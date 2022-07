Junge Talente verlassen die Mittelschule Fuchstal

Auch sie haben es geschafft: Die Neuntklässler der Mittelschule Fuchstal mit Lehrer Georg Baur in der Mitte. © jais

Entlassfeier für die neunten und zehnten Klassen an der Mittelschule Fuchstal. Die fand diesmal in Form einer Unternehmensfeier statt.

Fuchstal – Klassleiter Georg Baur, der in seiner Rede wie ein Manager auftrat und die Mittelschule Fuchstal mit einem Unternehmen verglich, sprach in launigen Worten davon, dass die Geschäftsleitung die Entscheidung getroffen hat, „die Abteilungen 9A und 9B“ zusammenzulegen. So kommentierte der „Abteilungsleiter“ bei der Entlassfeier in der Fuchstalhalle die Tatsache, dass im März – wenige Wochen vor Beginn der Prüfungen – wegen der Erkrankung einer Lehrkraft die zwei neunten Klassen zusammengelegt und gemeinsam zu den Prüfungen geführt wurden.

Für den „Geschäftsbericht mit den Abschlusszahlen“ war freilich die „Konzernchefin“ zuständig: Rektorin Eva-Maria Klein berichtete auf der Abschlussfeier, dass alle Neuntklässler einen anerkannten Abschluss haben. 16 der 29 jungen Frauen und Männer haben den Quali erreicht, für den eine Zeugnisnote von 3,0 oder besser erforderlich ist.

Jeweils drei junge Frauen und Männer die Besten

Bei den Zehntklässlern haben alle 32 Schüler bestanden. Die besten Noten erzielten drei junge Frauen: Lina Dittel (mit einem Schnitt von 1,22), Emma Linder (1,56) und Melina Steinrötter (1,78). Bei den Neuntklässlern hatten hingegen drei junge Männer die Nase vorn. Dies waren Thomas Stadler (Notenschnitt von 1,6), Luis Völker (1,8) und Korbinian Hager (2,2).

Die Talente der Jugendlichen seien am Übergang von der Schule in den Beruf „mitnichten erschöpft“, sagte Rektorin Klein vor den Absolventen und 200 Gästen in der Fuchstalhalle. Kreativität, Neugierde, Pflichtbewusstsein, Sorgfalt, „ganz viel Mut“, Beharrlichkeit und Teamfähigkeit seien beruflich wie privat gute Voraussetzungen, um sich weiterzuentwickeln.

Bürgermeister Karg freut sich schon . . .

Erwin Karg, Bürgermeister der Gemeinde Fuchstal und zugleich Vorsitzender des Schulverbandes, richtete mit seinen 57 Jahren diesen Satz an die Entlassschüler: „Ihr habt’s no 45 Jahre im Arbeitsleben vor Euch – i hab’ schon 40 Jahre hinter mir.“ Zwei der Absolventen hätten es in der Ausbildung in den nächsten Jahren bestimmt nicht leicht, frotzelte Karg und lieferte sogleich die Erklärung: Sie fangen bei der Verwaltungsgemeinschaft Fuchstal an.

Bei der von Schülerin Anouk Rauschmaier moderierten Feier nahm Stefanie Weiser von der Frank-Hirschvogel-Stiftung die Ehrung der Besten vor. Nach der Rede der drei Klassensprecher und nach Musikstücken der Kinder aus der Bläserklasse Fuchstal erfolgte die Zeugnisübergabe. Lehrer Georg Baur übernahm dies für die Klassen 9A und 9B, Gertrud Brandl für die 10A („Wir haben uns 2020 kennengelernt, aber wegen Corona einander kaum gesehen“) sowie stellvertretender Schulleiter Markus Arnold für die 10B, der jedem angehenden Lehrling bzw. Schüler einen Stift überreichte.

Musik und Tanz zum Abschluss

Es war schon 20 Uhr am Abend, als Schüler und Eltern die kulinarischen Köstlichkeiten beim Sektempfang genießen konnten. Ein kurzer Abschlussball mit Tanz und Musik von Robert Zwick und Band schloss sich an. Lehrer Arnold legte nach 22 Uhr noch einen gepflegten Twist aufs Parkett, bevor die große „Unternehmensfeier“ ihr Ende fand.

Johannes Jais

