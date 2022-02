Im zweiten Anlauf 500 Unterschriften: Bürgerbegehren gegen massive Bebauung in Denklingen

Eines der vier Mehrfamilienhäuser südlich der Bahnhofstraße. Eine weitere verdichtete Bebauung auf dem Nachbargrundstück soll vermieden werden. © Jais

Gegen eine massive Bebauung in Denklingen sammelten Denklinger in den vergangenen Wochen rund 500 Unterschriften. Es ist der zweite Anlauf für ein Bürgerbegehren.

Denklingen – Circa 500 Unterschriften sind in Denklingen beim zweiten Anlauf zum Bürgerbegehren zusammengekommen, mit dem sich die Initiatoren gegen eine weitere massive Bebauung im Quartier an der Bahnhofstraße wenden. Vielmehr drängen sie darauf, dass auf dem noch freien 2000 Quadratmeter großen Grundstück entweder Einfamilienhäuser oder Gebäude mit höchstens sechs Wohnungen errichtet werden dürfen.

Inzwischen ist die Liste bei Bürgermeister Andreas Braunegger im Denklinger Rathaus abgegeben worden. Zuvor haben fünf Bürgerinnen und Bürger – Anita Gropp, Gabi und Manfred Gayer, Werner Dacher und Andreas Frieß – innerhalb von 14 Tagen die Unterschriften für das Bürgerbegehren gesammelt.

Erste Unterschriftenliste wurde wegen Fehlern in der Formulierung abgelehnt

Die Resonanz beim zweiten Anlauf zum Bürgerbegehren war damit noch größer als beim ersten Mal, als 360 Denklinger, Epfacher und Dienhauser ihren Namen auf die Liste gesetzt haben. Erforderlich sind zehn Prozent der Wahlberechtigten in der Gemeinde Denklingen. Diese Zahl wird locker erreicht. In der Gemeinde mit ihren knapp 3000 Einwohnern sind es circa 2200 Stimmberechtigte.

Formale Kriterien und Fehler in der Formulierung führten dazu, dass die Denklinger Gemeinderäte im Dezember das Bürgerbegehren, mit dem eine weitere massive Bebauung mit zwei Mehrfamilienhäusern an der Bahnhofstraße verhindert werden soll, als unzulässig erklärt hatten. Schon damals kündigten Gropp und Gayer an, erneut Unterschriften sammeln zu wollen.

Anita Gropp sammelte Unterschriften in Denklingen. © Johannes Jais

Fünf Mitstreiter sammelten Unterschriften in Denklingen

Das haben sie Ende Januar und im Februar in die Tat umgesetzt. Diesmal seien fünf Mitstreiter im Einsatz gewesen, man sei „systematisch“ vorgegangen und habe jedem bestimmte Straßen zugewiesen. Außerdem sei das Anliegen den Bürgerinnen und Bürgern vom ersten Mal schon bekannt gewesen. Deswegen habe man nicht mehr alles ausführlich erklären müssen, resümiert Anita Gropp auf Nachfrage der Redaktion.

„Es geht nicht gegen einen Herrn Friebe“, betont Anita Gropp. Zentraler Punkt sei eine verträgliche Bebauung. Christian Friebe ist der Investor, der auf dem früheren Schelkle-Areal bereits 56 Wohnungen in vier Anlagen errichtet hatte und für das angrenzende, 2000 Quadratmeter große Grundstück (ehemals Eggersdorfer) einen Bauantrag für zwei Mehrfamilienhäuser mit 24 Wohnungen eingereicht hatte. Diese Anfrage wurde im Gemeinderat im Dezember abgelehnt – auch unter dem Eindruck des Bürgerbegehrens.

Bürgerbegehren wohl im März Thema im Gemeinderat

Die jetzigen Unterschriften zum Bürgerbegehren werden voraussichtlich Anfang März im Gemeinderat behandelt. Dann muss das Gremium erneut über die Zulässigkeit befinden. Eine Ablehnung wird diesmal schwierig sein; die Frage ist zwar mit einem langen Satz formuliert, aber das Quartier ist anders als beim ersten Mal genau benannt.

Im Bürgerbegehren lautet die Fragestellung: „Sind Sie dafür dass die Gemeinde Denklingen für das sich durch folgende Straßen Bahnhofstraße/Bischof-Müller-Straße/Buchweg/Industriestraße ergebende Quartier ein Bauleitplanverfahren mit dem Ziel einleitet, dass zu Wohnzwecken dort nur Einfamilienhäuser/Mehrfamilienhäuser neu errichtet werden, die bestimmten Vorschriften entsprechen. Als Kriterien werden genannt: Erstens pro 225 Quadratmeter Grundstücksfläche darf eine Wohneinheit gebaut werden. Zweitens darf die Geschossflächenzahl von 0,6 nicht überschritten werden; je Gebäude dürfen nur noch sechs Wohnungen entstehen.

