Hirschvogel: „Grüne“ Transformation läuft

Von: Boris Forstner

Nach jahrelanger Baupause ist das Zentralgebäude am Hirschvogel-Stammsitz in Denklingen bald fertig. © Hirschvogel

Die Firma Hirschvogel mit Sitz in Denklingen und Werk in Schongau sieht sich auf den Wandel vom Automobilzulieferer für den Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität gut gerüstet.

Denklingen – 2019 gab es bei Hirschvogel die erste kleine Umsatzdelle seit Jahren, einen kleinen Rückgang auf 1,23 Milliarden Euro. 2020 war der Rückgang auf 1,04 Milliarden dagegen dramatisch, erst im Vorjahr wurden wieder die 1,2 Milliarden erreicht – bei „ordentlichem Gewinn“, der traditionell nicht mitgeteilt wird, so der neue Finanz-Geschäftsführer Walter Bauer.

Die Kurzarbeit stieg noch vergangenen November auf 24 Prozent, das ist jetzt vorbei – und der Weg soll weiter steil bergauf gehen, wie Bauer beim gestrigen Pressegespräch sagte: „Wir planen dieses Jahr mit 1,4 Milliarden Euro Umsatz, und wenn wir kein Corona mehr hätten, keinen Chipmangel und Lieferschwierigkeiten und auch keine Folgen durch den Ukraine-Krieg, hätten wir für 2023 Aufträge für 1,6 Milliarden Euro Umsatz“, so Bauer.

Hirschvogel auf Nachhaltigkeit trimmen und international gültige Klimaziele einhalten

Dass es tatsächlich so kommt, ist eher unwahrscheinlich. Schon jetzt müssen die Verantwortlichen fast täglich jonglieren, wenn dringend benötigte Materialien nicht geliefert werden können oder ein Kunde beschließt, Autos nicht zu bauen, weil auch dort diverse Teile fehlen. Was Hirschvogel Mut macht, ist die Transformation, die fast in jedem Satz zur Sprache kam. Also die Umwandlung vom klassischen Automobilzulieferer für Verbrennungsmotoren hin zum Anbieter auch für Elektromobilität, der „Mobilität der Zukunft“, wie es Geschäftsführer Jörg Rückauf nannte.

Dass sich das Unternehmen dabei gut aufgestellt sieht, beweist eine Zahl: 70 Prozent der im vergangenen Jahr gewonnenen Aufträge gehen ins so genannte „grüne Geschäft“, also nicht in den herkömmlichen Bereich – ein enormer Wert. Im ersten Quartal sei es so weitergegangen, hieß es. Das „green Business“ ist ein weiteres Lieblingswort der Hirschvogel-Geschäftsführer, und es wird in den nächsten Jahren noch oft zu hören sein. Denn der neue Produktions-Geschäftsführer Dirk Landgrebe will Hirschvogel auf Nachhaltigkeit trimmen sowie international gültige Klimaziele einhalten.

Hirschvogel blickt bangend auf ein mögliches Ende der russischen Erdgaslieferungen

Dazu gehört die Agri-Photovoltaikanlage in Schongau, einem Pilotprojekt. Damit soll die Strom-Grundlast für das Schongauer Werk abgedeckt werden. Ähnliches ist in Denklingen vorgesehen, wo das 2018 geplante Solarfeld aber immer noch nicht genehmigt ist. „Beim Thema Energiespeicherung würden wir uns mehr Hilfe der Politik wünschen“, sagte Landgrebe.

Mit Bangen blickt das Unternehmen auf ein mögliches Ende der russischen Erdgaslieferungen. „Wir nutzen zu 50 Prozent Gas, weil wir konstante Temperaturen zwischen 600 und 800 Grad brauchen. Das kann man nicht kurzfristig ersetzen.“ Als Energie-intensives Unternehmen „würde uns ein Gas-Embargo schwer treffen“, sagt Landgrebe.

Doch daran wollen die Verantwortlichen lieber nicht denken, die ambitionierten Pläne stehen im Vordergrund. So sollen dieses Jahr 174 Millionen Euro investiert werden, so viel wie nie zuvor innerhalb eines Jahres. In Denklingen, wo das riesige Zentralgebäude mit Kantine nach jahrelangem bewusstem Dornröschenschlaf kurz vor der Fertigstellung steht, werden 37 Millionen Euro investiert, in Schongau, wo der Bau der Halle 10 begonnen hat, 28 Millionen. „Wir haben uns in Schongau auch weitere Grundstücke gesichert, um bei Bedarf weiter erweitern zu können“, sagte Rückauf. 1000 Mitarbeiter gibt es dort, in Denklingen 1900, weltweit rund 6300.

