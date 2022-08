Platz für 160 Kinder: Hebauf für Denklingens große Kindertagesstätte

Hebauf für die neue Denklinger Kindertagesstätte. © Johannes Jais

Für die neue Kinder-Tagesstätte in Denklingen, die nach ihrer Fertigstellung im Sommer 2023 eine der größten Einrichtungen in der Region sein wird, war jetzt Hebauf.

Denklingen – Nachdem Alois Inning, der Zimmerermeister aus Stöttwang-Linden, zum Schluss des Richtspruchs mit kräftiger Stimme ein „Hoch, hoch, hoch“ ausgerufen hatte, ergriff Denklingens Rathauschef Braunegger noch kurz das Wort. Er sprach vom „wichtigsten“ Bauvorhaben der Gemeinde. Erfreulich sei, dass kurze Zeit nach dem Spatenstich im März nun bereits Hebauf gefeiert werden konnte.



Ein kurzer Rundgang im zweistöckigen Gebäude mit Architekt, Fachplanern, Sicherheitsingenieur, Handwerkern, Gemeinderäten, Bauhof-Mitarbeitern, Vertretern des BRK-Kreisverbandes Landsberg und Kindergartenleiterin schloss sich an. Von der mobilen Abtrennung im Mehrzweckraum des Erdgeschosses abgesehen, sind bereits alle festen Wände eingezogen.



Die große Kindertagesstätte, die auf einem gemeindlichen Grundstück zwischen Hauptstraße und Birkenstraße im Oberdorf errichtet wird, soll im Frühjahr 2023 bezogen werden können. Diesen Ausblick gab Architekt Alexander Müller vom Büro „müller.schurr.architekten“ aus Marktoberdorf.



In der neuen Tagesstätte in Denklingen, die nach ihrer Fertigstellung eine der größten Einrichtungen in der Region sein wird, sollen bis zu 160 Kinder in fünf Regelgruppen und in drei Krippengruppen betreut werden. Die Kosten für das Gebäude betragen gut acht Millionen Euro.



Zurzeit gehen rund 130 Buben und Mädchen in den Kindergarten Denklingen

In dem zweistöckigen Haus ist Platz für drei Krippengruppen im Erdgeschoss und für fünf Regelgruppen im Obergeschoss. Dort werden auch ein Schlafzimmer und ein Atelier berücksichtigt, wo gemalt und gebastelt werden kann.



Träger der Kindertagesstätte in der Lechrain-Gemeinde Denklingen ist der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes. Noch befindet sich der Kindergarten 500 Meter weiter nördlich in einem Gebäude, das aus allen Nähten platzt und das mitsamt Grundstück der Kirche gehört. Leiterin ist Stephanie Mößmer. Zum Team gehören zudem 20 pädagogische Kräfte. Die Mitarbeiterinnen der Hauswirtschaft kommen noch hinzu.



Zurzeit gehen rund 130 Buben und Mädchen in den Kindergarten Denklingen. Eine Gruppe ist jedoch in einem Container untergebracht, der auf dem Hof vor der Turnhalle steht.



Im Waldkindergarten Denklingen, der eigenständig geführt wird, aber auch zum BRK-Kreisverband Landsberg gehört, sind es 18 Plätze. Vom BRK Landsberg, das insgesamt bei 13 Kindertagesstätten der Träger ist, war Geschäftsführer Andreas Lehner mit Andrea Maier, der Bereichsleiterin für Kitas, zur Hebauf-Feier nach Denklingen gekommen.



