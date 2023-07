Wegen Energie, Bürokratie, Kaufzurückhaltung: Hirschvogel will vor allem im Ausland wachsen

Heimischer Markt stagniert

Die komplizierten Rahmenbedingungen in Deutschland wie hohe Energiepreise und mangelnde Auto-Nachfrage machen der Hirschvogel Group mit Sitz in Denklingen und großem Werk in Schongau das Leben schwer. Deshalb ist auf dem Heimatmarkt kein Wachstum mehr zu erwarten, das findet vor allem in Amerika und Asien statt.

Denklingen – Der Ablauf war regelmäßig gleich: Hirschvogel verkündete den Bau einer neuen Halle in Schongau, weil man dringend neue Produktionskapazitäten brauchte, und wenn der Neubau fertig war, hieß es, dass man bereits Flächen für eine weitere Erweiterung in petto habe, die dann ein, zwei Jahre später bebaut wurde. So war das zuletzt vor mehr als einem Jahr, als der Bau für Halle 10 begann, in der mittlerweile die Rotorwellen-Fertigung in Betrieb gegangen ist.

Daheim geht es nur noch um Bestandssicherung

Doch von diesem Wachstum-Automatismus haben sich die Verantwortlichen verabschiedet, wie die Geschäftsführung des Unternehmens beim Pressegespräch gestern mitteilte: „Wir richten uns als global tätiges Unternehmen noch stärker an unseren Marktregionen aus“, sagte Geschäftsführer Jörg Rückauf und sprach relativ deutlich an, was das bedeutet: In Nordamerika und Asien zeichnen sich noch Wachstumspotenziale ab, der Markt in Europa stagniere. Und der internationale Wettbewerb werde durch Standortnachteile wie hohe Energiekosten und CO2-Bepreisung weiter verschärft.

„An den deutschen Produktionsstandorten zählen daher in den nächsten Jahren Kapazitätsauslastung und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zu den vordersten Zielen“, sagt Rückauf. Also Bestandssicherung statt Wachstum in der Heimat, wo in Denklingen (rund 2000 Mitarbeiter) und Schongau (rund 900) noch fast die Hälfte der weltweit 6300 Mitarbeiter tätig sind.

Umsatz stieg auf 1,4 Milliarden Euro

Trotz der vielen Widrigkeiten hat Hirschvogel im vergangenen Jahr noch einen Umsatzssprung von 1,2 auf 1,4 Milliarden Euro erreicht, mit dem die Verantwortlichen aber bei weitem nicht zufrieden sind. Denn zum einen hatte man sich mehr erhofft, zum anderen fiel der Gewinn, der traditionell nicht mitgeteilt wird, deutlich kleiner aus. „Sehr überschaubar“ sei der gewesen, sagte Walter Bauer, Geschäftsführer Finanzen, und er musste sich etwas zurückhalten, um nicht deutliche Worte an die Politik loszuwerden.

Das übernahm dafür Rückauf, der die vielen Belastungen aus dem „herausforderden Jahr 2022“ aufzählte. da waren an vordester Stelle natürlich die hohen Energiepreise für Gas und Strom, die man „zum großen Teil“ nicht an die Kunden habe weitergeben können. Dazu letzte Corona-Lockdowns in China, natürlich der Krieg in der Ukraine und die Inflation. Hischvogel selbst sei immer lieferfähig gewesen, betonte Rückauf, aber das helfe nichts, wenn es woanders in der Lieferkette hakt: „Vor allem Produzenten in der Ukraine waren stark betroffen“, sagt er.

Doppelte Transformation zur E-Mobilität und Wärme aus Strom

Trotzdem habe das Unternehmen vergangenes Jahr 120 Millionen investiert, auch in Denklingen und Schongau. „Bis 2025 werden die Investitionssumme weiter steigen“, kündigte Rückauf an. Allerdings auf verschiedenen Ebenen. Denn das Unternehmen sieht sich mittlerweile mit einer „doppelten Transition“ konfrontiert, wie Rückauf es ausdrückte. Die Umstellung des Automobil-Portfolios sei bereits weit vorangeschritten: Bis 2025 werde bereits mehr als die Hälfte der verkauften Stahl- und Aluminiumkomponenten antriebsunanhängig oder auf E-Mobilität zugeschnitten sein, schneller als noch vor ein, zwei Jahren gedacht. Gleichzeitig zu dieser Umwandlung steht seit der Gaskrise der Energiesektor bei Hirschvogel verstärkt im Fokus: Als großer Energieverbraucher mit 110 Millionen Kilowattstunden pro Jahr sollen die Wärmeprozesse verstärkt von Gas auf Strom umgestellt werden.

Erstes Beispiel sei eine neue Anlage in Denklingen mit 680 Kilowatt Heizleistung, so Produktions-Geschäftsführer Dirk Landgrebe. Ein Teil des benötigten Stroms soll in wenigen Wochen auch aus dem eigenen Solarfeld direkt neben dem Denklinger Werksgelände kommen, gestern wurden fleißig Module angeschraubt. Trotzdem sei das insgesamt ein Trauerspiel: „Vor fünf Jahren haben wir die Photovoltaik-Anlage beantragt“, sagt Rückauf zum Thema Bürokratie und Genehmigungen, ein weiteres Problemfeld, das das Unternehmen immer wieder umtreibt.

Grundstück in Schongau wird nicht bebaut

Weitere Solaranlagen waren auch auf den Dächern der vielen Hallen geplant, doch da hat sich etwas Ernüchterung breitgemacht: So sei bei den meist älteren Hallen in Denklingen Statik und Brandschutz ein Problem, nur zehn Prozent der Dachflächen sind geeignet. In Schongau sind es immerhin 45 Prozent.

Vielleicht gibt es bald auch am Standort Schongau ein Solarfeld: Denn was mit dem Grundstück passiert, das eigentlich für eine Erweiterung vorgesehen war, ist laut Landgrebe noch unklar. „Vielleicht ist da eine Photovoltaik-Anlage wirklich eine Option“, sagte er.