Chancen im Bereich Elektromotor

Doch die Personalsuche werde immer schwieriger. Hirschvogel hat zwar allein in der Region Schongau/Denklingen 150 Lehrlinge, doch werden stets weitere Fachkräfte gesucht. Um Lehrlinge zu locken, bekommt jeder ein modernes Notebook gestellt, und für 100 000 Euro jährlich leistet sich Hirschvogel Busse, die auf mehreren Routen morgens die Azubis daheim abholen, ins Werk bringen und abends wieder zurückfahren. „Man muss etwas bieten, sonst hat man keine Chance“, sagt Bauer.

Große Chancen sieht Hirschvogel dagegen im Bereich Elektromotor. Laut Rückauf werde in Europa im Jahr 2035 kein Auto mit Verbrennungsmotor mehr verkauft, „das ist eine riesige Herausforderung für uns“. Denn gleichzeitig dürfe man das traditionelle Geschäft nicht vernachlässigen. Weil auch die Autohersteller zweigleisig fahren müssen, suchen sie Zulieferer, die sowohl für Verbrennungsmotoren als auch im Elektrobereich gut aufgestellt sind. „Das hören wir immer wieder“, sagt Landgrebe.

Erst kürzlich habe man in China die Ausschreibung eines namhaften deutschen Autoherstellers für ein Motoren-Teil gewonnen. „Wir wollen der letzte Hersteller sein, der noch Teile für den Verbrennungsmotor anbietet, the last man standing“, sagte Bauer. Dabei gleichzeitig führend bei Elektromobilität zu sein – das ist die Kunst, die Hirschvogel schaffen will.

Hirschvogel: Die neuen Geschäftsführer krempeln das Unternehmen um Das gestrige Pressegespräch war der erste öffentliche Termin des neuen Geschäftsführer-Trios Jörg Rückauf (56), Walter Bauer (52) und Dirk Landgrebe (56). „Auch intern lief bei uns bis vor kurzem alles über Videokonferenzen“, sagte Rückauf, der vergangenen Juli rund ein halbes Jahr später angefangen hatte als seine beiden Kollegen. Sogar die komplette Gesprächsphase, um Rückauf zu einem Wechsel vom Mahle-Konzern zu Hirschvogel zu überzeugen, lief nur über die Ferne. „Das ist schon sehr außergewöhnlich gewesen“, sagt Rückauf im Rückblick. Bereut hat er es bisher aber keine Sekunde. Die drei Hirschvogel-Gesellschafter (Marc Hirschvogel, Hans-Jürgen Britzger und die Hirschvogel-Stiftung) wollten sich in der Geschäftsführung neu aufstellen, nachdem mit Alfons Hätscher und Thomas Brücher zwei der neben Frank Anisits drei Geschäftsführer in absehbarer Zeit in den Ruhestand gegangen wären. Es habe Sinn gemacht, gleich alle drei Posten nach zehn Jahren Kontinuität gleichzeitig neu zu besetzen, sagten Britzger und Armin Maudrich von der Hirschvogel-Stiftung. Landgrebe und Bauer sind schon, teils mit Unterbrechungen, lange Jahre bei Hirschvogel tätig, nur Rückauf wurde als Externer ins Boot geholt – und gleich zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt. Bisher waren die drei Vorsitzenden gleichberechtigt. Das ist eine der vielen Änderungen, die bei Hirschvogel angegangen wurden. Dass es einen Chef im Geschäftsführer-Trio brauche, hänge mit der Größe des Unternehmens zusammen, sagte Britzger – man brauche jemand, der im Notfall allein die Entscheidung treffe. „Bisher haben wir aber alles einvernehmlich beschlossen, wir verstehen uns gut“, betonte Rückauf. Er sprach allerdings auch von Hirschvogel als „Konzern“ – neue Worte für das Unternehmen, das sich gern als mittelständisches Familienunternehmen sieht.

Eine maßgebliche Änderung ist die Änderung des Namens: Aus der „Hirschvogel Automotive Group“ wurde mit Jahresbeginn die „Hirschvogel Group“, also ein überdeutlicher Hinweis, dass der Weg weg vom reinen Automobilzulieferer führt. Auch die Geschäftsstruktur wurde überarbeitet: Es gibt jetzt drei Sparten, neben der kompletten Produktion noch eine für Mehrheits- und eine für Minderheitsgesellschaften. Zum Teil wurden Beteiligungen aufgegeben, zum Teil ins Unternehmen geholt. Rückauf kündigte bereits an, die Augen für weitere Beteiligungen offen zu halten – möglicherweise wird Hirschvogel da aktiver sein als zuletzt.

