Bürgerentscheid in Denklingen am 22. Mai: Hoffen auf „klaren Wählerauftrag“

Der Blick auf Terrassen und Balkone an den Mehrfamilienhäusern an der Bahnhofstraße in Denklingen. Wie dicht im Dorf überplant und gebaut werden darf, ist Thema beim Bürgerentscheid am 22. Mai. © Jais

Bürgerentscheid zur Innerorts-Bebauung in Denklingen am 22. Mai

Denklingen – Das Bürgerbegehren gegen eine massive Verdichtung im Quartier südlich der Bahnhofstraße in Denklingen ist zulässig. Damit kommt es in der Gemeinde zum Bürgerentscheid. Der Termin dafür ist am Sonntag, 22. Mai.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde das Thema schnell abgehandelt, es gab keine Wortmeldungen. In der Abstimmung waren fast alle Räte dafür. Eine Gegenstimme war im Protokoll zu vermerken.

489 Personen haben ihren Namen auf die Liste zum Bürgerbegehren gesetzt. Das sind 22 Prozent der ungefähr 2200 Wahlberechtigten in der Gemeinde. Erforderlich sind für ein Bürgerbegehren in Gemeinden dieser Größenordnung zehn Prozent aller Wahlberechtigten.

Wie berichtet, war es der zweite Anlauf zu dem Bürgerbegehren. Das erste war im Dezember vergangenen Jahres für unzulässig erklärt worden. Formale Kriterien und Fehler in der Formulierung wurden als Begründung seitens der Verwaltung genannt.

Fünf Bürger, das sind Anita Gropp, Gabi und Manfred Gayer, Werner Dacher und Andreas Frieß, haben innerhalb von 14 Tagen ein zweites Mal die Unterschriften für das Bürgerbegehren gesammelt. Diese sind im Februar an Bürgermeister Braunegger übergeben worden.

Er erhoffe sich einen „klaren Auftrag vom Wähler“. Diese Erwartungshaltung drückt Denklingens Rathauschef Andreas Braunegger mit Blick auf den Bürgerentscheid aus. „Da muss die ganze Bevölkerung dabei sein, wenn wir einen Innerorts-Bebauungsplan auf den Weg bringen“, sagte Braunegger in der Gemeinderatssitzung.

Eine hohe Beteiligung beim Bürgerentscheid sei ein wichtiges Signal. In dieser Auffassung wurde der Bürgermeister von einigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten bestärkt. Auch die Initiatoren des Bürgerbegehrens wünschen sich eine gute Wahlbeteiligung. Ausgangspunkt ist, dass sie sich gegen eine zu dichte Bebauung wenden.

Die Fragestellung zum Bürgerentscheid ist ausführlich, aber präzise. Sie lautet: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Denklingen für das Quartier zwischen Bahnhofstraße, Bischof-Müller-Straße, Buchweg und Industriestraße ein Bauleitplanverfahren mit dem Ziel einleitet, dass zu Wohnzwecken dort nur Einfamilienhäuser beziehungsweise Mehrfamilienhäuser errichtet werden dürfen, die bestimmte Vorgaben erfüllen?“

Konkret sind drei Kriterien genannt. Pro 225 Quadratmeter Bodenfläche darf eine Wohneinheit gebaut werden. Eine Geschossflächenzahl von 0,6 darf nicht überschritten werden. Und: Je Gebäude dürfen nur maximal sechs Wohnungen entstehen.

Damit soll Projekten der Riegel vorgeschoben werden, wie sie zum Beispiel zuletzt Investor Stefan Friebe an der Bahnhofstraße realisieren wollte, der auf einem 2000 Quadratmeter großen Grundstück zwei weitere Mehrfamilienhäuser mit jeweils zwölf Wohnungen bauen wollte. Nebenan wurden auf dem früheren Schelkle-Anwesen bereits vier Gebäude mit gut 60 Wohnungen realisiert.

Wie Verwaltungschef Johann Hartmann erklärte, müsse man mit rund zwei Jahren Vorarbeit rechnen, bis so ein Innerorts-Bebauungsplan rechtskräftig werde.

JOHANNES JAIS