.

Die „Sonne“ ist eine beliebte Dorf-Wirtschaft in Epfach. Viele Vereine halten hier ihre Hauptversammlungen ab. Oder haben es zumindest. Denn der Bürgermeister ist eben ein gern gesehener Gast bei Jahresversammlungen. Und weil Andreas Braunegger draußen bleiben muss, würden einige Vereine jetzt die Lokalität wechseln, erzählt der Gemeindechef. Die nächste Versammlung, die bei diesen ansteht, gibt’s in der Denklinger „Hex“ und nicht in der „Sonne“.