Josef Lang aus Denklingen: Der Mann für die großen Werke

Teilen

In seiner Werkstatt hat der Denklinger Bildhauer Josef Lang unter anderem sechs Motorsägen in verschiedenen Größen und jeder Menge kleinere Werkzeuge. © Jais

Josef Lang schaut hinüber in die Halle, wo die vier Meter hohen Skulpturen „Sternenpflücker“ und „Gruß über den See“ stehen. „Ich mach’ gern große Sachen“, sagt der 74-jährige Bildhauer aus Denklingen. Seine markanten Figuren, viele davon aus widerstandsfähigem Eichenholz, sind vielerorts ein Blickfang.

Denklingen – Für herausragende Leistungen im Bereich der bildenden Kunst wird Josef Lang aus Denklingen mit dem Kunstpreis des Landkreises Landsberg gewürdigt (wir haben berichtet). Der Kulturausschuss des Landkreises hat – beraten von der Künstlergilde Landsberg und vom Regionalverband Bildender Künstler (RBK Oberbayern-West) – über den neuen Preisträger abgestimmt. Neun Vorschläge wurde eingereicht.

Vor zwei Jahren wurde der Kunstpreis Cornelia Rapp zuerkannt. Sie ist die Frau von Josef Lang, mit dem sie zwei erwachsene Kinder hat, arbeitet ebenfalls als Bildhauerin und konzipiert Rauminstallationen. Ihr Atelier hat sie neben der Werkstatt des Mannes, wo früher an der Bergstraße in Denklingen eine Schreinerei war.

Zwei Ateliers nur mit einer Tür getrennt

Beide haben ihren eigenen Arbeitsbereich, worauf sie besonderen Wert legen. Zwischen Atelier und Werkstatt ist eine Wand eingezogen, die Tür wurde ausgehängt und zugemauert.

Josef Lang zwischen seinen riesigen Skulpturen „Gruß über den See“ (re.) und „Sternenpflücker“. © Jais

Das wichtigste Arbeitsgerät ist für Josef Lang die Motorsäge. Sechs Stück hat er in der Werkstatt, jede ist unterschiedlich groß. Eine hat gar ein Schwert mit 75 Zentimetern Länge. Vor allem die große Motorsäge wird in den nächsten drei Monaten unzählige Stunden im Einsatz sein.

Denn in Apfeldorf hat er in einer angemieteten Halle fünf Figuren stehen. Neu ist dort ein massiver Eichenstamm, sechs Meter hoch und acht Tonnen schwer. Der hat in der Werkstatt in Denklingen, obwohl ein alter Gabelstapler als Arbeitsbühne bereitsteht und ein Hubkran installiert ist, nicht Platz.

Massiver Eichenstamm für neue Auftragsarbeit

Für diesen Eichenstamm war Lang seit August 2021 auf der Suche. Über einen Landschaftsgärtner aus Dornbirn ist er an diesen Baum gekommen. Den Eichenstamm nimmt er her für eine Auftragsarbeit. Ein Verlag nahe Heidelberg möchte eine große Skulptur – wahrscheinlich wird sie blau angemalt – vor dem vierstöckigen Firmengebäude platzieren.

Was seine Lieblingsfarbe ist? „Ich mag gelb ganz gern“, gesteht Lang. Gelb ist die Skulptur „Gruß über den See“, wo eine überdimensionale Person Kopf steht. Sie wird im Frühjahr 2022 nach Starnberg kommen. Dir rote Skulptur „Sternenpflücker“ mit den ausgestreckten Armen wird heuer mehrere Monate im Chiemgau zu sehen sein.

Auf Ausstellungen in vielen verschiedenen Ländern

Josef Lang hatte und hat verschiedene Auftraggeber. Firmen gehören genauso dazu wie Städte (siehe Skulptur vor dem Landsberger Rathaus) oder private Aufträge. Früher kamen auch Aufträge aus Pfarrgemeinden. Lang hat die bekannte Holzskulptur „Verklärung Christi“ geschaffen, die große helle Scheibe hängt in der Stadtpfarrkirche in Schongau-West überm Altar.

Welche Bedeutung Ausstellungen für Lang haben? „Die waren ganz wichtig“, bekennt der 74-jährige Künstler. Er war die vergangenen Jahrzehnte in ganz Deutschland unterwegs, aber auch in Österreich, in der Schweiz und in Italien, ja sogar in Griechenland.

Schon als kleiner Bub gerne geschnitzt

Lang stammt aus Reichersbeuern nahe Bad Tölz. Der Vater war Elektriker, die Mutter Kindergärtnerin. Auf dem Anwesen „war immer Holz da“, erinnert sich der Senior an die Kindheit. Er habe gern geschnitzt, sobald er das Messer halten konnte.

Nach der Volksschule ging Lang an die Handelsschule und machte die Mittlere Reife. Dann arbeitete er als Industriekaufmann. Das war aber nicht seines. Er habe dann „die Kurve noch gekriegt“, blickt Lang zurück.

Als er schon eine junge Familie hatte, besuchte er die Kunstakademie München. Zwölf Semester waren zu absolvieren. Gut, dass er zuvor eine Steinmetzlehre gemacht hatte und mit dem Meißeln von Inschriften an Grabsteinen sein Studium bezahlen konnte.

Neues Domizil mit alter Schreinerei über Denklingens Dächern

Im Jahr 1990 zog die Familie nach Denklingen. Zehn Jahre wohnte sie zur Miete in einem alten Hof an der Menhofer Straße. Anfang des neuen Jahrhunderts kaufte das Ehepaar in der gleichen Ortschaft ein Grundstück mit Haus und ehemaliger Schreinerei an der Bergstraße – über den Dächern Denklingens.

Auch mit 74 Jahren denkt Lang noch lange nicht ans Aufhören. „Was dat i, wenn i dös ned hätt“, sinniert er im Gespräch. Bildhauer zu sein, bedeute für ihn Lebensinhalt; das sei eine Berufung. Es sei viel Handwerk, aber großteils mit geistiger Arbeit verbunden. Darum legen er und seine Frau Wert auf getrennte Bereiche. Die Tür in den Hof auf- oder zuzumachen, beschreibt er als „meditativen Akt“.

Unzählig viele Werkzeuge und Hilfsmittel

Man wolle in der Arbeit Abstand halten, den anderen Partner nicht überfallen, bekundet der Künstler. So kommt es, dass seine Frau, wenn er Resonanz erfrage, mitunter ein „scharfer Kritiker“ sein könne. Andererseits „sind wir einander gute Ratgeber“.

In der Jugend war Josef Lang sportlich aktiv. Sein Steckenpferd war die Leichtathletik. Da habe er einmal in der oberbayerischen Meisterschaft im Zehnkampf teilgenommen. Gerne hört er Musik, da darf’s schon mal was Klassisches sein. In der Werkstatt läuft, wenn das Radio an ist, bevorzugt Bayern 1. Früher sei er gern ins Theater gegangen und habe während der Vorstellung Bühnenszenen gezeichnet. Aber das ist lange her.

Im Lauf der Jahre hat sich immer mehr Werkzeug angesammelt. Davon zeugen die gefüllten Boxen an der Regalwand und auf der Werkbank am Fenster. Josef Lang braucht nicht nur die große Motorsäge, sondern auch viele kleine Utensilien bis hin zu feinen Modellierhölzern. Auch die kommen in den Händen des Bildhauers zum Einsatz. Damit große Sachen geschaffen werden können.

Johannes Jais